記憶體狂漲IPC各採抗震法

【文／周佳蓉】

DRAM漲勢今年延續，缺料、成本上揚席捲了ＩＰＣ產業，研華、神基、振樺電等各出奇招，正以差異化策略，在逆風中守住獲利護城河。

二六年的全球科技產業，正處於一個矛盾的交叉點，一方面，生成式ＡＩ與衛星通訊的需求以幾何級數成長；另一方面，上游記憶體的嚴重缺貨，正如一場無聲的風暴，考驗著每一家工業電腦（ＩＰＣ）廠商的供應鏈韌度。這場逆風雖然短期內衝擊ＩＰＣ大廠的營運，但也正在加速產業朝向高毛利、高技術門檻的方向轉型。

機動反映記憶體成本報價

記憶體的漲勢要從二五年下半年看起，ＡＩ基礎設施的龐大算力需求開始持續排擠傳統工業、消費型記憶體的產能。DDR4現貨報價從二五年第三季底明顯上揚，第四季後，包含SSD、DRAM模組的整體零件採購成本顯著增加。這一結構性轉移在短期內難以逆轉，對ＩＰＣ業者而言，產品以少量多樣、長周期穩定供貨著稱，但當記憶體成本快速攀升，若缺乏強大的議價能力或庫存調度空間，將使這些公司承受沉重的營運壓力，各家廠商無不祭出應對策略。

就以大廠研華來說，去年下半年就開始調整產品價格，以應對記憶體成本的上漲，公司除了提前備料也將部分上漲轉嫁給客戶，已經跟許多大客戶談定（ＰＰＶ）價格保障機機制，機動性反映記憶體成本報價，雖然第三季毛利率下滑，一系列動作已帶動第四季毛利率回升，公司也在加速產品設計從DDR4轉向DDR5，以確保更高的效能和穩定供貨。

強固型電腦大廠神基則預先提高庫存，去年法說會上管理層便坦言，早在下半年啟動策略性備料將存貨推升，但神基的底氣在於軍規合約的長期性與排他性，強固型電腦一旦通過認證並獲得採用，客戶的替換成本極高，意味著未來將不輕易更換供應商，接受漲價的意願也遠比消費端來得強，公司近期表示，不排除今年將季季漲價以反映成本。另一條線索，是加速產品從DDR4轉向DDR5的腳步，去年底前已將DDR4全數轉至DDR5，比其他同業更迅速。ＡＩ運算平台的世代的記憶體升級本就傾向DDR5架構；而DDR5的供應鏈較DDR4更多元，對於特定供應商的依賴將大幅降低，在缺料環境中的議價能力也隨之提升。法人預估隨著DDR5占比拉高，神基長線有望朝著高毛利結構轉型。

近期位於德國的Embedded World嵌入式電子與工業電腦展，神基以強固型ＡＩ電腦為主題，展示支援Nvidia GPU加速、Copilot+的新世代機型，公司表示也持續拉高記憶體庫存，並於二月啟動漲價協商，逐步對沖成本衝擊；值得一提的是，子公司漢通原本是做筆電電池模組，積極轉型下已切入ＡＩ伺服器電源模組與機構件業務，雖然目前占神基整體營收比重仍低，僅約十％，但毛利率佳，在新ＯＤＭ客戶訂單挹注下，法人看好二六年有望繳出翻倍成長的實力。

另一方面，神基的強固型電腦正受惠於全球國防預算擴張與公共安全需求升溫，應用場景從傳統軍警、工業製造，延伸至無人機地面控制站（ＧＣＳ）等新興領域，其中無人機開發案已較二四年同期增加十倍，公司今年再新推出CommandCore方案的控制站，除了兼顧強固性，更強調即時資料處理、多元配件、酬載與軟體的搭配等，用以滿足無人機作戰與監測需求。由於未來無人機發展重點為定翼型而非傳統旋翼機，飛控系統成為必備核心，台廠中光電及神基皆深耕此領域，並有神通集團加速無人機AI Model開發，軍工應用占比逾四成，今年成長態勢有望延續。

神基有ＡＩ、無人機題材

航太方面，神基轉投資的豐達科持股約三六％，疫後航太需求復甦，加上競爭對手火災的轉單效應，今年有望迎來雙位數成長，整體來看，雖然許多法人預估綜合機構件將因記憶體強漲衝擊、新舊產品交替期導致上半年客戶拉貨放緩，但下半年客戶新機種推出之下，筆電業務有機會轉旺。公司擬配發現金股利六．八元，近期股價修正回到一年新低，殖利率換算達六．五％以上，加上本益比與同業相比的確偏低，後市值得留意。