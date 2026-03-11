NVIDIA光通訊大戰略：與Lumentum、Coherent深化合作 看到甚麼？

【文／魏聖峰】

輝達（Nvidia）日前公布優於市場預期的財報與財測後，雖然股價一度利多出盡，又宣布與美國光纖龍頭Lumentum和Coherent合計四○億美元合作計畫，帶動美國光纖股表現強勁，Nvidia股價得以在這波中東戰火衝擊下未進一步下跌。雖然Nvidia早已是全球ＡＩ晶片龍頭，市占率也在八五％上下，在引領ＡＩ晶片的發展，Nvidia也沒有放慢腳步，就是怕被其他競爭者追上來。

專家合理認為，Nvidia這次與Lumentum和Coherent的合作協議，固然是與今年要推出的Rubin平台架構有關。實際上，面對ＣＳＰ大廠自研ASIC晶片的挑戰，Nvidia唯有持續拉高技術層次，才不會被後進者給追上。透過鎖定先進雷射技術與共同封裝光學（ＣＰＯ）產能，Nvidia正在把Rubin架構世代築起一道光學護城河，要把ＡＩ競爭的視角從晶片效能拉升到光電整合系統內。及早把Lumentum和Coherent給框住，避免他們的光纖技術流向其他競爭者，影響Nvidia的領先差距。

ＡＩ對光通訊需求強

受惠於ＡＩ資料中心對光通訊技術的強勁需，Lumentum和Coherent在二月公布的最新財報與財測指引都非常亮眼，激勵股價表現強勁。以Lumentum為例，上季營收年增高達六五％、六．六五五億美元，創下單季歷史新高。ＥＰＳ一．六七美元，高於市場預期的一．四一美元，獲利年增率達四倍之多。預估本季預估營收將介於七．八億至八．三億美元間，年增率平均超過八五％，ＥＰＳ預期將成長到二．一五至二．三五美元。Lumentum的雲端收發器（Cloud Transceivers）是目前營運主力，一．六Ｔ產品開始出貨，ＣＰＯ技術獲客戶追加訂單，該公司看好未來ＡＩ黃金十年在這部分的成長動能。

Coherent上季交出營收年增十七％、十六．七億美元，ＥＰＳ一．二九美元，年增率達三五％。受惠營運槓桿和產品組合優化，上季毛利率三六．九％，都打敗前一季和去年同期，預估本季毛利率可望進一步成長到三九．六％；本季營收介於十七億至十八．四億美元間，ＥＰＳ落在一．二八至一．四八美元。Coherent高層對二六下半會計年度及二七會計年度的展望極為樂觀，認為ＡＩ帶動的光通訊技術轉型才剛開始。

Lumentum專精於高效能雷射晶片（Lasers），而Coherent在矽光子（Silicon Photonics）與高階光學材料（如磷化銦InP）有深厚實力。這兩家公司早已是Nvidia Spectrum-X系列乙太網路交換器的核心供應商，也共同設計下一代Gigawatt等級ＡＩ工廠架構所需的光學架構。Nvidia與Lumentum與Coherent所簽的協議中包括產能優先的承諾，投資款項用於這兩家公司在美國本土建立先進光學製造廠，符合地緣政治下的供應鏈安全的要求。Nvidia透過這項協議，實際掌握了進入矽光子時代最關鍵的雷射光源，未來將著重於一．六Ｔ／三．二Ｔ傳輸技術與ＣＰＯ的深度整合。

Rubin平台由銅轉光

Nvidia的下一代Rubin架構搭載NVLink 6傳輸技術，單顆ＧＰＵ的雙向頻寬達到三．六TB/s，這是人類有史以來最大頻寬速率。在這樣的速率下，傳統銅線（ＤＡＣ）傳輸距離將縮短到幾公分，這樣的速率下會使電信訊號在ＰＣＢ版上的耗損導致功耗失控，Rubin架構由銅轉光的傳輸才能降低這類耗損，Nvidia必須導入ＣＰＯ技術。透過光引擎直接封裝在ＧＰＵ旁，取消傳統電學SerDes的長距離驅動需求，每位元傳輸功耗可降低約三成以上。ＣＰＯ允許更高密度的I/O分布，對於NVL72甚至NVL144等超大規模機架系統非常重要。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2395期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

