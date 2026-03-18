謝金河：市場焦點在AI科技硬體上游 波灣衝突的可控性

【文／謝金河】

二○二六年急速行駛的台股，三月遇上美國、以色列聯手攻擊伊朗的亂流，美國這次突擊伊朗沒有元月三日攻擊委內瑞拉那麼順利，也因為伊朗封鎖荷姆茲海峽造成油價上漲，為全球金融市場帶來變數，也讓油價漲跌成為短期的股市多空重要方向盤。

二六年一開始，美國三角洲部隊順利攻進委內瑞拉總統官邸，擒獲馬杜洛夫婦，並押解至美國受審，台股在元月五日開盤跳空大漲，最後收漲七五五．二三，順勢攻占三萬大關，這場突襲的軍事行動背後代表的內涵，是未來的戰爭可以不必派地面部隊登陸或打野戰，只要精準打擊，用「斬首」的方式讓集權獨裁者「領袖先走」，這個新型態戰爭模式，配合ＡＩ變得可行，於是股市跳空大漲。

油價成了中東戰局指標

這次美以聯軍突擊伊朗，在第一時間也將伊朗最高宗教領袖哈米尼及正在開會的四十餘名將領狙殺斬首，可是伊朗並沒有像上回委內瑞拉一般那麼順遂，這當中有幾個原因，一是伊朗是宗教神權的國家，人民受到革命衛隊控制，川普第一時間呼籲伊朗人民要抓住這次千載難逢的機會改變伊朗，可是自衛隊禁錮人民已久，在最高領袖被擊殺後，伊朗境內的政治團體及人民都靜默，大家不敢出聲，讓這次「斬首」威力減弱；二是伊朗宗教領袖被擊殺，新的領導核心又推出他的兒子接班，在群龍無首下，伊朗趁機攻擊波斯灣國家，並且封鎖荷姆茲海峽，這是油價衝高的主因。

現在油價成了判斷伊朗情勢重要指標，這次ＷＴＩ最高衝到一一九．四八美元，ＩＣＥ布蘭特原油到一一九．五美元，油價衝高對股市帶來壓力，現在川普號召各國共同保衛荷姆茲海峽，伊朗的權力核心也打算讓除了美國、以色列的油輪航行，看起來封鎖荷姆茲海峽有解，我們如果以油價來看多空，油價衝過一○○美元以上，對股市不利，如果油價回落八○美元以下，對股市相對有利。如果把油價當指標，再參考ＶＩＸ恐慌指數，上一次川普對等關稅宣布當天，ＶＩＸ衝到六○以上，這次在二九．五六，看起來短期震撼力沒有去年四月那一波大！

今年三月的股市回檔可以比照去年四月二日川普宣布對等關稅的撞擊，我們回顧一下，去年四月七日台股經過春假開盤，幾乎全面躺平，最後收盤大跌二○六五．八七，跌幅九．七％，次日再跌七七二．四，到了四月九日又跌一○六八．一九，很多個股是連續跌三支停板，這三天的重挫很多人都受到震撼，我記得這個時候，台大副教授邱宏仁跳出來說台積電（2330）若跌破五○○元，魏哲家要下台！九日這一波台積電出現七八○元低價，形成最佳買點，加權指數跌到一七三○六．九七，這一天有五九○○億元大量，當晚川普喊說關稅豁免九十天，各國和美國談判關稅，此後股市一波攻向二六三○七．三點，這段趨勢告訴大家，這是消息面的衝擊大過基本面，這一次也有異曲同工之妙。

股市盤整時間可能拉長

美國打伊朗，到底會持續多久？我們無法預測，如果形成持久戰，對川普不利，也會對美股帶來負面修正，而油價成了市場指標，對實質經濟影響仍可控，大家記得上次俄羅斯入侵烏克蘭，市場喊油價上看三○○美元，最後到一一八美元，這次也喊二○○美元，以美國拿下委內瑞拉，各國又釋出四億桶戰備儲油來看，油價非理性往上衝機率沒有那麼大！油價上漲會讓市場降息預期減弱，另一個是這次ＶＩＸ指數沒有衝很高，也意味市場投資人反應很淡定，因此，股市的盤整時間可能拉長。