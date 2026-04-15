龍蝦革命下的台股投資新藍圖

【文／周佳蓉】

開源軟體OpenClaw的問世掀起風靡全球的「養蝦潮」，ＡＩ從單純的問答轉向自主執行，這股熱潮驅動終端算力回到地端，驅動迷你電腦與更多儲存需求。

ＡＩ代理在二六年進入一個關鍵轉折年，「Open Claw是史上成長最快的開源軟體。」Nvidia執行長黃仁勳在GTC 2026的演講中這麼說道，這句話不是誇飾，而是一個有數據為證的評語。

奧地利開發者Peter Steinberger打造了OpenClaw，最早是以Clawdbot為名，GitHub的數據網站Star History，星星數代表著在GitHub中統計軟體的採用率：OpenClaw從一顆星出發，在推出後十四天內就狂增十九萬顆星，成為GitHub有史以來成長最快的開源軟體，到了今年三月，它已超越Meta旗下React的累積星數。若深入比對GitHub的時間軸來看，OpenClaw在一月底的三．九萬，到今年四月已飆衝至三五萬多，相較之下，臉書旗下的React耗費了十三年多才拿到二四萬顆星，Linux則花了整整十五年拿到二二萬顆。

Mac mini/PC潛力被看見

OpenClaw的視覺Logo從一開始便以龍蝦為核心標誌，寓意來自龍蝦的蛻殼生長機制，經過一次次蛻變與成長，恰好對應了從Clawdbot到Moltbot，再到OpenClaw的三度更名之路。在開源社群中，安裝、配置並優化這隻數位龍蝦的過程，就是在培育一個數位空間的ＡＩ管家。

這個平台主打「邊緣運算」的ＡＩ代理框架，讓使用者無需上傳資料即可在機台端執行自動化任務，如整理檔案、編寫程式及自主網頁瀏覽，並支援包含WhatsApp、Discord在內的數十種通訊軟體，不同於一般的聊天機器人，OpenClaw的設計理念是行動，而非對話，不只能夠建立自動化執行：一則訊息輸入，觸發ＡＰＩ呼叫、資料庫更新、報表產生、再自動通知相關人員，全程幾乎無耗費人力介入，更進階的用法，是將OpenClaw部署在虛擬專用伺服器（VPS），讓OpenClaw能持續二四小時運作。尤其Mac mini作為低功耗的個人ＡＩ主機，假設裝載M4 Pro晶片、六四GB統一記憶體的Mac mini，可連接執行三百億參數的資料模型，且功耗僅有二五瓦，也在中國、美國等地掀起一波搶購潮。Mac mini整機組裝長期由鴻海承接，需求放大直接帶動出貨動能；臻鼎ＫＹ則為蘋果軟板供應商；華通則是硬式印刷電路板重要供應商。

資安議題將被直接關注

OpenClaw的爆紅，不只是開源社群的狂歡，更是全球科技巨頭宣告進場的號角。從附圖所提供的ＡＩ代理平台競爭地圖清晰地呈現：Nvidia、Microsoft、華為、百度、字節跳動、騰訊、阿里巴巴等一線廠商，已全數推出自家ＡＩ代理平台。輝達GTC 2026推出了NemoClaw，以「一行指令安裝完成」為賣點，是基於OpenClaw的企業級參考框架，企業只需一道簡單指令，就能將OpenClaw轉化為受控的安全環境，明確界定代理的行為邊界與資料存取權限，當中更整合Nvidia NeMo框架、Nemotron模型與NIM推論微服務，並透過全新開源執行環境OpenShell，在程序層級對ＡＩ代理進行沙盒隔離。華碩共同執行長胡書賓亦在會後觀察，「接下來每一家大廠都會發展自己的Claw」，藉由更多ＡＩ應用擴大對ＡＩ的產業需求。