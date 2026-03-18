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蘋果補齊低價帶 PC鏈受惠

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／呂泰德】

近年蘋果持續推動Apple Silicon架構革新，改善Mac產品成本結構；當市場傳出蘋果將推出更低價的MacBook機種、衝擊主流ＰＣ市場時，台廠卻有望受惠。

近期Apple於三月發表MacBook Neo，標準售價五九九美元、教育價格四九九美元，而這也是蘋果多年來首次切入主流入門筆電價格市場。從產業結構來看，過去多年全球低價筆電市場主要由Chromebook與入門級Windows筆電主導，而Apple Mac系列大多維持在較高價位。如今蘋果以全新機種下探主流消費市場，不僅可能改變教育與入門筆電競爭，也意味其產品線策略正由高階延伸至更的大眾市場。

根據產業報告，二五年全球筆電出貨量約落在二億八千萬台上下，而Mac產品出貨量約占整體市場約一成。隨著Apple已正式推出更低價的MacBook Neo，若新產品成功吸引教育市場與入門消費族群，Mac在整體筆電市場的市占率仍有進一步上探的空間。

低價Mac衝擊ＰＣ版圖

對ＰＣ品牌廠而言，這樣的變化無疑增加競爭壓力，華碩與宏碁等品牌廠近年持續推出多樣化產品線，從電競筆電到輕薄商務機種皆有布局，但入門市場仍是Windows陣營的重要銷售來源。若蘋果成功切入主流市場競爭，品牌廠勢必須重新思考產品策略，包括提高產品差異化或透過新平台降低成本。除了品牌競爭之外，作業系統生態也可能受到影響。目前全球ＰＣ市場仍以Windows為主，市占率長期維持在七成以上，而Mac OS約在一成左右。Chromebook在教育市場具有一定影響力，但若低價Mac成功吸引更多學生與一般消費者進入蘋果生態系，Mac OS的市場市占率就可能逐步提高。

在過去個人電腦市場長期建立在x86處理器與Windows生態之上，並由Intel與AMD提供核心運算平台。但隨著晶片設計能力逐漸成為核心競爭力，產業結構開始進行垂直整合。蘋果透過自研晶片與軟體整合，使Mac產品在性能、功耗與成本之間取得新的平衡，也讓整個ＰＣ市場第一次面對來自高度垂直整合企業的競爭壓力。當前蘋果推出低價MacBook產品，不僅代表其產品策略的重大轉變，也可能成為未來幾年ＰＣ產業競爭重新洗牌。

Silicon撐起降價空間

Apple Silicon可視為Apple自研晶片能力向多裝置延伸的核心平台。從iPhone、iPad到Mac，Apple已逐步把晶片設計、作業系統、功耗管理與應用生態整合成高度協同的技術體系。以MacBook Neo為例，MacBook Neo採用A18 Pro、十三吋Liquid Retina顯示器、鋁金屬機身、八GB統一記憶體、二五六GB SSD，並提供最長十六小時電池續航，顯示Apple已把原先在iPhone高量產品線中成熟發展的晶片設計能力進一步延伸到電腦產品。其不僅有助於強化軟硬體整合，也有利於攤提平台研發、相容性導入與製程驗證等前期投入。

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