AI泡沫疑慮分四級 這兩家最高

一旦AI有泡沫化疑慮，C3.ai、CoreWeave的營運風險較高，大股東是否支持是關鍵。Meta、甲骨文財務體質強大，縱使市場遇逆風，撐過難關沒有問題。

在生成式AI於二○二二年底推出後，帶動金融市場對AI相關題材的熱捧，以AI CPU和GPU製造商、雲端運算為核心的科技熱潮，把相關公司的股價和資本市值捧上天。隨著股價攀升，市場意識到高股價伴隨著高風險，並擔心高資本支出的回報率能否成真，成為現在關心的主流。受到C3.ai、CoreWeave交出的財報內容不如市場預期，甲骨文財報帳面數據表現不錯，卻因為高資本支出，造成上季自由現金流量轉負，在市場更在意資本支出回報率前提下，財報公布後股價下挫。

美國五大ＣＳＰ業者今年的資本支出已上調超過三八○○億美元，若以這樣的數據推出，明年五大ＣＳＰ業者的資本支出肯定又會比今年的資本支出高出十五～二○％，這是因為這五大ＣＳＰ業者要新增加以AI基礎設施為主的資料中心外，還要提升舊型資料中心的運算能力。Nvidia明年要推出Rubin的AI機櫃，這又比目前正在出貨的GB300機櫃價格高出不少，這都會推升明年五大ＣＳＰ業者資本支出進一步成長。因為會計年度不同，甲骨文剛公布截至十一月底的二六會計年度第二季財報時，就把二六會計年度資本支出從先前的三五○億美元上調到五○○億美元，而甲骨文在二五會計年度的資本支出僅二一二億美元，已大幅成長一．四倍之多。

甲骨文自由現金流量轉負

也因為甲骨文資本支出成長幅度過大，引發市場對該公司財務體質的擔憂。因為甲骨文上季自由現金流量轉負，資本支出一二○億美元，即使在財報會議中仍強調剩餘未履行義務訂單（ＲＰＯ）達到創新高的五二三○億美元，比去年同期大幅成長四三八％；上個季度中，ＲＰＯ增加六八○億美元。財務長Doug Kehring表示，ＲＰＯ的大幅增長主要得益於與Meta、Nvidia等公司簽署的新合約。甲骨文正在興建星際之門的大型AI基礎設施，並與軟銀和OpenAI合作，預計明年底完成這項計畫中第一座AI基礎設施。目前正在興建緊密期間，迫使甲骨文得要大幅提高資本支出。這座AI基礎設施完成後將轉由OpenAI接手營運。

甲骨文先前與OpenAI簽署了一份為期五年、總價值高達三○○○億美元的雲端運算合約，預計二七年開始執行，等於是每年平均交易金額約六○○億美元。但OpenAI目前的年收入遠低於每年六○○億美元的支出，引發了市場對OpenAI未來營運能力以及甲骨文為此基礎設施建設融資能力的擔憂。市場預期OpenAI在二五年的營收約一五○～二○○億美元，二六年有機會成長到三五○億美元，OpenAI預估到二○三○年的營收能達到一千億美元。OpenAI當初與甲骨文和其他合作業者簽合約時是以這樣的數據作為計算基礎，一旦OpenAI屆時無法達成一千億美元的營收目標，該公司與其他合作對象簽約的協議能否完全履行就變成未知的變數，這也是最近甲骨文的企業違約率（ＣＤＳ）攀升，造成股價下跌的理由。但以甲骨文的財務體質推估，上季帳上現金部位一九七．六六億美元，過去四季營收超過六一○一美元、淨利一五九．三八億美元，就算OpenAI屆時無法履約，甲骨文應該還是有能力單獨承擔下來。

專家認為，表列的美國主要AI企業中，以財務體質和風險評估作為分類標準，第一類以Nvidia、亞馬遜、微軟、Alphabet和亞馬遜等四家公司是同一等級。這些都是科技大咖的企業，雖然資本支出很高，但營收、獲利和整體財務體質上屬於低風險企業，就算AI泡沫化，這類公司的風險承受度最大。第二類是Meta和甲骨文，這兩家公司的資本支出相對於營收而言，風險程度度略高於第一類等級的企業，他們的財務體質仍非常健全，最近股價表現稍差的原因就是市場擔心他們的高資本支出能否得到期待中的預期報酬。Meta上季帳上現金部位四四四．四八億美元，過去四季營收超過一八九四億美元、淨利七三八億美元，即使Meta把今年的資本支出上調到七○○～七二○億美元，也不會損及財務體質。

帕蘭提爾能長期存活下來

第三類是高本益比的帕蘭提爾，透過AI技術軟體，提供客戶作為營運判斷。主要客戶是美國政府和大型企業。以上季營收為例，來自美國政府的營收占比四一．一五％，是最大單一客戶。該公司今年還接到至少三筆美國軍方的訂單，分別是美國陸軍一○○億美元（十年）、美國海軍四．四八億美元、五角大廈Maven智慧系統擴展七．九五億美元合約。有上述新增合約加上手上現有合約，在手訂單總額八六億美元。在二五第三季單季就簽署了創紀錄的二七．六億美元總合約價值訂單，年增一五一％。這些強勁的訂單增長反映市場對其AI平台解決方案的龐大需求。帕蘭提爾過去四季營收三八．九七億美元、淨利十．九五億美元，遠低於上述AI大型企業，但營業現金與自由現金流量都是正數，財務體質風險相對低，屬於能長期存活者的企業。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2385期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

