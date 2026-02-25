快訊

【文／魏聖峰】

台股封關期間，美股四大指數維持震盪，但費半相對突出；美國最高法院判定川普的對等關稅違憲，但川普改以一九七四年貿易法對所有進口產品課十五％關稅，保持強硬姿態；美伊衝突隨時有爆發可能，使得國際油價震盪走高。美光科技、三星電子和海力士股價大漲，有利全球記憶體股表現。

台股農曆年前拉高封關，以三三六○五．七一點作收，封關期間，國際金融市場並不平靜，美國政策不確性因素增加、中東戰雲密布，美國準備對伊朗發動有限的戰爭、全球資金配置出現區域輪動配置、美國股市表現平平，部分歐亞股市表現卻不差，尤其是南韓股市在台股封關期間指數大漲超過八％表現最強。美股重要指標股表現方面，以美光科技股價漲幅超過十四％表現最強，日月光ＡＤＲ股價漲幅超過六％居次、聯電ＡＤＲ、艾司摩爾以及台積電ＡＤＲ這段期間股價也相對強勢。

美國最高法院二十日宣判川普原本的全球性對等關稅政策違憲。去年四月，川普引用《國際經濟緊急權力法》（IEEPA）自行推動全球性對等關稅，這次美國最高法院裁定因為該法並未授權總統徵收關稅，所以判決川普違憲。這是由法院多數法官支持的裁決。不到一天時間，川普轉而依據《一九七四年貿易法》第一二二條（Section 122）發布行政命令，針對所有國家課徵十五％的臨時進口關稅（最多可施行一五○天），以維持其貿易強硬政策不被法律挫敗。但一五○天過後這項行政命令是否繼續施行，需要經過國會同意。不過，川普政府在新行政命令的實際落地、豁免清單、關稅對象詳細名單等細節上仍未完全公開，市場存在不確定性。

美最高法院判新關稅違憲

其他現有關稅，包括針對國家安全的二三二條款（鋼鐵、鋁材、汽車）以及針對不公平貿易的三○一條款（針對中國）不受此次判決影響，仍會繼續執行。先前包括歐盟、日本、南韓、台灣、越南和印度等國為了換取出口商品到美國的豁免關稅而與美國簽署的貿易協議，部分可能因為法律基礎消失而失效，需要重新談判，使得先前與美國達成的貿易協議面臨不確定性。對台灣來說，雖然二三二條款的鋼鋁優惠暫時保留，但川普在後來的記者會上再度點名台灣「偷走晶片產業」，暗示未來可能改用其他法律手段（例如三○一條款），針對半導體產品課稅。對傳統產業的機械、汽車零組件等的出口相關產業是有利的，有助於這些股票的後市表現。

最高法院判決雖然認為川普政府徵收對等性關稅違法，但對於是否退還已交納的款項並未給予明確的指令。據海關及經濟專家估算，這筆須退還的稅款可能高達一三三五～一七五○億美元。川普政府已表明，這筆錢不會輕易退還，預計相關訴訟將長達兩年以上，目前已經有包括好市多等的大型零售商率先提起訴訟，要求全面退款。

美國家庭負擔將下降

對進口產品課徵對等關稅，很大一部分都是由美國消費者埋單。耶魯預算實驗室預估，若取消新關稅，美國家庭今年的平均支出負擔將從一三○○美元降到六○○～八○○美元左右。表面上川普的對等關稅從去年八月以後陸續實施，之後並未讓美國通膨再起很大的因素在於很多關稅背後都有豁免，像墨西哥與加拿大雖然都被課徵高關稅，實際上這兩國出口商品進入美國市場都有受《美墨加貿易協定》的保護，所以墨西哥有一半的進口商品到美國未被課到對等關稅，而加拿大在這方面則只有三八％商品被課到對等關稅。另外，台灣的資通訊產品很多因為是美國業者最需要的ＡＩ商品，這部分也沒有被課到對等關稅。

【本文未完,全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2393期

低階、低價 MCU/PMIC漲風起 資源排擠下的漲價行情

ＭＣＵ族群今年來相繼大漲，股本小的應廣兩周多就上漲超過八成，從記憶體、原物料漲價，再到ＡＩ產能排擠，原先不起眼的小ＩＣ今年都將大放異彩！

MSCI台股成分股的投資密碼

ＡＩ帶動台股市值水漲船高，已成為全球高達二十兆美元被動資金不得不加速配置的市場，新納入的成分股進入資金投資雷達區，後市欲小不易。

台股釐清國際3大變數

台股封關期間，美股四大指數維持震盪，但費半相對突出；美國最高法院判定川普的對等關稅違憲，但川普改以一九七四年貿易法對所有進口產品課十五％關稅，保持強硬姿態；美伊衝突隨時有爆發可能，使得國際油價震盪走高。美光科技、三星電子和海力士股價大漲，有利全球記憶體股表現。

謝金河：記憶體的擴散效應正展開 聚焦馬年股市新焦點

二月十一日封關的台股，二十三日恢復交易，加權指數一度攻上三四二一二．三八，再創台股新里程碑，不過重要權值股中的台積電下跌十五元，聯發科大跌六○元，廣達下跌二．五元，去年大漲的重量級指標股台光電從二三七○元下殺到二一六○元，交換器的智邦從一四八○元跌到一三五五元，奇鋐從一六五○元跌到一五一五元，ＰＣＢ的金像電也從八五七元跌到八一二元，探針卡的穎崴從五一九○跌到四六五○元，這些去年漲幅驚人的焦點股都出現拉回景象，造成加權指數尾盤收斂漲勢，最後只上漲一六七．五五，成交量爆出九○二○億大量，如果加上櫃買指數的一七○七億，成交量高達一．○七兆元，這又是令人難以想像的大量。

Vera Rubin台鏈大補丸 AI教父黃仁勳讚賞神隊友

Vera Rubin讓AI晶片從單顆CPU進入機架級系統架構的時代，透過六顆不同功能的晶片高度分工、彼此協同運作，確保GPU幾乎不會被非計算任務給打斷，形成一個高穩定且高效率的運算管道。若與Blackwell相比，Vera Rubin的推理成本能降低約十倍之多。

食品科技差異化 搶攻餐桌經濟

從尾牙辦桌到春節團圓飯，小家庭化、外食人口攀升，預製菜與滴雞精市場快速成長，面對美雞低價競爭，業者透過智慧養殖、垂直整合與產品差異化突圍。

