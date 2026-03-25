哪些興櫃股還能熱火朝天？籌碼集中好拉抬 興櫃成翻倍股製造市場

【文／林麗雪】

無畏美伊戰爭利空，台股資金行情外溢至興櫃市場興風作浪，數倍漲幅股所在多有，已送件或即將送件掛牌股，有望成為下波資金熱炒標的。

股市資金瘋狗浪席捲，從上市櫃市場一路外溢至籌碼集中、好拉抬、無漲跌幅限制的興櫃市場，並成為特定資金淘金地，至今方興未艾，近一周興櫃單日成交量均衝上逾百億元的水準，較過往的成交量擴增數倍，有題材、有獲利、且即將送件或已送件掛牌的個股，陸續成為特定資金鎖定拉抬，短線創造的報酬驚人，究竟有哪些興櫃個股還能熱火朝天？

倍利科競拍結果創紀錄

根據櫃買中心的資料統計，去年興櫃市場每日成交量僅在二○～三○億元，一月開始，隨著高階半導體自動光學檢測與量測設備廠倍利科啟動上市掛牌熱身，倍利科在興櫃市場成為交投指標，不僅市值在短短不到一季翻漲逾一倍至七○○億元，也是繼鴻勁之後，成為市場法人競逐投資的明星個股。

尤有甚者，甫完成上市前競拍的倍利科，競拍結果更是創下台股新紀錄，其競拍最低得標價為一三五一元，較競拍底價六七八．二六元高出近一倍，顯示市場勢在必得的投資決心，得標結果一揭曉，倍利科無視大盤重挫，隨即再大漲十四％，盤中並一度以一八三○元創下歷史新高，再度炒熱興櫃市場的投資熱度。

事實上，受ＡＩ及先進製程半導體需求強勁推升之賜，過去一段時間，興櫃市場浮現不少小股本的半導體供應鏈奇兵，在題材的推波助瀾下，加上興櫃市場好作價，股價都被拉抬到天價，如漢民集團旗下主要專注客製化測試設備及測試設備安裝工程的漢測，去年九月十七日以一百元登錄興櫃，短短不過半年的時間飛漲至二八○○元，漲幅驚人，股價已遠遠超越獲利基本面。

有了漢測股價狂飆引領，只要和半導體製程沾上邊的個股，也毫不客氣地趁資金之勢拉抬，如去年ＥＰＳ僅四．四一元、號稱Balance Film是解決Rubin晶片翹曲唯一解方的山太士，今年來股價從三○五元起漲至一八九五元，短短不到三個月漲了五．二倍；而提供探針卡植針、檢測、自動化反修完整解決方案、並布局先進封裝銅柱模組技術的創新服務，今年股價也從五三九元大漲逾倍至一四五五元，大漲一．六九倍。

漢測、山太士數倍大漲

幾檔興櫃個股翻倍大漲，吸引各路資金前仆後繼加入興櫃淘金派對，只要標的卡位ＡＩ及半導體先進製程相關，幾乎都能獲得資金的青睞，若加上個股有即將或已送件申請掛牌、或已經通過掛牌審議者，股價更會出現一波的拉升，如去年底通過上市審議的頌勝科技，主要產品為先進製程所需的ＣＭＰ研磨墊，確定將掛牌上市後，股價從一八九元一路拉升至四二五．五元，短短一個月大漲一．二五倍。