SpaceX掛牌 引爆低軌衛星熱

【文／周佳蓉】

長期堅持「人類登陸火星前不上市」的馬斯克首度鬆口，SpaceX有望七月底前完成IPO，挑戰全球最大IPO紀錄！近期SpaceX悄悄來台固樁，拜訪華通、昇達科等大廠，當科技巨頭紛紛將算力戰場延伸至太空，台廠供應鏈的受惠程度可望更深。

去年底，一則震動全球資本市場的消息傳開：長期視華爾街為「短期利益追求者」的伊隆·馬斯克，一直不願意將SpaceX走向資本市場，公司高層在致股東的信件中首度證實，SpaceX正準備啟動ＩＰＯ。更具體的時程要在七月底前完成掛牌。

馬斯克曾無數次強調，在人類成功登陸火星之前，SpaceX絕不上市，以免受到市場對公司財報的嚴格審視，干擾了長遠的發展節奏。究竟是什麼讓這位堅持「私有化」的意念徹底改變？答案是—太空ＡＩ資料中心。

在私募市場中SpaceX已是神話般的存在，透過一輪又一輪的內部認購與私募融資，以去年十二月的內部股票發行價格四二一美元，公司隱含估值已達八千億美元，超越了無數老牌科技巨頭。而ＩＰＯ的擬募資規模三百億美元，也將挑戰沙烏地阿美的二九○億美元ＩＰＯ紀錄。據悉，SpaceX已會晤華爾街頂尖投行，初步選定美國銀行、高盛、摩根大通以及摩根士丹利四家銀行擔任主承銷商。

洞悉馬斯克的太空野心

要理解馬斯克的太空野心，也得看清楚為何他亟需將資料中心戰場延伸到太空，因為地球上的資料中心建置正面臨著電力供應不及的困境。IEA與Digitimes的數據均指出，全球資料中心用電量從二四年的四一六TWh，預計到二○三○年將成長至九四六TWh，若發展更為激進，甚至將飆升至一二六四TWh，相當於二～三倍的爆發性成長。

更明顯的是單一資料中心的電力需求驟升。輝達ＧＰＵ功耗將從H100的五○○Ｗ預估未來增至兩千Ｗ以上；Blackwell架構的ＡＩ伺服器從十kW增至二○kW之上。一座配備NVL72系統的ＡＩ工廠，未來單一機櫃功耗可達兩五○kW～一MW，Bloom Energy預估未來興建的ＡＩ園區來到GW等級，相當於一座城市的用電量。

因電網壅塞與供電限制而無法滿足傳統資料中心的新建需求，不斷在美國鳳凰城、日本東京、英國倫敦各城市上演，調查顯示，雲端業者與共置開發商對電力交付的期望普遍比公用事業的實際計畫提前約一．五至二年。即便Meta、OpenAI、甲骨文等科技巨頭試圖透過相互持股打造商業上的永動機，難以突破的挑戰仍在：土地有限、散熱耗水、電網過載。正如輝達在永續報告中坦承：「能源是限制因子」。

這些困難激勵著科技業者尋找突破性解決方案，馬斯克的答案是：離開地球，到太空中另闢一條道路。瞄準太陽能板能二十四小時接收未經大氣層過濾的陽光；而外太空接近絕對零度的真空環境，則是天然且免費的散熱場；加上模組化技術可以快速部署和無限擴展，不受土地的物理限制，美國新創Starcloud已率先將構想化為現實，去年透過SpaceX發射Starcloud-1衛星，在軌道上運行H100 GPU的Gemma開源模型，Starcloud預估即使計入發射費用，太空能源成本也將比地面低十倍。但輻射、維修、太空碎片威脅，以及資料治理和監管問題，仍是待跨越的障礙。

歐盟、中國加入賽道

除了SpaceX一馬當先，亞馬遜貝佐斯一月宣布旗下的Blue Origin將打造TeraWave全新的衛星網路服務，發射逾五四○○顆衛星，首批衛星預計二七年底升空，這將是亞馬遜「Amazon Leo」計畫之外的第二個衛星星座，鎖定政府與企業客戶，並將在混合軌道上發射衛星。

Google則推出了追日計畫，目前正與Planet Labs展開合作，結合太陽能衛星、自研晶片ＴＰＵ、自由空間光通訊（ＦＳＯ）技術等，目標在二七年前建立太空ＡＩ資料中心。