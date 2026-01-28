快訊

小女孩變身標緻美人！國產車大廠千金被神出「質感生活曝光」 網眼尖揪一點

「盼早日康復」陳菊請辭監察院長 賴總統曝她中風時就曾提出辭呈

空拍機投毒害動物暴斃 張美阿嬤農場急切割…怒批「兒子是巨嬰」

謝金河：低基期股窗外有藍天 從蔡明興的魚尾巴理論找靈感

聯合新聞網／ 先探投資週刊
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

【文／謝金河】

又到歲末年終，不少大企業在南港展覽場舉辦尾牙，除了邀請歌手陣容受矚目，企業老闆的致詞也成了市場焦點，今年有三個人的談話我特別注意，一個是技嘉的葉培城，他為自家公司股價叫屈，他說技嘉本益比只有十三倍，二六年成長優於去年，股價太委屈。在這個喊話後，技嘉在十日大漲四．八八％，股價收盤二四七元，不過，沒幾天又回到原點。

另一個是廣達董事長林百里，他看好ＡＩ仍然會持續好三年，廣達占有最佳位置！次日廣達股價上漲二．三％，收在二八九．五元，不過股價幾天又回到原點。廣達去年十二月交出二七二四．九億元的超好成績，營收超越緯創；第四季營收六三八六億元，年增率五三％。廣達去年ＥＰＳ可能接近二○元，技嘉在十八元上下，但股價似乎不太捧場。

不過，最吸引我注意的是富邦金董事長蔡明興提出的「魚尾巴理論」，他示警投資人不要追逐漲幅已大的熱門股（只能吃到魚尾巴），因為風險大，獲利空間有限。蔡明興建議投資人聚焦在低基期、落後補漲及有產能題材的傳統產業股，他強調重點要放在類股輪動下低漲幅的價值股，而非盲目追高，這個話我認同，也印證了這幾期我在《先探》上面提到的「外溢效應」，及低基期突破年線的個股。

魚尾巴獲利空間有限

台灣的關稅談定後，很多低基期的工具機、機械類股鹹魚翻身，並成功挑戰年線，像是去年漲到一三六．五元又慘跌到四一．四元的百德，連續拉長紅，至廿三日漲停到六八．四元，一下子拉出近五成的漲幅，二四年ＥＰＳ三．八七元，去年受匯損影響，前三季ＥＰＳ只有○．四二元，今年在航太、半導體、能源都有角色，股價開始受到注意。精密機械的健椿也有異曲同工之妙，二四年ＥＰＳ三．二八元，去年前三季只剩下○．三六元，去年股價從八八．四元跌到二九．九元，這回關稅談定後，股價收二九．九元漲到四九．二五元，都是一下子拉出近五成的漲幅。

這些突破年線、低基期的個股愈來愈多，像機電股的樂事綠能、全球傳動、上銀、氣立、大銀微、建德、豐祥ＫＹ。很有代表性的是華電，股價穿過年線三七．三五元後一口氣漲到四三．二三元；華電是一家成立六五年的老牌線纜廠，我認識老董事長陳金鋑，去年前三季ＥＰＳ三．○三元，十二月營收創了五．七億元新高，去年第三季ＥＰＳ一．二元，全年ＥＰＳ可能在四．三元左右，股價反應的本益比只有十倍，這是一家本益比很低、資產很雄厚的公司，這個情況很像聯華，大家可以留意穿越年線的買點。

大股東高檔套牢伺機反攻

這種具有低本益比、技術面又穿越年線的個股，如果再加上大股東持股高成本，更值得留意，像最近停牌宣布以二四億元收購Flyover，全力拓展全球沈浸式娛樂布局，並交由荷蘭子公司執行的智崴，股價穿越年線，營收連續六個月創新高，大股東尹衍樑的成本在二四六元以上，中盈投資的成本三○八元，大股東在高檔套牢，今年會有一次大反攻的機會。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2389期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊

追蹤

延伸閱讀

美中角力是世界大格局！韓、英、加站在川普對立面 謝金河：選對選錯攸關國家命運

道奇挖2球星被批毀大聯盟？勇敢投資才會贏！謝金河：台股企業敢衝、股價爆發力就強

謝金河點名記憶體掀浪…南亞科、旺宏、群聯全被喊到！網怒：閉嘴啦

謝金河點名「Blackwell機櫃贏家」反掀恐慌！網喊「冥燈發威」老AI一片綠

相關新聞

企業資本支出大增…是明牌？！

當市場仍爭論ＡＩ是否為泡沫時，企業資本支出已給出答案。台積電領軍擴產，記憶體、封測與ＰＣＢ同步加碼，顯示市場需求明確。

台美關稅底定 工具機廠按讚

台美關稅談判底定，輸美對等關稅降至十五％且為不疊加最惠國待遇，長期壓抑工具機接單的不確定性底定，台灣工具機產業迎來產業回溫的新局。

台股封關不封頂 開門見喜 最猛元月漲點！

台股今年以來指數頻創歷史新高，以台積電為中心，擴散至先進製程、封測；輝達供應鏈則以銅箔基板的台光電為核心創高，台達電總市值超過鴻海居第二名，展開高價股比價行情，台股遍地開花，不封頂持續向上推升。

謝金河：低基期股窗外有藍天 從蔡明興的魚尾巴理論找靈感

又到歲末年終，不少大企業在南港展覽場舉辦尾牙，除了邀請歌手陣容受矚目，企業老闆的致詞也成了市場焦點，今年有三個人的談話我特別注意，一個是技嘉的葉培城，他為自家公司股價叫屈，他說技嘉本益比只有十三倍，二六年成長優於去年，股價太委屈。在這個喊話後，技嘉在十日大漲四．八八％，股價收盤二四七元，不過，沒幾天又回到原點。

SpaceX掛牌 引爆低軌衛星熱

長期堅持「人類登陸火星前不上市」的馬斯克首度鬆口，SpaceX有望七月底前完成IPO，挑戰全球最大IPO紀錄！近期SpaceX悄悄來台固樁，拜訪華通、昇達科等大廠，當科技巨頭紛紛將算力戰場延伸至太空，台廠供應鏈的受惠程度可望更深。

土方新制 廢棄物概念股暴衝

國土署自今年起全面推動營建剩餘土石方清運新制，讓具備合法處理量能的環保概念股，如：可寧衛、泰霖、裕山、台境與基士德接力表態，成為市場新焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。