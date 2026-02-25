快訊

史上最長國情咨文！川普啟動展銷模式高喊「贏太多」：好戲還在後頭

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

低階、低價 MCU/PMIC漲風起 資源排擠下的漲價行情

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃冠豪】

ＭＣＵ族群今年來相繼大漲，股本小的應廣兩周多就上漲超過八成，從記憶體、原物料漲價，再到ＡＩ產能排擠，原先不起眼的小ＩＣ今年都將大放異彩！

全球半導體產業的戰火，正從單一的算力競賽，演變為一場全方位的效能與能效優化戰爭。當生成式人工智慧（Generative AI）從雲端資料中心走向終端裝置，市場的目光不再僅聚焦於頂尖的處理器，而是開始重新審視負責控制與供電的微控制器（MCU）與電源管理晶片（PMIC）。法人指出，隨著供應鏈重組、技術升級以及ＡＩ應用的全面滲透，台灣ＩＣ設計業者正迎來一波景氣循環與技術轉型的雙重紅利。

記憶體是漲價重要推手

經歷了兩年的庫存去化與需求低迷後，二○二六年的MCU與PMIC產業已展現出強勁的復甦動能，與以往不同的是，這一波回溫並非單純的庫存回補，而是由邊緣ＡＩ與高效能運算（HPC）引發的結構性缺貨。研究機構觀察，由於台積電、三星等大廠將產能重心轉向三奈米以下的先進製程，導致傳統八吋與十二吋成熟製程產能受到排擠，加上ＡＩ伺服器對電力品質與精準度的要求倍增，使得高效能PMIC與具備邊緣運算能力的MCU成為市場的稀缺資源。

這也引發了今年初的一波漲價潮。從中國廠商來看，以中微半導體、國科微等為首，相繼宣布調漲產品售價，漲幅最高達八○％，漲價背後原因錯綜複雜，除了原材料（如銅、銀、錫）與封測費用持續走高外，記憶體市場的飆漲也成為推手，特別是許多中高端MCU需要合封Flash或DRAM（KGD），當記憶體晶粒缺貨且價格墊高時，MCU的整體報價自然隨之攀升。

漲價浪潮從中國打回台灣，盛群去年轉虧為盈，ＥＰＳ○．七六元，今年一月營收創下近三七個月以來新高，成長動能主要來自安防與健康量測產品，特別是受惠於各國新安規的強制實施；此外，盛群在儲能安防市場的布局亦是亮點，若今年中國鋰電池儲能新國標正式實施，將為盛群帶來龐大的強制性採購需求。

在日前的法說會上，盛群總經理蔡榮宗指出，由於封測與晶圓代工端相關漲價事宜尚未底定，若要漲價會提前預告，並提供緩衝時間，所以目前還不急著向客戶端反應，仍待農曆年假期後商討。如果別家漲價，盛群沒漲，可預期將會有轉單效應，而針對中國廠商漲價，盛群也會因為雙方價差會拉近，中系廠品質不若盛群，也有機會迎來轉單。

蔡榮宗也提到，如今看到的轉單是來自電源相關ＩＣ，客戶庫存已降至一定水位，因為很多產能調配至ＡＩ相關產品線，導致非ＡＩ相關產能不足，因此就會有漲價與交貨期變長的情形，目前盛群的電源類產品接單很好，現在訂單能見度已到年底，也比過去好很多，從蔡總說明可知，電源管理ＩＣ確實也有漲價行情。

MCU漲價大浪來了？

應廣一月營收年增高達二三○％、月增五一％，主因在於產業轉單和年前搶先拉貨效應。由於中國本土MCU廠商在長期的價格戰中出現倒閉潮，原本依賴中國供應鏈的客戶紛紛轉向具備品質保證的台灣廠商，應廣作為散熱風扇MCU的領導者，在此趨勢下獲益最深，加上ＡＩ伺服器對散熱需求的急升，應廣的高效直流馬達控制MCU需求持續擴大，帶動股價短線強勢表現，至截稿前，短短十六天應廣股價大漲超過八○％。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2393期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊

追蹤

延伸閱讀

香櫞放空 SanDisk！記憶體族群嚇挫 唯有「這檔」逆勢突圍撐場

電腦、手機即將漲價 聯想公開信提醒北美客戶「趕快下單」

00735績效封王！近1年報酬率衝90.38% 法人看好吃滿台、韓股記憶體利多

郭哲榮預言開盤3大結論！點名記憶體會噴…台股今年有望4萬點

相關新聞

低階、低價 MCU/PMIC漲風起 資源排擠下的漲價行情

ＭＣＵ族群今年來相繼大漲，股本小的應廣兩周多就上漲超過八成，從記憶體、原物料漲價，再到ＡＩ產能排擠，原先不起眼的小ＩＣ今年都將大放異彩！

MSCI台股成分股的投資密碼

ＡＩ帶動台股市值水漲船高，已成為全球高達二十兆美元被動資金不得不加速配置的市場，新納入的成分股進入資金投資雷達區，後市欲小不易。

台股釐清國際3大變數

台股封關期間，美股四大指數維持震盪，但費半相對突出；美國最高法院判定川普的對等關稅違憲，但川普改以一九七四年貿易法對所有進口產品課十五％關稅，保持強硬姿態；美伊衝突隨時有爆發可能，使得國際油價震盪走高。美光科技、三星電子和海力士股價大漲，有利全球記憶體股表現。

謝金河：記憶體的擴散效應正展開 聚焦馬年股市新焦點

二月十一日封關的台股，二十三日恢復交易，加權指數一度攻上三四二一二．三八，再創台股新里程碑，不過重要權值股中的台積電下跌十五元，聯發科大跌六○元，廣達下跌二．五元，去年大漲的重量級指標股台光電從二三七○元下殺到二一六○元，交換器的智邦從一四八○元跌到一三五五元，奇鋐從一六五○元跌到一五一五元，ＰＣＢ的金像電也從八五七元跌到八一二元，探針卡的穎崴從五一九○跌到四六五○元，這些去年漲幅驚人的焦點股都出現拉回景象，造成加權指數尾盤收斂漲勢，最後只上漲一六七．五五，成交量爆出九○二○億大量，如果加上櫃買指數的一七○七億，成交量高達一．○七兆元，這又是令人難以想像的大量。

Vera Rubin台鏈大補丸 AI教父黃仁勳讚賞神隊友

Vera Rubin讓AI晶片從單顆CPU進入機架級系統架構的時代，透過六顆不同功能的晶片高度分工、彼此協同運作，確保GPU幾乎不會被非計算任務給打斷，形成一個高穩定且高效率的運算管道。若與Blackwell相比，Vera Rubin的推理成本能降低約十倍之多。

食品科技差異化 搶攻餐桌經濟

從尾牙辦桌到春節團圓飯，小家庭化、外食人口攀升，預製菜與滴雞精市場快速成長，面對美雞低價競爭，業者透過智慧養殖、垂直整合與產品差異化突圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。