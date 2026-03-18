快訊

反擊！韓僑居留證我改稱「南韓」 下一步鎖定入台電子簽

南港工安意外！19樓摔落地下5樓 工人斷體慘死

經典賽／委內瑞拉奪冠獲2.15億獎金 中華隊金額曝光

超級強勢股 既耐震又能逆勢突破的DNA！

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／方亞申】

台股獲利及股息皆優，ETF資金充沛，即使劇烈上沖下洗，卻有個股呈現高姿態橫盤整理，既有漲倍實力，又未大幅修正，這些強勢股就是正港的黑馬！

美以伊戰爭進入第三周，並對全球原油運輸通道荷姆茲海峽進行封鎖，伊朗對中東國家大城市及美軍基地進行飛彈轟炸；重點是美國第三艘航母艦隊加入戰事部署，並調動駐韓愛國者及薩德防空飛彈部隊至中東協防、長駐日本的兩棲作戰艦的黎波里號挾帶F-35B及二千餘陸戰隊成員也開向戰場。另一方面，川普也指名要中、日、韓、法、英等國家護航在荷姆斯海峽運行的油輪，顯示戰事不會一下子結束。

油價上漲，全球景氣最不能接受！何時下跌攸關通膨及景氣。其實另一觀察焦點是航行的油輪投保是否被接受？保費是多少？保險公司是以營利為主，有風險自然就不會接受投保或是拉高投保金額。對於保守型或規模較小的保險公司而言，唯有當該區域持續一至兩周未出現任何形式的騷擾、電子干擾或攻擊，才代表風險正在降低或現有的防禦措施有效，進而重返市場，提供船隻海事保險或調降保費，國際油價才會明顯下降。

輝達是科技股全村最大希望

只要油輪能恢復航行，精算師能重新下調保費，那麼從美國角度，對這個焦慮的選舉年而言，戰爭就已經在實質意義上將淡化，川普最終可能選擇以宣布勝利來尋求下台階，畢竟美軍行動已成功擊斃伊朗最高領袖並摧毀大部分核子設施、飛彈能力及重要軍事基礎設施。所以油輪能否恢復自由航行絕對是油價及國際金融市場指標所在！

不過這些解決之道最快也要一個月以上，也就是最快五月以後才會逐漸平息；一旦拖下去，在高昂燃料成本下，對日本、韓國、台灣乃至中國經濟都非常不利，通貨膨脹可能如同海嘯襲擊。

美國四大指數中，至十三日止，今年以來只剩費半指數正報酬七．九五％；那指下跌四．八五％、道瓊及標普則都下跌約三．一％。接下來總市值王輝達三月十六日起四天舉行的ＧＴＣ大會，成了市場指望。最近輝達陸續併購光通訊相關公司、也投資OpenAI，並高喊要記憶體公司擴產，輝達會全部購買。輝達總市值已從最高約五．二兆美元降低至四．三八兆美元，回檔約十五．七％，尚未超過二○％，輝達股價是向上或向下成為全美國科技股的最大希望。

較好的是去年股價暴漲、暴跌的是甲骨文，最低價一三五．二五美元已經一個半月未跌破；而低迷許久的OpenAI最近推出的OpenClaw（龍蝦）AI Agent在中國爆紅，OpenAI預計今年將掛牌，越多的產品出現當紅、熱賣，當然對ＡＩ產業越好，此消息又在輝達ＧＴＣ前夕出現，應是較正面，尤其輝達今年累計下跌二．四％，還不如費半指數上漲，應是有機會趁消息面補漲。

ＧＴＣ可望釋出樂觀展望，對台股效應將最有利應是先進製程及新電子元件兩大方向，包括CPO/PCB、記憶體等相關供應鏈多頭火種。

全年ＥＰＳ逾百元股看增

在輝達ＧＴＣ大會ＡＩ題材股中，大型電子重點聚焦在ＡＩ伺服器概念股，受惠ＡＩ晶片與資料中心需求增加，尤其是輝達GB系列與ASIC晶片帶動的伺服器升級浪潮，相關ＡＩ伺服器概念股包括台積電、日月光投控及CoWoS先進封裝供應鏈、鴻海、廣達、緯創、緯穎、神達等代工為核心，以及奇鋐、雙鴻等散熱廠，這些公司業績將持續成長。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2396期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊

追蹤

相關新聞

蘋果補齊低價帶 PC鏈受惠

近年蘋果持續推動Apple Silicon架構革新，改善Mac產品成本結構；當市場傳出蘋果將推出更低價的MacBook機種、衝擊主流ＰＣ市場時，台廠卻有望受惠。

看美股大咖財報…AI狂熱再起

ＡＩ需求衍生對ASIC和基礎雲端設施需求強勁成長，博通、邁威爾和甲骨文在ＡＩ營運前景亮眼，加上股價有一段跌幅，投資人回頭檢視投資價值。

半導體資本支出財 設備股做大做強

台積電加速推進二奈米製程與CoWoS等先進封裝擴產下，從廠務工程到前段與後段製程設備需求同步升溫。全球半導體投資周期延續，台灣設備供應鏈也逐步切入關鍵製程環節，迎來顯著成長契機！

謝金河：市場焦點在AI科技硬體上游 波灣衝突的可控性

二○二六年急速行駛的台股，三月遇上美國、以色列聯手攻擊伊朗的亂流，美國這次突擊伊朗沒有元月三日攻擊委內瑞拉那麼順利，也因為伊朗封鎖荷姆茲海峽造成油價上漲，為全球金融市場帶來變數，也讓油價漲跌成為短期的股市多空重要方向盤。

超級強勢股 既耐震又能逆勢突破的DNA！

台股獲利及股息皆優，ETF資金充沛，即使劇烈上沖下洗，卻有個股呈現高姿態橫盤整理，既有漲倍實力，又未大幅修正，這些強勢股就是正港的黑馬！

謝金河：又是一次重要轉折點！波灣情勢牽動股市

就像航行中的飛機遇到亂流一般，這次川普突襲伊朗似乎沒有像上一次以三角洲部隊突擊委內瑞拉官邸，並且活捉總統馬杜洛夫婦那麼順利。二月二十八日，美國和以色列聯手對伊朗展開轟炸，炸死了伊朗最高領袖哈米尼及四十餘名高階將領，乍看伊朗的情勢很快就出現「斬首」效應，川普也在第一時間對伊朗人民喊話說：「這是改變伊朗最好的一次機會」，川普鼓勵伊朗人民勇敢站出來！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。