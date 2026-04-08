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主動式ETF投資機會 又來了

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／林麗雪】

ＡＩ科技技術規格深奧又演進快速，投資人容易抓龜走鱉，主動式ＥＴＦ創造績效不落人後，是行情震盪下投資進退有序的利器。

美伊戰爭引爆的系統性風險，讓投資人近期心情如坐雲霄飛車，面對每天動輒數百點的股市大震盪，不僅操作難度大增，也相當考驗個人投資心性及選股能力，在趨勢不明且波動較大的行情下，耐震且具主動汰弱留強操作策略的主動式ＥＴＦ，往往能讓投資人在震盪行情中保有控制風險的彈性、並在市場重啟上漲行情時快速展現攻擊策略，可以是個人在投資進退有序時的利器。

彈性交易策略大幅勝出

國內的主動式ＥＴＦ推出不到一年，搭上ＡＩ產業多頭列車，多數創造優異的報酬率，如去年對等關稅後進場的主動野村台灣優選、主動群益台灣強棒及主動統一台股增長，成立以來分別已分別締造七一．七％、六一．三％及一○二．二％的報酬率，尤其是主動統一台股增長不到一年的時間就創造逾倍報酬，讓投資人根本不用傷腦筋就躺著賺，該檔ＥＴＦ規模並一路暴增至已逾千億元的水準。

不同於被動式ＥＴＦ往往必須等到固定調整期才能換股，當股市大跌時更容易受到大型權值股全面修正影響而重挫、並失去操作彈性，主動式ＥＴＦ經理人則可以靈活將現金部位拉高或轉向低基期的績優股配置，彈性的交易策略讓主動式ＥＴＦ在大漲大跌的市場中，確實比傳統ＥＴＦ更具優勢，而從績效來看，主動式ＥＴＦ在跌深反彈的過程中，也往往能展現更強的爆發力。

像去年底才掛牌上市的主動群益科技創新，短短成立三個月，報酬率已逾三成，今年以來的報酬率更在主動式ＥＴＦ中奪冠，勝出原因在於其除了重倉配置台積電及先進製程設備、化材等相關供應鏈外，包括今年來大噴發的矽光子及ＣＰＯ概念股如穩懋、光聖、環宇ＫＹ及欣興、南電、景碩等ＡＢＦ三雄族群，該檔ＥＴＦ都沒有錯過，也因此，短短成立不過三個多月，該檔ＥＴＦ規模已突破二百億元。

進可攻退可守的投資利器

主動式ＥＴＦ操作績效拉長紅，給了投資人很大的信心，而交易更具效率彈性、交易費用也較傳統共同基金低的優勢，對投信公司來說，算是另類的薄利多銷策略，長期替代共同基金的募集趨勢已經確立，近期包括主動兆豐台灣豐收已掛牌上市，主動國泰動能高息則已募集完成、預計四月上旬掛牌，野村首檔策略高息主動式ＥＴＦ則即將募集，台股在近年大漲的背景下，主要受益於台廠因ＡＩ而營運大好，考量未來台股企業配息將跟著水漲船高，兼具成長與高息的ＥＴＦ陸續問世，不只要賺成長財、也要賺穩健的配息，在股市大波動中，是投資人進可攻退可守的另類利器。

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