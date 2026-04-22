富采 光通訊穩量產就戰鬥位置

【文／林麗雪】

挾三十年化合物半導體技術，轉型光通訊水到渠成，不僅有穩定量產的Credit，也有全球前三的產能，重量級大廠加持MicroLED光傳輸，擺脫營運泥淖可期！

富采控股要做光通訊，不是突然間要做的，是已經累積很久的技術經驗，今年雖然是富采光電成立的第一年，但旗下的晶電在一九九六年成立、隆達電子在二○○八年成立，在化合物半導體技術累積的歷史非常悠久，過去投資晶成半導體做VCSEL，現在將磊晶結構做調整，變成光通訊用的VCSEL，InP（磷化銦）過去我們也講很久，只是應用不是在通訊，現在把LED改成Laser Diode，就變成光通訊，富采對這些材料是完全不陌生的」，富采光電董事長范進雍幾句話泰然且底氣十足的陳述，再度宣告富采跨足光通訊產業已就戰鬥位置，甚至豪氣地宣告，「未來當大量需求浮現，富采可能會是最後的贏家」！

已掌握InP基板及E-Beam

過去一段時間，光通訊族群股價漲勢震天價響，唯獨富采落了隊，直至Touch Taiwan光電展後，市場驚覺富采在光通訊的布局不容小覷，股價才脫離低於淨值的低迷情況，富采董事長彭浪也難得露出笑容說，公司調整的陣痛期已過，「富采現在是零負債、有淨現金的公司，體質已身輕如燕，假以時日定能為股東創造很好的ＲＯＥ（股東權益報酬率）」。

富采高層重磅宣示，其實有所本，因為「富采在MOCVD磊晶及晶粒製造的產能都是全球前三，過去在高品質大量製造的能力已擁有龐大客戶的信賴，現在市場大家都在談光通訊，但誰能夠穩定量產，其實國際大廠是懷疑的，大廠寧願找有Credit的廠商，而富采在這邊是有優勢的」，范進雍毫不保留地說。

當然，范進雍也不諱言，在光通訊領域，富采雖是一個新進的廠商，現階段可能不是市場的投資焦點，但因為缺貨的關係，系統廠有急迫性，富采已經和ＰＩＣ（光子積體電路）廠商展示模組並送樣認證中，光通訊製造的經驗正在快速累積中，未來只要有新的設計進來，富采可以很快速的Catch up。

從技術面來看，范進雍解釋，光通訊元件的Epi（磊晶）結構在整個MOCVD的設計是一模一樣的，在前段製程也幾乎都一樣，所有流程都和ＬＥＤ一樣很相容，沒有太大的差別，只有InP（磷化銦）元件需要E-beam Grater機台做DLV（Defect Location & Verification，缺陷檢測與驗證），目前這個設備整個產業很缺，但因為富采過去有一些Credit，加上跟業界及學術界長期都有合作，已能取得E-Beam機台。據了解，受大陸出口管制的磷化銦基板，富采也因為長期與供應商有合作關係，目前亦供貨無虞，因此可以快速產出交貨客戶。

各產品項已交貨客戶驗證

富采在化合物半導體材料技術深耕長達三十年，並具備全波段光源的開發，從氮化鎵（GaN）的MicroLED到砷化鎵（GaAs）VCSEL，及波長在一三一○nm及一五五○nm的磷化銦（InP）材料都已有量產經驗。

范進雍分析，VCSEL及磷化銦為材料基礎的CW-DFB LD，比較像零組件，很快就可以到應用端，但特別值得一提的是MicroLED，因為傳統的通訊公司對MicroLED是完全不熟的，在MicroLED短距離的光通訊市場，富采在集團內就有辦法提供模組，從富采提供發光源、鼎元的Si PD到友達的ＣＰＯ光學模組，富采可以深化成為光通訊模組的供應商，這是未來富采很大的一個優勢。