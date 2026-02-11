謝金河：馬年迎來兩大順風車 台股今年喜氣洋洋

【文／謝金河】

農曆封關前夕，台股迎來兩個大助力，一個是川普在他的Truth Social上面寫道，在他剩下三年的執政任期內，美國國力愈來愈強大，認為道瓊指數會漲到十萬點，這個令人瞪大眼睛的喊話，也造成美國股市在連日下跌後迅速大漲，道瓊在二月六日大漲一二○六．九五，寫下五○一六九．六五的歷史紀錄，回頭看道瓊在二○二○年十一月登上三萬大關，二四年五月到四萬點，現在正加速前進。

道瓊這回帶領標普五○○挑戰七○○○大關，而二六年以來走勢不振的ＡＩ生態系相關個股也在黃仁勳重申ＡＩ建置的不可逆，會是世界經濟最核心的焦點，他在CNBC訪談中直言市場對大型科技公司砸大錢建置資料中化，購買ＡＩ晶片產生疑慮，不過，他說只要ＡＩ能賺錢，資本支出就不會停，因為這些公司的現金流將開始上升，這個投資潮會是人類史上最大規模的基礎建設擴張，而驅動的力量來自極其旺盛的算力需求！黃仁勳的這一席話，華爾街埋單，Nvidia股價在二月六日大漲七．八七％，站上一八五．四一美元，輝達先前跌到一七一．○三美元，已經快要觸及從二一二．二九美元回檔後的最低點，輝達轉穩也激勵Nasdaq在六日大漲四九○．六二。

ＡＩ造成軟體股肅殺

黃仁勳談到算力基建，市場更在乎的是ＡＩ的應用，這幾個月來，Google的Gemini 3不斷取代ChatGPT，也造成OpenAI快速失落，這次黃仁勳來台灣，表示先前投資OpenAI的承諾可能會有修正，OpenAI原來預定要ＩＰＯ，市場估市值從一兆美元起跳，如今正快速殞落，而Google氣勢崛起，二月二日Google漲到三四五．一七美元，市值跑到四．一四五兆美元，Google與Nvidia今年的市值比拚，也會成為ＡＩ聚睛的焦點。

這次AMD、Google、Meta、Amazon在法說會公布業績後股價都大幅下滑，這是市場憂心ＡＩ投資那麼大，可能會面臨投資回收的困難，會不會引來泡沫？這次四大ＣＳＰ公司宣布今年資本支出達六五○○億美元，這是鉅額投資，結果市場出現猛烈的回檔，AMD最慘從二六七．○八美元跌到一九九．一五美元，財報表現良好，但仍抵擋不住股價的跌勢。

其實最肅殺的在軟體股，ＡＩ逐漸侵蝕過去的軟體公司業務，例如，成立於加州的一家教育軟體公司，這是教科書及學生學習應用軟體公司，名叫Chegg，股價一度到一一五．二一美元，最近突然慘跌到○．四四美元，最大的衝擊來自Anthropic研發了一款Claude Cowork，取代過去法律軟體業務，眾多的軟體應用公司股價顯著下跌，例如繪圖應用的Adobe股價從六九九．五四跌到二六四．○四美元，Saleforce（CRM）股價從三六九跌到一八七．一二美元，幾乎都是腰斬等級！最後連超級巨星微軟也不支，最高價到五五五．四三美元，市值到四．一二三兆美元，這次最慘跌到三九二．三二美元，市值剩下二．九一五兆美元，短短幾個月市值蒸發一．二一二兆美元。

日相大勝給台灣帶來助力

還有比微軟更慘的是甲骨文（ORCL），去年九月黃仁勳發動的永動機，甲骨文取得三○○○億美元的資料中心訂單，股價衝到三四五．七二美元，市值達九二二二．七億美元，這次慘跌到一三五．二五美元，股價跌掉六○．八八％，市值剩下三八八一．六七億美元，蒸發五三四一．○七億美元，這簡直像是一場巨大的殺戮，這也意味了ＡＩ建置是奔流，但是在ＡＩ賽道上被甩出去的輸家也會愈來愈多。

這些年對台灣來說，可以算是國運昌隆，首先是ＡＩ的建置，台灣會是大贏家，ＡＩ在晶片投資比重加大，台積電會贏最多。今年如果馬斯克的SpaceX IPO，台灣的供應鏈還會成群結隊。台灣也因為台積電上漲，市值一直竄升，台股目前市值超過三．五兆，已超過德國、法國，成為世界第七大股市，而台灣去年交出八．六三％的經濟成長率，只輸給愛爾蘭的十．九％，是世界第二。而在大家最關注的關稅談判，台灣頂著對美國貿易順差一五七一億美元的龐大數字，這次居然能夠跟川普團隊談到十五％的稅率，而且在二三二條款，台灣幾乎是豁免，這是天降神兵的一次意外收穫。