AI重塑功率元件供需結構

【文／吳旻蓁】

受ＡＩ算力升級帶動，功率元件迎來產業價值重估。隨著庫存修正落底與大廠領漲，台廠亦步入量價齊揚軌道，躍升為ＡＩ時代的關鍵基礎元件。

近年半導體產業歷經庫存修正與景氣下行後，二五年底至二六年初開始出現明顯轉折，其中最具指標性的訊號之一，即為功率半導體族群進入漲價循環。以往功率元件長期被市場視為高度標準化的成熟零組件，報價過去多半呈現平緩的走勢，由於下游客戶在採購這類標準品時對價格較為計較，整體產業的利潤空間與漲價動能相對受限。不過，不同於過去由需求端短期波動所帶動的價格反彈，這一波功率元件的價格上修，更多反映的是供需結構與產業地位的根本性變化。

從產業脈絡來看，本波漲價由國際大廠率先啟動，包括德國大廠英飛凌（Infineon）於今年二月宣布調整部分功率開關器件與相關半導體元件價格，其指出因原材料與基礎建設成本上升，加上ＡＩ數據中心需求推升供應緊張，是調整價格的主要原因。另，美國Vishay-Siliconix亦於同月公告，針對MOSFET與IC產品調整價格，強調關鍵原材料成本持續上漲對營運形成壓力。

供需結構轉折確立

隨後中國功率半導體廠亦同步跟進，包含華潤微對全系列元件產品調價、捷捷微電調整MOS系列產品報價、士蘭微針對小信號二極體、溝槽TMBS與MOS類晶片調漲等，漲幅約落在十％。而台廠也在需求與成本的帶動下啟動漲價，目前市場傳出，包括強茂、台半、德微等業者已與客戶協商價格調整，部分產品漲幅上看二○％。

細究推動這一波功率元件漲價的因素，首先包括成本面的全面墊高。過去三年間，金、銀、銅等金屬材料價格維持高檔，加上導線架、封測以及電力與人力成本同步上升，使得功率元件廠商長期承受毛利壓力。在庫存調整期間，廠商為維持出貨甚至被迫讓利接單，但隨著庫存水位回到健康區間，產業開始進入補庫存循環，價格轉嫁能力逐步恢復。

然而，若僅以成本推升解釋此次漲價，仍不足以完整描述其本質，更關鍵的因素，在於需求結構的長期轉變，其中又以生成式ＡＩ所帶動的資料中心硬體規格升級最為關鍵。在ＡＩ伺服器的系統架構中，支撐整體算力穩定輸出的最底層邏輯即為「電力」。隨著高階ＧＰＵ的運算效能持續跨代演進，單一晶片的熱設計功耗已從過去的數百瓦大幅攀升至上千瓦的層級，使得整機伺服器系統的耗電量呈現倍數級別的增長。

供應鏈迎價量齊揚趨勢

而當系統功耗不斷提高，如何在高負載、高頻率的運算環境下維持極度穩定的電流供應、減少電能轉換過程中的物理耗損，並妥善處理隨之而來的龐大熱能，成為ＡＩ基礎設施所面臨的首要挑戰。在這樣的系統需求下，若將ＧＰＵ視為負責思考的運算大腦，那負責電力轉換與調節的功率元件，實際上就是整個伺服器系統的「供血系統」。從伺服器主機板上直接供電給處理器的電壓調節模組（ＶＲＭ），到機房層級的電源供應器（ＰＳＵ）與電池備援電力模組（ＢＢＵ）等，皆需仰賴轉換效率更高、導通阻抗更低的高規格功率元件。