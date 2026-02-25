MSCI台股成分股的投資密碼

【文／林麗雪】

ＡＩ帶動台股市值水漲船高，已成為全球高達二十兆美元被動資金不得不加速配置的市場，新納入的成分股進入資金投資雷達區，後市欲小不易。

拜ＡＩ產業帶動台股大漲之賜，近年，MSCI（摩根士丹利資本國際）針對台股標準成分股的調整變動相應頻繁，這不僅代表個別公司的股價市值變動起伏，更凸顯了台灣產業結構的質變與全球資金流向的量變，MSCI每年有四次的調整，某種程度上，已成為資金追逐的重要指標，雀屏中選的成分股，在全球ＥＴＦ資金規模持續擴大助攻下，吸引被動資金進駐建倉，也幾乎成為股價上漲的催化劑及票房保證。

全球掀起的ＡＩ基建大潮，正將台股產業結構發展推向集中化，導致MSCI必須在每隔三個月的指數調整時，頻繁調整成分股，ＡＩ伺服器供應鏈個股市值暴增，舊有的傳統權值股市值縮水，都使得MSCI必須相應剔除市值落隊者及納入市值新增的強者，這個現象也凸顯全球被動基金汰弱留強的速度正在加劇。

被動資金加速汰弱留強

尤其，十年前全球追蹤MSCI指數的被動型資金（如ＥＴＦ及政府退休基金）僅約三兆美元之譜，近年全球被動式基金規模扶搖直上，據統計，至去年底全球ＥＴＦ資產規模已達到十九·八五兆美元，被動型資金對全球資本市場的宰制力持續擴大，特別是當成分股進行調整時，這些資金必須在生效日當天進行換倉，這種不得不買、不得不賣的調整，往往會造成台股在MSCI調整日尾盤出現數百億甚至上千億元的成交量，聰明的資金往往也會在新納入成分股生效日之前的幾個交易日提前卡位、賺取被動買盤湧入的上漲行情。

然新納入的成分股若在調整生效日之前就提前大漲，往往也會因短線市值增長過快、成分股可能超過被動資金所需配置的權重，因而在生效日可能出現被動資金必須逆向賣出而下跌的情況，特別是現在台股市場資金挪移已高度效率化。

MSCI的季度或半年度調整，對個股的影響雖屬短線，然其更重大的意義是，只要全球市場被動基金規模持續擴大，MSCI成分股就是資金必須配置的標的。

針對MSCI成分股的篩選，市值規模的確是第一要素，但除卻市值考量外，流動性也是重要考量，若一檔公司市值夠大，但流動性不夠，亦無法納入；再者，若個股的外資持股已接近法規上限，導致機構投資人買不到，外資投資空間受限及外資可投資比例受影響的情況下，個股也可能無法納入。

鴻勁創最快入列案例

最後就是股價異常波動審查，若個股在審核監測期出現超額收益過高、股價漲幅過於極端的情形下，為防範成分股成為投機工具，也可能暫緩納入，如農曆年前甫公布的二月MSCI季度調整，各項篩選門檻都具備的南亞科及群聯，最終沒有納入標準成分股，就是卡在股價異常波動，加上市值增長過程中，出現多次分盤交易的流動性風險，因而無法在這次MSCI季度調整中重回標準成分股之列。