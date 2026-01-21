土方新制 廢棄物概念股暴衝

【文／邱偉慈】

國土署自今年起全面推動營建剩餘土石方清運新制，讓具備合法處理量能的環保概念股，如：可寧衛、泰霖、裕山、台境與基士德接力表態，成為市場新焦點。

內政部國土管理署於二五年八月一日訂定「營建剩餘土石方產生源及處理地點運送證明文件及其格式」，歷經數月宣導後，於十二月十日發布公告，提醒相關業者應盡早完成即時追蹤系統（ＧＰＳ）系統裝設，以免受罰，並決定自二六年一月一日起，全面推行「營建剩餘土石方清運車輛新制」。

國土署新規上路

新制上路後，凡從事營建剩餘土石方清運作業之車輛，均須裝設審驗合格的ＧＰＳ，並全面採用電子聯單申報制度。稽查人員得透過電子聯單QR Code，即時查驗車籍資料及行車軌跡是否偏離核准路線，以遏止不實繞場、假聯單及虛報土石方數量等違規行為，顯著提升查緝效率。

國土署強調，未符規定者恐違反《廢棄物清理法》第四九條，最高可處三○萬台幣罰鍰。為降低制度轉換衝擊，凡通過初審並送交申請案件，審驗合格證明將於兩日內核發。

此外，國土署指出，建置全國一致性ＧＰＳ管理系統有其必要性（尚未完成），政策頒布後已辦理五五場教育訓練與宣導講習，後續將視實施成效，滾動式檢討營造工程管理機制，以落實循環經濟與國土永續目標。

土方之亂的三大痛點

然而，新制相關配套尚未完全到位，短期內反而引發一定程度的「土方之亂」，主要體現在三大痛點。首先，ＧＰＳ裝設能量明顯不足，全台僅九家廠商可提供安裝服務，截至去年底，全台約一．五萬台砂石車中，僅約二千台完成裝設，合規率僅十三％，大量車輛無法合法上路，直接壓縮清運量能。

其次，處理場量能嚴重失衡。全台具填埋功能的營運中土資場僅十八處，總剩餘填埋容量約八五○萬立方公尺，但營建土石方年均產出量逾四千三百萬立方公尺，其中約四分之一須進行填埋，供需缺口高達百萬立方公尺以上。在新制嚴格管理下，多數堆置場接近滿載並陸續拒收，加劇去化壓力。