台股封關不封頂 開門見喜 最猛元月漲點！

【文／方亞申】

台股今年以來指數頻創歷史新高，以台積電為中心，擴散至先進製程、封測；輝達供應鏈則以銅箔基板的台光電為核心創高，台達電總市值超過鴻海居第二名，展開高價股比價行情，台股遍地開花，不封頂持續向上推升。

美國總統川普意圖占領格陵蘭，歐盟不同意就放話課重關稅，引發國際金融大震盪，尤其美股四大指數一度大跌、三十年期利率揚升，川普馬上改口要跟歐洲合作。川普總統就任總統一年以來，髮夾彎似乎已經成常態。連軍事行動都突如其來，一覺醒來就轟炸完成或是綁架別國總統結束，幾乎都不按牌理出牌，但是可以很明顯看出川普特別注意股市。未來美股走勢除了季報數據外，市場就是擔心放話似的非經濟因素出現。

川普搶礦產、資源以及強求重要產業回到美國生產，要不然就提高關稅，大多數國家都只能低頭換低關稅。的確就其所說的政績，將引領超過四兆美元回美國，台積電美國加大投資也是其中之一。

有漲價題材 股價就飛奔

川普動作也使得美國去年第三季經濟成長率四．四％，消費、投資及出口都增加。但為此造成全球氛圍不太好，所以黃金突破五千一百美元／盎司及白銀價格屢創新高（衝過一○五美元）。

另一方面，ＡＩ伺服器幾乎每年升級以及效能精進，以便能夠與下游邊緣運算（例如無人車、機器人等）結合，由於ＡＩ伺服器吸納大量原物料及零組件，刺激從銅、鋁、黃金、白銀到玻纖布、銅箔基板、記憶體、被動元件、電力傳輸用量等等，都陸續漲價，其中尤其是記憶體，從最HBM、DRAM到NAND Flash、SSD，都是以倍數上漲，累計至二十二日止美光也還在創歷史高，今年累計上漲四○％；漲幅較同時間的三星及海力士還高。

台積電聚焦在高階製程，八吋晶圓代工不做，訂單外溢到世界先進及聯電，產能利用率提高，包括電源管理ＩＣ、二極體等，也傳出漲價訊息。非鐵金屬價格不斷創高（銅、錫、鋁）或在歷史高檔區，墊高電子零組件成本，進而漲價，下游筆電、電視、手機等３Ｃ產品者壓力最大，也許壓不住也跟進調價。

台股漲勢焦點大多數放在漲價題材，今年記憶體大漲，ＡＢＦ載板、玻纖布、被動元件、ＣＣＬ無一不漲，在漲價助威下，諸如南電、景碩、欣興、台玻、建榮、國巨、華新科等，股價漲幅都不小。以題材面為主的低軌衛星，傳SpaceX的人來台看廠，昇達科去年ＥＰＳ僅七．八三元，就算十二月ＥＰＳ一．二七元、明年每股賺二○元以上，股價竟然飆上千元；華通、啟碁、耀登等供應鏈股股價跟著大漲，而金寶出來說目前衛星供應業務暫停，股價馬上兩根跌停，似乎有點狂熱。

今年SpaceX將掛牌，預計估值將近一兆美元以上，且預計還要發射超過七千顆衛星，加上原有七五○○顆正在運行衛星必須陸續汰換，商機相當大；再者藍色起源的貝佐斯也要發射衛星，台灣是最佳供應商，但這可能都是下半年以後的事，供應鏈似乎反映過早，需防作夢行情退潮後拉回，再蓄積下次上漲的時間及空間。

總之目前台股人氣十足，單日成交量已放大到七、八千億元，且近一季像是南亞科、華邦電因為記憶體大漲，刺激股價翻倍上漲，總市值躍升至八千億元及五千億元已上，台塑三寶都跟進大漲。

台達電驚人市值超車鴻海

當然近一周最令人稱道的是總市值第二名由鴻海變成台達電，台達電趁著這次ＡＩ伺服器上市、出貨及加重電力負載，使得在此耕耘超過二十年的台達電勝出同業，由於過去傳統資料中心僅支援每機櫃五至十kW的負載，但是隨著算力需求爆發，如今ＡＩ機櫃功耗暴增，電力傳輸與分配系統的負荷急速攀升，迫使資料中心必須更換整體供電規格。其次，高功耗伺服器更容易因電壓波動而出現故障，對ＡＩ訓練任務而言，一次斷電可能造成數百萬美元的損失，因此，資料中心需要更穩定的電力架構。電力系統升級已成為ＡＩ發展的一場關鍵競賽。正因如此，輝達自二七年起，新一代Vera Rubin系列將導入八○○Ｖ高壓直流（HVDC）供電架構，以滿足Kyber機櫃龐大耗能需求，推動資料中心迎來十年最大規模的架構革新。