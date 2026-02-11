快訊

蛇年飆股出爐…這檔PCB股大漲1269%奪冠 南亞科漲幅823%居第二名

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

食品科技差異化 搶攻餐桌經濟

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

從尾牙辦桌到春節團圓飯，小家庭化、外食人口攀升，預製菜與滴雞精市場快速成長，面對美雞低價競爭，業者透過智慧養殖、垂直整合與產品差異化突圍。

無論是傳統油雞、滴雞精，或是超商冷藏架上的舒肥雞胸，家禽食品已深入每個消費場景，但在這道國民美食背後，也正經歷許多挑戰。台灣的雞肉取得除了國內飼養的白肉雞、土雞（有色雞）之外還有進口雞，進口雞肉主要來源國就是美國，曾一度在台灣高達六成市占，即使二四年美國爆發高病原性禽流感，進口量一度減少，但美雞在台灣市占穩居三成之上，由於飼料成本低廉、擁有完整育種體系又具備規模經濟，供給面穩定的美雞極有可能蠶食國內市場。

目前台美關稅談判仍未完全敲定，依循著十五％對等關稅架構，農產品、進口個別品項稅率仍在逐一確認中，美雞是否納入零關稅或階段性開放也是變數。面對低價競爭，台灣相關業者的選擇很清楚：要嘛拚價格，要嘛拚差異化，但價格戰終究拚不過美國的規模經濟，真正的突圍之道或許在於供應源頭、智慧化生產、多項食品國際認證，正是興櫃新兵元進莊這幾年全力押注的方向。

六星級雞舍到ＡＩ巡場

「我們的雞隻冬天吹暖氣、夏天吹冷氣，還聽莫札特音樂！」在一月的興櫃前法說會上，元進莊董事長吳政憲的一席話讓在場的投資人印象深刻，這是在合作契作戶的「六星級」雞舍，導入智慧化養殖的最佳寫照，養番鴨起家的元進莊在雲林深耕近四十年，一六年起協助契作戶導入密閉式禽舍，透過自動感測器調節溫濕度、風扇與照明，讓土雞育成率提升，也有效降低飼料與用藥成本。公司開發出的ＡＩ巡場機器人，更顯見邁向「農業五．○」的野心，透過影像辨識自動偵測死雞、健康等數據，取代部分人工巡視，將疫病傳染風險降低，目前已在數家契作戶農場進行測試，最新更結合氣象預報推出「ＡＩ自動決策與防控系統」，提供更精準的飼養建議，配合著公司對「黃金三小時」的極致堅持：雞隻從出場、屠宰到加工，控制在三小時內完成。這道由智慧養殖與垂直整合築起的護城河，正是毛利率能在近年持續爬坡的關鍵，另外兩支箭則是滴雞精和即食料理。

自○九年加入好市多通路開始，元進莊已成功切入全聯、7-Eleven、Costco等大型零售通路，同時深耕王品集團、悟饕（池上飯包）等連鎖餐飲與團膳客戶，除了調理包之外，更開始合作土雞生鮮販售。從營收結構來看，超商與賣場體系占比五成一、連鎖餐飲一成、滴雞精體系占八％、傳統市場二八％。

預製菜與滴雞精成長曲線

台灣家庭每戶人口每一年不斷下滑，小家庭與單身家戶成為主流，與此同時，台灣外食人口比例已逐年上升，這意味著「方便、小份量」的即食調理食品需求將持續擴張，加上健康意識崛起，台灣消費者在雞、鴨、鵝等家禽的蛋白質攝取量已多年上升。Statista預估，全球即食食品市場未來五年年複合成長率達四．五％，二○三○年規模將達七四．八億美元。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2391+2392期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

挪威領先全球提升動物福利 2027年全面停用速生雞種

可打百萬隻！雲林養鴨男淘寶下單 自陸走私1886瓶禽流感疫苗遭起訴

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

豐原蛋雞場大量死亡檢驗結果出爐 盧秀燕：確認禽流感陽性

相關新聞

食品科技差異化 搶攻餐桌經濟

從尾牙辦桌到春節團圓飯，小家庭化、外食人口攀升，預製菜與滴雞精市場快速成長，面對美雞低價競爭，業者透過智慧養殖、垂直整合與產品差異化突圍。

通用型伺服器拉貨 供應鏈再起

ＡＩ推論需求拉升，加上四年一次的汰換周期到來，微軟及谷歌通用型伺服器意外大拉貨，並至少延續至年中，供應鏈喜吞ＡＩ伺服器之外的意外大單。

川普2.0財經首長新變局 鐵三角：川普、貝森特、華許

具鷹派背景的華許未來要如何配合川普的降息，以及未來聯準會要如何與財政部合作，銜接市場與政策溝通的橋樑，穩定金融市場發展，備受市場關注。

多頭不回！萬馬奔騰5大好產業

即將迎來春節長假，只要國際股市未連續大跌，開紅盤後將陸續召開董事會確定股息配發，台股低檔三萬點支撐力道仍強；以台積電為主軸的AI供應鏈，以及外資高喊產業進入超級循環的記憶體、PCB、ABF，外加低軌衛星及軍工族群都是被關注標的。

謝金河：馬年迎來兩大順風車 台股今年喜氣洋洋

農曆封關前夕，台股迎來兩個大助力，一個是川普在他的Truth Social上面寫道，在他剩下三年的執政任期內，美國國力愈來愈強大，認為道瓊指數會漲到十萬點，這個令人瞪大眼睛的喊話，也造成美國股市在連日下跌後迅速大漲，道瓊在二月六日大漲一二○六．九五，寫下五○一六九．六五的歷史紀錄，回頭看道瓊在二○二○年十一月登上三萬大關，二四年五月到四萬點，現在正加速前進。

重電族群站上戰略高地 華城、中興電訂單滿手

ＡＩ與資料中心擴張，電力基礎建設重要性水漲船高。隨著全球電網升級與能源轉型加速，重電設備從傳統基礎工程，躍升為支撐算力與產業競爭力的戰略資源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。