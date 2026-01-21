權值強勢股共振 強震別怕！解密主流股DNA

【文／黃俊超】

台積電的亮眼財報，搭配遠高於市場預期的資本支出，加上美國與台灣關稅塵埃落定，推升加權指數持續向上挑戰歷史新高，次產業維持良性輪動，短線多頭攻勢依舊活力四射。

台股迎來兩個超級大利多，影響市場最深的是台積電二五年第四季財報表現極度亮眼，且認為ＡＩ趨勢是真實存在的需求，基本消弭市場不必要的疑慮；其次則是美對台對等關稅降為十五％且不疊加，獲得美國主要逆差國中的最優惠盟國待遇，與日本、韓國、歐盟等齊平。加權指數攻勢猶如滔滔江水連綿不絕，又如黃河氾濫一發不可收拾，創下歷史新高三一八二七．三九點。

台積電沒有極限

美國商務部正式宣布與台灣達成貿易協定，台灣以二五○○億美元的新直接投資，及二五○○億美元的信用保證，交換輸美商品關稅稅率降至十五％且不疊加，基本上台灣對美國的投資，包含台積電、各ＥＭＳ大廠，加上一眾快樂夥伴們，應該就有高機率達標，金額不算是預期之外，政治言論大可不必。此外，要留意關稅與二三二條款優惠，都是設計為附條件取得，半導體能否享有免稅或優惠稅率，取決於在美國投資、建廠進度與產能完成狀況。

根據台美經貿工作小組表示，我國為美國第六大貿易逆差國，當中高達九成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，涉及美方二三二條款調查，最終達成四項目標：一是關稅降為十五％將有助我國工具機、手工具等傳統產業競爭力大幅提升；二為成為全球第一個對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，亦取得汽車零組件、木材家具、航空零組件（其中的鋼、鋁、銅衍生品）等多項二三二關稅最優惠待遇。

三是取得以台灣模式引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展科技產業全球競爭實力，將有助業者在美國拓展半導體及ＩＣＴ產業版圖，厚植台灣科技產業實力，也有利進一步深化台美經貿戰略合作。台灣企業自主投資二五○○億美元，包含投資半導體、ＡＩ應用等電子製造服務（ＥＭＳ）、能源及其他產業等，而台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高二五○○億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ＩＣＴ供應鏈等。

且為確保業者享有最有利的投資環境，美國承諾致力協助企業取得土地、水電、基礎設施、稅務優惠、簽證計畫等必要資源。第四點是促成台美高科技領域將相互投資，確立全球ＡＩ供應鏈戰略夥伴關係。台美雙方也承諾建立雙向投資機制，美國將擴大投資台灣包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技產業等五大信賴產業。台灣終於擺脫懸宕多時的關稅不確定性。

台積電不愧為推升台股不斷創高的護國神山，二五年第四季營收與獲利皆創歷史新高，雙雙優於市場預期，七奈米以下先進製程貢獻七七％晶圓營收，毛利率六二．三％、營益率五四％，單季ＥＰＳ上升至十九．五元；若以全年角度來看，營收、獲利皆創下新高，若以美元計價，全年毛利率五九．九％、營益率五○．八％，歸屬母公司淨利近一．七二兆元、年增四六．四％，ＥＰＳ六六．二五元。全年先進製程合計七四％，高於二四年的六九％。

次產業持穩良性輪動

而市場更在乎的是台積電的資本支出，二六年預算將介於五二○億～五六○億美元，較二五年的實際支出四○九億元增加二七～三七％，遠高於市場預估高標的五○○億元，顯示對於ＡＩ趨勢發展與高效能運算需求成長的強大信心，也帶給廠務、設備、耗材等快樂夥伴美好願景。對於二六年第一季展望將打破過往因農曆春節而營收下滑慣性，預期營收落於三四六億～三五八億美元，且受惠先進產能利用率維持高檔、三奈米與二奈米製程良率持續改善，整體產品組合優化，毛利率將會再向上提升至六三～六五％。