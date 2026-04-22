謝金河：台股的新蝴蝶效應 活躍資金在興櫃市場尋寶

【文／謝金河】

上周香港《信報》有一篇專欄，標題寫著：「台灣經濟太好，影響香港的家庭」，一直以來，中港媒體都以唱衰台灣經濟為己任，突然說「台灣經濟太好」，引起我的注意。原來作者引述亞馬遜河蝴蝶振翅，會引來颶風，這篇文章在說，台灣經濟太好，高價搶走香港外傭，讓香港的家庭有錢搶不到人。

很多物美價廉的後備部隊

從一九九○年代以來，台灣人眼看著中國的大國崛起，一直停留在中國經濟大好、台灣經濟「民不聊生」的錯覺當中，也因為這樣，很多人唱衰台積電，有人說台積電是美積電，台積電掏空台灣，沒想到台積電乘著ＡＩ大浪，股價不斷奔馳，上周跑到二一○○元！而去年川普祭出對等關稅，台積電還一度跌到七八○元，日前召開第一季法說會，公布首季稅後淨利五七二四．八億，ＥＰＳ二二．○八元，毛利率六六．四％，這是一張非常漂亮的成績單。

如果從台積電延伸到台股，去年一年，台灣的上市櫃公司淨利四．五一兆，首季淨利一．一兆，今年首季台積電的五七二四．八億元，已占去年首季淨利一半；而南亞科公布今年首季淨利二六○．五八億，ＥＰＳ八．四一元，很多的記憶體製造及通路商，首季可能交出驚人成績單。用這個角度來推算，全體上市櫃公司首季淨利可能輕鬆超過一．五兆元，全年會超過六兆以上，很多產業從營收可以推估今年業績，例如緯創首季營收八四六三億，年增一四四．三％，如果毛利率不變，首季ＥＰＳ可能逼近三元；廣達八○九二億元，年增六六．六％，單季ＥＰＳ可能七元以上，今年可能超過二五元。再看今年股價沒有漲的華碩，三月營收八六○．八三億元，首季二○八三．七億元，年增四一．一％，去年第四季ＥＰＳ十五．三六元，全年五九．九九元，儘管市場認為記憶體漲價會吃掉華碩獲利，但華碩仍然交出ＥＰＳ五九．九九元的歷史最好成績單，如果今年營收、獲利再往上跳升，ＥＰＳ如果上看七○～八○元，以現在六○○元左右的股價，可以看出台股還有很多「物美價廉」的後備部隊。

台積電的首季淨利也撐大了台股獲利格局，如果今年全體上市櫃公司淨利可達六兆元，那麼加權指數的空間可能是四萬，或是更高的五萬點，這是ＡＩ帶給台灣的空前機會，這可從企業市值不斷水漲船高看出端倪。台積電漲上二○○○元，市值一度超過五四兆台幣，台達電股價二○○五元，市值超過五兆，子公司泰達電股價漲到三一九泰銖，上周收在三○一泰銖，市值達三．七五五兆泰銖，台幣和泰銖差不多，如果把台達電加泰達電，市值接近九兆台幣，台達電已是台灣第二座護國神山。

從銅箔到玻纖布競相飆高

仔細檢視台股市值排行，聯發科上了三兆以上，把鴻海擠到第四，而第五是封測的日月光投控，市值一度挑戰二兆，往下排名是高階銅箔基板的台光電，這也代表台灣除了半導體產業，這次ＡＩ帶來的高階材料革命，台光電成了新標竿。過去ＰＣＢ是夕陽產業，這回ＡＩ把ＰＣＢ翻轉過來，台光電在金融海嘯的時候股價一度跌到四．三六元，誰知現在跑到三九九○元，外資仍不停調高目標價。台光電市值跑到一．三六五兆元，現在相關銅箔廠，台燿跑到九八三元，儼然有破千元的架式。而金居也到四一六元，原來的後段班聯茂，也隨著母公司穩懋飆升，股價推升到二九二元。