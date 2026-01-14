剛穿越年線的低基期股

【文／方亞申】

近周國際科技股以記憶體、半導體設備表現最強，台股輪漲速度快，以漲幅較少且有題材族群，如低軌衛星、被動元件、部分PCB、特化及面板等為主，台積電穩定軍心，軍工股伺機而動。

開年以來美國出乎意外發動軍事行動，出兵快速抓走委瑞內拉總統至美受審，下一個對象可能又指向境內動盪不斷的伊朗。國際局勢緊張影響，不少國家開始搶買非鐵金屬如鎳、鋁、銅、金等，開年以來都上漲，銅、金價續創歷史新高；也刺激以這些原料為主的電纜、鋁質及鉭質被動元件等價格上漲。

ＣＥＳ展中，ＡＩ教主黃仁勳較預期提早推出Vera Rubin NVL72 AI伺服器，其中散熱、電線傳輸不同於預期，但是號稱將較其設計與效能較前代Blackwell有顯著變革，速度及效率提升三至五倍，組裝時間也加快。系統全面轉向水冷液冷技術。透過重新設計的液冷分流器（Manifold）與通用快速接頭，液體流量較前代幾乎翻倍。不過這次液冷並非絕對要求低溫，一時之間奇鋐、富世達、雙鴻股價大跌。對於ＣＣＬ的要求也非Ｍ９等級，延續M7/M8即可，也使台光電、台燿、聯茂股價一度重挫。

記憶體需求持續暴衝

由於機櫃總功耗高達二○○ＫＷ，現有的五四Ｖ配電已達物理極限，Rubin NVL72被視為現有機櫃架構的最後一代，未來轉向支援八○○Ｖ高壓直流（HVDC）次世代機櫃，對台達電及光寶科有利。

上述這些變動不少，但是對於記憶體則高喊長線看好，輝達執行長黃仁勳表示，記憶體和儲存設備的市場需求迫切，「對儲存領域而言，這是一個完全待開發，甚至從未存在過的市場，未來很可能成為全球最大的儲存市場，基本上承載著全世界ＡＩ運作的記憶體」。他強調，ＡＩ基礎建設已經全面改變儲存市場架構，正大量消耗DRAM與NAND晶片，這是黃仁勳在演講後的法說會講的。看來這次輝達Vera Rubin平台端出的新存儲架構，的確可能造就NAND Flash記憶體需求持續暴衝。

若觀察美韓日台今年以來DRAM、HDD、HBM等相關股股價表現，日本鎧俠大漲二一．五％、三星上漲十六．七六％、美光上漲二○．八八％、海力士上漲十五％、威騰上漲十六％、希捷上漲十％，依舊是股市中最強勢族群，只要未出現全面性連續重挫，相關族群輪漲持續。三星上季賺一三八億美元，預估今年獲利可能超過八百億美元，挑戰台積電！

由於輝達加強記憶體用量，已見南亞科、華邦電、群聯、威剛、創見、十銓、福懋科科等十二月營收都創歷史新高，鈺創、品安等創全年新高。在今年首季記憶體價合約價格全年上漲超過三成，預計營收、獲利將持續走高，包括生產商的南亞科及華邦電、模組的威剛、十銓、創見，控制ＩＣ的群聯、SRAM的華邦電及鈺創，封測的福懋科、華東、力成、南茂等。

雖說台股記憶體股價九日股價不少跌停，四檔記憶體股華邦電、南亞科、晶豪科與力積電都被交易所列為處置股；南亞科、晶豪科皆為二次處置，改採每二○分鐘人工撮合一次。根據公告，華邦電二十六日以後才解禁，其餘三檔處置最終日皆落在二十二日。但隨後九日美國交易美光又大漲超過五％，累計今年漲幅約二○，刺激十二日台股記憶體族群強彈。

生產NAND Flash及固態硬碟（SSD）大廠晟碟（Sandisk）本季計畫把用在企業級SSD的高容量3D NAND記憶體裝置價格調漲一倍，就是預期未來幾季伺服器級儲存裝置需求強勁。通常手機和電腦用3D NAND價格會隨企業級晶片漲價。Sandisk股價九日收盤飆漲十二．八％，再創歷史新高，今年以來累計上漲高達五八．八％，居科技股之冠！Sandisk用於企業SSD的NAND本季可能上漲超過一○○％，歸因於整體ＡＩ發展下儲存變革所帶動的中期需求成長。顯示產品價格續漲，業績將較預期來得漂亮，使得股價上漲有理。

谷歌超強居總市值二哥

輝達展示新的官方影片，最令人注意的就是群聯的客製化SSD方案出現在該伺服器架構中。群聯的aiDAPTIV+儲存方案被整合進Rubin NVL72平台中。使伺服器在進行超大型模型微調或推理時，群聯的SSD扮演了「擴展記憶體」的角色。它允許將原本需要昂貴HBM儲存的部分模型參數，暫存在高速NVMe SSD中，從而大幅降低營運成本。具備極高的讀取速度與低延遲特性，能完美配合Rubin GPU所需的海量數據吞吐量，換句話說，群聯已成功從消費型控制器廠商，轉型為Nvidia高階ＡＩ伺服器供應鏈的核心成員。由於群聯產品能出現在Nvidia的Rubin官方影片中，等同於獲得了最頂級的技術背書，這有助於群聯進一步擴大在北美超大型資料中心（Hyperscale）的市占率。可以預測群聯業績將隨著Vera Rubin NVL72 AI伺服器而近一步成長，加上去年第三季庫存超過三一五億元，足以因應全年業績大成長，說不定出將出現單月每股賺超過十元。股價具有想像空間。