高息股攻守俱佳 穩定獲利、高殖利率的白馬股

【文／黃俊超】

戰火仍在延燒，除了荷姆茲海峽控制權之外，衝突也延伸到天然氣等能源設施，迫使美國總統川普表態要求以色列要有所節制，搭配各國釋出戰略石油儲備，試圖壓抑油價、天然氣等能源價格，歐洲對於天然氣的需求，及東亞與東南亞的石油，乃至於相關原料等化學品等需求，都會因此而承擔更大的風險，金融市場也持續跟著動盪。

川普二十一日向伊朗發出更強硬的警告，要求德黑蘭當局必須在四八小時之內全面開放荷姆茲海峽、並解除威脅，否則將針對伊朗境內多座發電廠展開軍事行動，財政部長貝森特加碼表示，若未在期限之內配合，將持續打擊關鍵基礎設施，直到徹底摧毀；伊朗則回應維持對各國船隻開放，但是與伊朗敵人有關聯的船隻不在此限。要觀察的是，伊朗向位於印度洋的美英聯合軍事基地發射兩枚彈道飛彈，射程將近四○○○公里，覆蓋範圍將可能遠達南歐，戰爭或將進入地面戰，進入更難以評估的風險狀態。

中東戰事更加緊繃

聯準會最新決策會議維持利率不變，而根據會後釋出的最新利率點陣圖則顯示，今、明年將各降息一次，儘管整體訊號顯示降息循環尚未結束，不過天秤已有倒向減少降息幅度與次數的跡象。本次會議分歧更加顯著，十九位官員中七位預期全年不降息、七位支持降息一次、五位傾向寬鬆路徑，對於經濟與通膨看法不一致，對比市場預期與過去紀錄，相對偏向於鷹派立場。

考量中東地緣政治風險，推升能源價格，通膨的不確定性再次攀高，聯準會將今年個人消費支出物價指數通膨預期上修至二．七％，高於原先設定二％的政策目標，美國經濟成長出現放緩、就業市場降溫，雖然未達惡化，不過卻也使得聯準會必須在對抗通膨與支撐經濟成長之間，盡可能的做出最有利的權衡選擇，甚至不排除在特定狀況下重啟升息的可能性。

我國央行第一季的理監事會議顯示，油價上漲對物價帶來壓力，甚至可能進一步壓抑全球需求，國際機構同步下調今年經濟成長預期，並調升通膨展望，美國、歐洲與日本央行維持利率不變，中國則延續寬鬆政策，整體而言，外部環境具挑戰性，然我國經濟表現持續看好，央行上調全年經濟成長率至七．二八％，主因為ＡＩ與新科技應用持續擴展，帶動出口與投資同步成長，內需架構在消費信心回升、失業率下降與薪資穩步提升之上，消費動能逐步增溫。

布蘭特原油於三月九日衝高至一一九．五美元後滑落，十九日最高來到一一九．一三美元，短線上仍維持向上走升格局，一二○美元的警戒關卡是否出現突破，為未來的觀察重點價位，倘若不幸再向上飆升，對全球經濟與金融市場勢必帶來更沉重的壓力，操作上必須更加戒慎恐懼；反之，五日均線能走平甚至下彎，或是跌破十日均線，則有機會逐漸偏向安全。

美伊戰事升級衝擊能源命脈，川普更強勢威脅伊朗，金融市場進行壓力測試，高殖利率為防守性題材，具高機率完成填息才是首選。

美國三大股市近期面臨回測壓力，道瓊指數自高點下滑最大幅度超過十％，六○日均線轉為下彎，跌破去年第四季低點，來到二四○日均線位置；S&P 500指數自高點最大跌幅逾七．五％，已相當逼近二四○日均線，同樣面臨六○日均線轉為下彎；Nasdaq高點領先見於去年第四季，六○日均線下彎交叉一二○日均線，領先跌破去年第四季低點，最大跌幅同樣超過十％，二四○日均線岌岌可危。

與台股具高度連動的費城半導體指數，近日仍在六○日均線附近，抗跌力道相對較佳，ＡＩ趨勢產業基本面的力量依舊具有效益。日本股市跌破一二○日均線，回到去年第四季的整理區間附近，不過自去年四月至歷史高點漲幅將近一倍，可視為上漲過後的修正波，南韓股市型態上相對強勢，不過也已跌破短期均線糾結，可能回測前波低點與六○日均線，三星與海力士是左右指數的重要權值股。

櫃檯指數強於加權指數

台股出現分歧，加權指數三月下跌幅度來到七．五％上下，不過櫃檯指數仍曾再度創高，顯示中小型股較具有攻擊動能。台積電迅速完成填息，近期雖然受到外資連續性賣壓影響，但是至少仍屬維持六○日均線之上的高檔震盪格局，市值第五大的日月光投控也是類似走勢，台達電則攻上一五三○元的歷史新高，為前五大市值公司中最強勢，鴻海雖公告將配發史上最高股息七．二元，然股價跌破二○○元、回測二四○日均線，屬相對弱勢，拖累ＡＩ伺服器代工廠比價能力。