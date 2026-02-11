通用型伺服器拉貨 供應鏈再起

【文／林麗雪】

ＡＩ推論需求拉升，加上四年一次的汰換周期到來，微軟及谷歌通用型伺服器意外大拉貨，並至少延續至年中，供應鏈喜吞ＡＩ伺服器之外的意外大單。

過去一段時間，被遺忘許久的通用型伺服器，出貨量顯著回升，有業者直言，拉貨的幅度高仰角成長，這打破了之前ＡＩ伺服器一枝獨秀的出貨的局面，相關供應鏈營運樂翻，從ＢＭＣ大廠信驊、機殼大廠勤誠、CPU Socket的嘉澤、記憶體插槽（Long Dimm）優群到滑軌的川湖及南俊國際等，都因為通用型伺服器出現拉貨急單，營運再進一步向上堆疊，供應鏈指出，這波拉貨強勁且可望延續，今年上半年營運有望步步高。

通用型伺服器拉貨回神，並非因為ＡＩ出現退燒，反而是因為ＡＩ基礎建設漸進到位後出現的補償性拉貨成長。業者指出，當ＡＩ模型訓練（Training）告一段落後，轉向進入大規模應用推論（Inference）的階段，但在推論階段，並非所有工作都需要由昂貴的ＧＰＵ來完成，推論過程中很多的資料預處理、儲存調度及前後端運算，仍需要大量通用型伺服器來支撐，因而出現由ＡＩ帶動非ＡＩ需求的周邊效應。

主權雲需求開始加溫

ＡＩ推論需求的崛起，同時拉動通用型ＣＰＵ輔助算力的需求量，當使用者問Gemini一個問題，不僅僅後台的ＧＰＵ會進行運算，通用型的ＣＰＵ則擔任接受請求、查詢資料庫及過濾安全內容等功能，據估算，通用型ＣＰＵ的輔助算力與ＡＩ伺服器的需求配比約在一比三到一比五之間，加上並非所有的ＣＳＰ廠都有自研ASIC晶片、或自研晶片進度落後，無法因應推論需求的快速成長，都是造成這波通用伺服器出現急速拉貨的因素。

除了ＡＩ推論需求的帶動外，有業者分析，主權雲的需求開始加溫，也是項原因，ＡＩ問世之後，各國政府為了資料安全，紛紛建立國家雲，但這類的國家雲不見得都是ＡＩ需求，更多是傳統的行政運算與儲存，這也是近期通用型伺服器訂單大量浮現的原因。

微軟、谷歌拉貨最積極

再有甚者，過往通用型伺服器的景氣循環周期大約四年，上一波大拉貨在二○一九至二一年疫情期間，全球企業與雲端廠商曾大規模採購伺服器，去年正好進入四年一個周期的汰換期，加上Intel與AMD新平台的效能與能耗比大幅提升，更驅動了強勁的通用型伺服器汰換需求。