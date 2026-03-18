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看美股大咖財報…AI狂熱再起

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／魏聖峰】

ＡＩ需求衍生對ASIC和基礎雲端設施需求強勁成長，博通、邁威爾和甲骨文在ＡＩ營運前景亮眼，加上股價有一段跌幅，投資人回頭檢視投資價值。

歷經先前大型ＣＳＰ廠以及Nvidia股價利多不漲後，大部分ＡＩ股歷經短暫股價回檔後，博通（Broadcom）、邁威爾（Marvell）科技和甲骨文（Oracle）公布的財報優於市場預期，帶動相關股價反彈，這是否意味著先前ＡＩ股股價回檔已經結束，有機會再重啟另一波ＡＩ股的成長期。

Nvidia執行長黃仁勳近期在GTC 2026大會上再次官宣將在今年稍後上市的Rubin架構，代表ＡＩ產業將從訓練轉向推論為主的算力需求。黃仁勳先前在多個場合的演講中表示，ＡＩ資料中心需要三～五年的規劃，而Nvidia也規劃好在二○二八年以前的產品上市計畫，二七年是Rubin、二八年是Richard Feynman架構，代表每一年都規劃新產品上市。隨著Nvidia公布未來ＡＩ機櫃架構，作為大型ＣＳＰ廠資料中心的設廠計畫。

先前ＡＩ股會利多出盡，是因為華爾街市場認為ＡＩ股的股價早已反應完基本面的利多。當Nvidia市值突破五兆美元，蘋果、谷歌市值都達到四兆美元、亞馬遜也逼近二．八兆美元後，ＡＩ的市值普遍過高，加上沒有更讓市場興奮的利多消息刺激新的買盤，形成股價漲不上去。這次大型ＡＩ股公布今年資本支出達到破紀錄的六五○○億美元時，當時市場更擔心投入龐大支出的未來收益，形成股價利多出盡。

ＡＩ從ＧＰＵ到機櫃

不過，股價回檔一段期間後，ＡＩ持續影響人類生活，越來越多人依賴ＡＩ生成的結果，就能讓現在ＡＩ的投資轉化為未來營運成長的動能。Nvidia是ＡＩ晶片龍頭，從Blackwell平台的GB 300開始，已升級到機櫃。從產業的角度觀察，ＡＩ產業並未降溫，而是從單一AI GPU架構，逐漸擴散到整個ＡＩ基礎設施，將有更多的功能融入ＡＩ機櫃。對大型ＣＳＰ廠來說，不怕買到貴的ＡＩ機櫃，而是買不到更多的ＡＩ機櫃，在各大廠都砸錢布局ＡＩ基礎設施下，就怕自家的算力會輸給競爭對手，因而失去未來的商機。

雖然市場還不能確定投資人對ＡＩ泡沫化的疑慮是否已經逐漸淡化，近期博通、邁威爾和甲骨文公布財報後，均顯示這些廠商的客戶對ＡＩ需求依然很高，也對今年的營運成長抱持樂觀心態，在公司對今年業績未看淡情況下，市場又逐漸接受ＡＩ的成長性，在相關公司發布財報市場以利多心態解讀下，市場對ＡＩ股的信心逐漸回流。這樣的態度，至少讓短線股價有一段跌幅的主流ＡＩ股嘗試築底。

博通三個月前股價在四一○美元歷史高價區時發布財報，當時坦承大型ＣＳＰ客戶自身有ＩＣ設計研發部門，使用博通ASIC的IP部分有限，會影響毛利表現，造成當時財報發布後股價下跌。這次博通公布的毛利率六八．二％，高於前一季和去年同期的六八％，顯然毛利表現還不差，先前市場擔心的問題沒發生，來自於ＡＩ相關營收年增率一○六％，目前的股價約在三三五美元上下，本益比不像三個月前高，是股價正面表列的原因。對博通來說，即使與大型ＣＳＰ客戶的ASIC IP毛利率沒想像中的好，但還是得要與這些客戶密切合作，因為它們就是市場最大咖，任何一點商機都不能錯過，否則就可能會給其他競爭者機會。

博通ＩＰ的優勢

大型ＣＳＰ廠也脫離不了博通的ＩＰ，因為當ＡＩ模型規模越來越大時，為了降低成本，自行研發ASIC晶片最實際。假如整個資料中心都用Nvidia通用型ＧＰＵ運作，成本過高。若能在比較次要的ＧＰＵ使用ASIC晶片來取代，或許能有效降低成本，而整體運作效率也不受太大的影響。每個ASIC都屬於客製化，運用在特定功能上的ＧＰＵ。ASIC IP市場中，博通的市占率約占七成，除四大ＣＳＰ廠外，OpenAI、字節跳動和蘋果都是重要的客戶。邁威爾是的第二大ASIC IP業者，但其市占率還不到兩成，與博通的市占率仍有一段差距。亞馬遜、微軟和谷歌是主要客戶。

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