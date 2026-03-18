超級強勢股 既耐震又能逆勢突破的DNA！

【文／方亞申】

台股獲利及股息皆優，ETF資金充沛，即使劇烈上沖下洗，卻有個股呈現高姿態橫盤整理，既有漲倍實力，又未大幅修正，這些強勢股就是正港的黑馬！

美以伊戰爭進入第三周，並對全球原油運輸通道荷姆茲海峽進行封鎖，伊朗對中東國家大城市及美軍基地進行飛彈轟炸；重點是美國第三艘航母艦隊加入戰事部署，並調動駐韓愛國者及薩德防空飛彈部隊至中東協防、長駐日本的兩棲作戰艦的黎波里號挾帶F-35B及二千餘陸戰隊成員也開向戰場。另一方面，川普也指名要中、日、韓、法、英等國家護航在荷姆斯海峽運行的油輪，顯示戰事不會一下子結束。

油價上漲，全球景氣最不能接受！何時下跌攸關通膨及景氣。其實另一觀察焦點是航行的油輪投保是否被接受？保費是多少？保險公司是以營利為主，有風險自然就不會接受投保或是拉高投保金額。對於保守型或規模較小的保險公司而言，唯有當該區域持續一至兩周未出現任何形式的騷擾、電子干擾或攻擊，才代表風險正在降低或現有的防禦措施有效，進而重返市場，提供船隻海事保險或調降保費，國際油價才會明顯下降。

輝達是科技股全村最大希望

只要油輪能恢復航行，精算師能重新下調保費，那麼從美國角度，對這個焦慮的選舉年而言，戰爭就已經在實質意義上將淡化，川普最終可能選擇以宣布勝利來尋求下台階，畢竟美軍行動已成功擊斃伊朗最高領袖並摧毀大部分核子設施、飛彈能力及重要軍事基礎設施。所以油輪能否恢復自由航行絕對是油價及國際金融市場指標所在！

不過這些解決之道最快也要一個月以上，也就是最快五月以後才會逐漸平息；一旦拖下去，在高昂燃料成本下，對日本、韓國、台灣乃至中國經濟都非常不利，通貨膨脹可能如同海嘯襲擊。

美國四大指數中，至十三日止，今年以來只剩費半指數正報酬七．九五％；那指下跌四．八五％、道瓊及標普則都下跌約三．一％。接下來總市值王輝達三月十六日起四天舉行的ＧＴＣ大會，成了市場指望。最近輝達陸續併購光通訊相關公司、也投資OpenAI，並高喊要記憶體公司擴產，輝達會全部購買。輝達總市值已從最高約五．二兆美元降低至四．三八兆美元，回檔約十五．七％，尚未超過二○％，輝達股價是向上或向下成為全美國科技股的最大希望。

較好的是去年股價暴漲、暴跌的是甲骨文，最低價一三五．二五美元已經一個半月未跌破；而低迷許久的OpenAI最近推出的OpenClaw（龍蝦）AI Agent在中國爆紅，OpenAI預計今年將掛牌，越多的產品出現當紅、熱賣，當然對ＡＩ產業越好，此消息又在輝達ＧＴＣ前夕出現，應是較正面，尤其輝達今年累計下跌二．四％，還不如費半指數上漲，應是有機會趁消息面補漲。

ＧＴＣ可望釋出樂觀展望，對台股效應將最有利應是先進製程及新電子元件兩大方向，包括CPO/PCB、記憶體等相關供應鏈多頭火種。

全年ＥＰＳ逾百元股看增

在輝達ＧＴＣ大會ＡＩ題材股中，大型電子重點聚焦在ＡＩ伺服器概念股，受惠ＡＩ晶片與資料中心需求增加，尤其是輝達GB系列與ASIC晶片帶動的伺服器升級浪潮，相關ＡＩ伺服器概念股包括台積電、日月光投控及CoWoS先進封裝供應鏈、鴻海、廣達、緯創、緯穎、神達等代工為核心，以及奇鋐、雙鴻等散熱廠，這些公司業績將持續成長。