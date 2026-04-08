SPACEX IPO倒數計時：太空衛星從創新科技走向主流資產

【文／魏聖峰】

SpaceX掛牌上市將是太空與衛星產業在金融市場的轉捩點，多家公司從新創公司階段，成為有獲利能力的企業。美國政府挹注更多資源在太空衛星產業，除了執行登月關鍵計畫外，戰爭部更把大量的資源挹注於太空軍，都讓太空衛星產業的餅持續做大。

美國太空與衛星供應鏈從去年十二月以來表現相對強勢，部分指標股的漲幅甚至超過四成，股價表現相對亮眼，帶動整個板塊進入價值重估的多頭行情。從去年六月至今美國在中東和委內瑞拉總共發動三場戰爭，美國的太空作戰體系已經成為核心的多域作戰，太空供應鏈在這些戰爭背後透過很多方面實質參與第一線的戰鬥。為了強化美軍的作戰能力，美國戰爭部勢必增加更多資源挹注，更能確立太空衛星供應鏈未來在金融市場的重要角色。

SpaceX上市後將成準則

馬斯克創立的SpaceX預計要在今年年中進行ＩＰＯ，該公司的估值已經從去年底的八千億美元一路成長到最新的一．五兆美元，墊高目前在股市掛牌的太空衛星相關股的本益比空間。過去幾年以來，SpaceX標到許多NASA的標案，每年十數次火箭發射解決NASA把太空人、物資運送到國際太空站的問題。SpaceX的太空發射技術，遠比老牌波音表現要來得優異，使其成為獨一無二的太空發射公司。SpaceX旗下的星鏈（StarLink）幫美國政府解決偏鄉的網路連線問題；星盾（StarShield）幫美國戰爭部做軍事衛星引導與精準定位，提供導彈準確目標物座標。如果沒有星盾的引導，美軍的雷達、飛彈就不見得能有這麼精準的打擊，稀缺性就是SpaceX IPO時資金追逐的理由。

SpaceX還沒上市前，並未公開詳細的財務資訊。但根據路透和多家金融機構的研究推測，去年營收約一五○～一六○億美元左右，較二四年（約一三一億至一四二億美元）持續成長。市場傳出去年利潤高達八十億美元，EBITDA預估達到七五億美元。星鏈是該公司目前的營收、獲利的主力，營收占比約六五～七○％，市場預估其服務毛利率極高（約六○％），帶動公司經調整後的獲利空間。在發射服務的獲利，雖然Falcon 9能重複使用大幅降低成本，但發射業務的毛利率還是低於軟體訂閱制星鏈服務的獲利表現。當SpaceX上市後，會讓市場有更明確的財務指標來衡量太空產業的財務參考數據。隨著SpaceX上市日期越來越逼近，屬於發射服務、衛星平台的Rocket Lab去年十二月到今年初股價有一段不錯的表現，有可能是部分市場資金先拉抬尋找與SpaceX類似的公司的標的。

Rocket Lab到去年年底為止還沒有賺錢，但全年營收達到六．○二億美元、年增率三八％，去年第四季每股淨損○．○九美元。不過，去年整體毛利率達三四．四％、比前一年的二七％成長，尤其是去年第四季毛利率達三八％，，顯示其規模經濟效應開始顯現。到去年底，積壓訂單暴增七三％達到十八．五億美元，顯示未來成長動能強勁。市場普遍預期Rocket Lab有機會在今年底或明年實現損益兩平並轉向獲利，主要觀察指標將是該公司的中型運載火箭Neutron的首次發射進度（預計今年底）以及大型衛星平台合約的執行效率。Rocket Lab來自衛星相關營收占比達八五％，該公司的衛星零組件有供貨給SpaceX，一旦SpaceX上市後，其毛利率可望受惠於SpaceX零組件短缺而有上揚的機會。如果是這樣，市場給予Rocket Lab的目標股價可望從發射服務商轉向衛星系統商，而有溢價上調的機會。

獲利的公司越來越多

美國太空衛星供應鏈從去年底至今，已經有很多公司達成關鍵的財務指標。例如Planet Labs達成季度轉虧為盈的目標，證明商業發射與衛星系統組件的業務具備自我造血的能力。Planet Labs在截至去年底為止的二六會計年度第三季中，創下連續第四個季度都有獲利的紀錄，上季獲利達五六○萬美元，且該季的自由現金流量有五三○○萬美元。Gilat Satellite去年有二○四○萬美元的獲利，折合每股ＥＰＳ○．三四美元；調整後的EBITDA達五三二○萬美元，年增二六％，創下公司歷史紀錄。該公司主要營收成長主要來自機上盒衛星聯網業務以及收購Stellar Blu帶動營收挹注。印證太空衛星供應鏈已經從先前的創新科技公司轉為有獲利能力的公司，把這塊餅越做越大。