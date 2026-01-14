AI雙雄競速 台灣硬體紅利再起

【文／魏聖峰】

Nvidia與超微在今年CES展分別發表新款AI晶片，並勾勒未來人類的AI世界。黃仁勳認為，在AI融入日常生活，未來的工廠與日常生活，現實世界將與數位世界同步。蘇姿丰在演講中指出，未來是算力在指尖的世界，AI會像電力一樣，無所不在且唾手可及。

人工智慧（ＡＩ）落地是2026 CES展的核心主題，全球兩大ＡＩ雙雄的Nvidia和超微因應未來ＡＩ的發展，黃仁勳在這次ＣＥＳ展的主題演講中傳達出的核心訊息是，ＡＩ從螢幕走出進入物理世界。蘇姿丰的演講聚焦於效能的民主化與ＡＩ的開放性。這兩場演講預告二○二六年之後，將面臨生產力的轉型、物理環境的智慧化以及運算主權的回歸，並將影響未來我們的生活。

黃仁勳在演講中指出，生成式ＡＩ從二二年第四季問世並廣泛被運用後，今天ＡＩ的發展已經有兩個平台轉變發生。第一個轉變是，應用程式建立在ＡＩ上；第二個轉變是，軟體開發和運行方式徹底改變。我們不再是編寫程式、而是訓練它，不再使用ＣＰＵ運行，而是使用ＧＰＵ。這意味著十兆美元的計算基礎設施正在現代化，並推動價值一百兆美元的產業轉向人工智慧。未來的ＡＩ需要理解物體的存在、因果關係、摩擦力、重力和慣性。我們必須創建一個系統，讓ＡＩ學習物理世界的常識，並學習其法則。現在ＡＩ已經完成在雲端大腦的訓練，現在它需要一個身體來進入物理世界。

為了達到這個目的，黃仁勳在今年ＣＥＳ展中正式發表Vera Rubin平台和Cosmos世界模型。Vera Rubin平台是實體的ＡＩ算力心臟，與前一代Blackwell相比，Vera Rubin的ＡＩ推理運算效能提升了五倍。實體ＡＩ走入物理世界前，必須先在虛擬環境（如Nvidia Omniverse或Cosmos）中進行大量訓練，Vera Rubin平台的極端運算力，讓ＡＩ能在數位孿生世界中模擬複雜的環境、物理碰撞與駕駛情境，使訓練出來的ＡＩ具備物理直覺，從而安全地走入現實世界。

Vera Rubin平台共發表六款晶片，包括Vera CPU、Rubin GPU、NVlink 6 Switch、COnnectX-9 SuperNIC、BlueField-4資料處理單元（DPU）以及Spectrum-6乙太交換器等。透過這六款核心晶片協同運作的ＡＩ運算平台，用來驅動超大規模ＡＩ訓練與推理工作負載，並且能夠維持資料中心、超級電腦、雲端服務與大型模擬部署的基礎設施。其中，Rubin GPU是這個平台的核心ＡＩ加速器和ＧＰＵ，用在核心ＡＩ訓練與推論運算單元，提供大規模矩陣運算與張量處理能力，NVlink 6 Switch定位在高速ＧＰＵ互連交換晶片，能允許ＧＰＵ間以及極高頻寬進行資料交換與同步，有效支援大規模ＧＰＵ置換，提高體系內部資料傳輸效率，減少運算瓶頸。

BlueField-4記憶管理能力

特別的是，BlueField-4資料處理單元是Vera Rubin平台中專門處理基礎設施任務與安全運算，擔任包括儲存、虛擬化、資料移轉與安全性管理的功能。這款DPU可在不干擾GPU/CPU情況下，加速底層網路與儲存任務，對處理大規模叢集的運算很關鍵。BlueField-4是為了讓未來的ＡＩ代理（如能夠自主推理、執行任務的ＡＩ協作夥伴）擁有更強大的記憶管理能力而設計的高階硬體平台，並非軟體層面的ＡＩ代理。但這並不表示將取代ＨＢＭ，而是為了擴展記憶體層級，解決ＨＢＭ容量不足且過於昂貴的問題。所以它與ＨＢＭ是互補關係，來解決ＨＢＭ容量瓶頸，能降低成本與提高平台的運作效率。

Cosmos世界模型是黃仁勳在這次演講中引以為傲的發表。這是一個專門為機器人設計的物理仿真大腦，它不再依賴人類標註的數據，而是透過觀察數百萬小時的現實影片，讓ＡＩ理解什麼是重力、什麼是硬度、什麼是因果關係。這是讓ＡＩ了解什麼是物理世界存在的法則。ＡＩ落地中，機器人是很重要的媒介。

從雲端到邊緣運算

至於未來的世界會是什麼樣貌？黃仁勳指出，現實世界與數位世界百分之百同步。在Nvidia與西門子合作的無人化智慧工廠中，每一座工廠在動工前，都會先在Nvidia Omniverse中運行一年。ＡＩ會模擬各種故障、物流瓶頸，甚至是地震等極端狀況，將Nvidia CUDA、AI模型和Omniverse深度整合到西門子整個工業生命周期內。當實體工廠建立時，它已經是進化後的版本，所有工廠內的機器人都已經在電腦中完成測試和評估，Nvidia與西門子已經在替未來的工業ＡＩ時代打造藍圖。這對人類會有什麼影響？人類將從體力勞動甚至是初級腦力解放，透過ＡＩ代理，每個人都擁有一個懂物理法則的特助，等於是把現在的科幻小說電影內容全部轉化為真實的人生。機器人幫人類寫電子郵件、控制與管理智慧家電、管理自動駕駛去接小孩放學等。