多頭擺尾 台股百兆市值

【文／方亞申】

台積電可望持續高獲利，擴大揪團本土供應鏈，高價股將增多；AI帶動的記憶體價格大漲尚未結束，而國際金、銀、銅、錫大漲，受惠者也會有表現；中長線軍工、矽光子及衛星題材逐漸發酵。

新的一年即將開始，回顧二○二五年台灣經濟成長率預估高達七．三七％，亞洲地區僅次於越南。而十一月外銷訂單七二九．二億美元，寫史上單月新高，月增五．一％、年增三九．五％，寫連十紅，以目前需求拉貨潮，二六年上半年將淡季將不再淡。十一月來自美國訂單二八四．五億美元，創歷年單月新高，年增高五六．一％，也是單月最大增幅。

AI成為股市最大支撐

至於二六年，台股主軸當然還是AI，二五年大ＣＳＰ公司投入資料中心支出超過三千六百億美元，預估二六年將超過四千五百億美元，輝達依舊是市場霸主，雖說客製化AI（ASIC）搶占市場，但餅做大，大家都將受惠。再者，美國果真令輝達H200輸中國，對於輝達業績將屬於正面。而二五年下半年起，美國同意部分主權AI採買美國AI晶片，包括英國、德國、中東已陸續進行。近期又傳出日本加入，計畫打造最大的資料中心園區，該園區電力容量高達三．一ＧＷ，也被外界視為是日本版的「星際之門」。

據統計數據觀察，美國二四年股市漲幅都超過二成，二五年預估費半指數將上漲超過四四％、那指超過二二％、標普十七．八％、道瓊十三．八％，表現依舊強勢，惟要連續第三年大漲似乎不太容易，漲幅可能較小，就像輝達開始時年漲一倍不難，而後隨基期墊高，漲幅逐漸縮小，二四年上漲七九％、二五年以來上漲約四○％。

逾千元股增多是多頭表徵

由於AI產值越來越大，台灣從頭就開始受惠，所以這幾年呈現傲視亞洲經濟成長率，二六年進入Rubin時代，贏家會更集中，鴻海、緯創及緯穎是重中之重。而ASIC部分同樣也會增加，對於整個AI供應鏈業績應是保障。

二五年千元以上高價股，約落在二六至三三家之間，超過二四年近五成；零組件中的緯穎、川湖、健策、奇鋐、雙鴻、富世達、台光電、智邦、貿聯ＫＹ、群聯、台積電、AES-KY，若再加上矽智財的世芯ＫＹ、創意，以及股價一度登上千元的台達電、勤誠，已超過一半登上過千元公司屬於AI供應鏈，且每家ＥＰＳ都很高，像是ＥＰＳ之王緯穎，預估全年ＥＰＳ挑戰三百元。

這些供應鏈股價大漲、總市值大增，台積電超過三八兆，台達電逼近二．五兆，擠下聯發科居第三名，日月光投控以往在十名之外，如今也來到第七名。過去集團股、金控股大都排名在前二十名以內，如今大都向後退。而緯穎、智邦、奇鋐、台光電、緯創、貿聯ＫＹ、京元電等有獲利後援，過去不僅連五○名都排不進去，甚至連百名以內都排不進去，如今都排名前五十，高價股若持續增多，對於推動台股指數幫助相當大！ 【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2385期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

