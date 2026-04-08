台股破季線 多頭保衛戰

【文／黃俊超】

全球金融市場短期隨著美伊戰事演進而劇烈震盪，油價為指標，依川普演說內容，未來二～三周仍可能出現變化，然AI長期趨勢並未改變，當影響性逐漸消彌，投資將回歸到原有軌道上。

鑑往知來、以古為鏡，細數歷次恐怖攻擊、地緣衝突與爆發戰爭，事件發生的一個月之內，市場所受到情緒干擾最為嚴重，然而，拉長時間來看，重點在於時空背景，總體經濟的變化趨勢，也因此，一般預估在ＡＩ演進帶動的長多格局未見變化之前，股市展望依舊偏向短空長多。然而，伊朗封鎖荷姆茲海峽，牽動原油供給短缺與報價上漲，市場擔憂若不幸造成惡性通膨，進而影響貨幣政策，一連串高度不確定性，為當前金融市場出現大幅波動的主要因素。

不確定性主導市場情緒

美國總統川普就是不確定性中最重要的Ｘ因子，在持續進行空襲確保戰略優勢的同時，發表演說宣布對伊朗軍事行動獲勝，並提出三周內撤軍時程，同時要求伊朗全面開放荷莫茲海峽，否則將擴大打擊電力與石油設施，乃至於哈爾克島，並要求盟友分擔戰費，且強調航運安全應自行負責。可預期未來二～三周為關鍵觀察期，也代表市場可能還將承受不確定性一段時間，持續留意油價與美國公債殖利率變化。

另一方面，伊朗總統裴澤斯基安首次表達停止戰爭的意願，前提是國際必須提供防止侵略再度發生的保證，確保伊朗不再受到威脅，不過也指控美國在談判過程中，兩度進行武裝攻擊的不信任態度，與此同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊警告，若再有領袖因針對性暗殺而喪生，將把十八家科技巨擘列為攻擊目標，也傳出伊朗議會通過法案擬對荷姆茲海峽船隻徵收通行費，議長威脅把美軍燒成灰燼等言論。伊朗目前到底誰說話算數，似乎沒有真正的答案。

在美國政界與金融市場去年起最流行的一個詞：TACO，指的是Trump Always Chickens Out（川普總是臨陣退縮），意指川普政府常威脅加徵關稅後，又退讓的行為模式，演變成一種投資交易策略。如今，TACO似乎也可能發生在美伊戰爭，二五年四月關稅政策導致市場劇烈波動，期間十年期美國公債上升突破四．五％，近期川普嘴上說撤軍，卻也集結三航母打擊群，殖利率又逐步逼近關鍵位階。

綜合分析戰爭與股市表現數據，不確定性是造成下跌的主因，開戰後高機率出現利空出盡而上漲，且在六～十二個月後，高機率呈現正報酬，簡單來說，戰爭大多是短期情緒性影響波動，中長期仍將回歸到基本面，要盯緊的是貨幣政策、景氣循環與流動性，不過若不幸延伸至世界大戰、能源全面中斷與金融體系崩潰，則必須另當別論。

回顧加權指數第一季表現，上漲二七五九．三九點、九．五三％，期間創下歷史新高三五五七九．三四點，罕見的連續三個月波動都超過十％，其中在三月的跌勢中，外資共賣超九六八二億元，創下單月歷史最高紀錄，自營商同站賣方，僅投信逆勢加碼九六四．八億元，融資餘額一度突破歷史新高的四○○○億元，觀察三月融資餘額兩次單日減少超過一○○億元，而隔日不約而同出現明顯的反彈走勢，或是未來操作上可留意的訊號之一。

中小型股表現相對亮眼

三月最後一個交易日，加權指數今年來首度失守六○日均線，也是去年五月十三日站回此均線後的第一次，不過在戰爭可望畫下休止符的言論帶動下，第二季第一個交易日上漲一四五一．八三點、四．五八％，為史上第二大漲點，單日整體市值回升四．七三兆元，指數重新回到高檔整理區間，須持續觀察二月六日、三月九日與三月三一日低點，能否成為有效支撐。