股市軍火庫 壽險兆元重兵布陣

【文／魏聖峰】

因應會計原則的改變，上兆元壽險資金，2026年選股首重投資回報率、高配息股、低波動的大型股，除了看中AI股獲利成長前景及配息能力，電力題材、大型醫療保健和製藥生技也不會忽略。

台灣二○二六年正式適用IFRS 17「保險合約」，會改變壽險公司財務報表呈現方式，尤其是在投資損益如何認列與股東權益上揭露。這樣會計準則的更迭，將改變壽險公司在股市的投資策略。未來壽險公司將不再於每年底賣股票來美化帳面，偏好現金流量充裕、高股息和低波動類股。新會計準則下，壽險公司的選股邏輯將從先前的賺差價變成領股息。

日前，國內六大壽險／金控公司對外召開二六年股市投資邏輯上，普遍看好的題材包括AI電力瓶頸題材、基礎建設與公用事業、投資等級債與長天期美元債、大型醫療保健和製藥生技公司以及高股息以及低波動的大型科技龍頭。壽險／金控公司選股邏輯會有這樣的共通點，是因為IFRS 17將從二六年起正式實施，對壽險公司最明顯的調整就是股權投資的損益不再反映在ＥＰＳ上，而是列入資本公積（ＯＣＩ），會造成壽險公司二六年ＥＰＳ下降；但這樣的改變完全不會影響到配發現金股息的能力。

淨值成長比ＥＰＳ更重要

二六年起對壽險公司評價的重點在於資本公積可轉發股利的部位以及ＩＣＳ公司資本適足率（ＲＢＣ）是否充裕，這攸關於壽險公司來年能派發多少股息給長期投資股東的能力。投資人未來評估壽險股時，不能只看ＥＰＳ的高低，更應該關注保險服務剩餘（ＣＳＭ）以及淨值。因為ＣＳＭ是衡量公司未來利潤成長潛力的核心指標；再者，既然股市的處分損益都進入資本公積，淨值的成長比ＥＰＳ的跳動更能反映公司的真實身價。

IFRS 17上路後，壽險公司持有股票的處分損益不再進入損益表項下，而是進入其他綜合損益表的資本公積。過去壽險業常常透過處分股票、ＥＴＦ或債券來實現評價利益，使ＥＰＳ亮眼。二六年起，處分股票利益不再列入ＥＰＳ變動，壽險股的盈餘不再跟隨股市行情的變化而波動。未來壽險股的ＥＰＳ將以保險服務業績以及經常性的利息、股息收入為主。由於股息收入可列入ＥＰＳ項下，會讓壽險業在未來股市的選股題材上，更重視投資回報率。這樣的前提下，壽險業的選股邏輯會從「賺差價」變成「領股息」，所以會增加高殖利率的股票並增加長天期債券。偏好低波動、高股息的股票，以降低資本公積波動的風險，這類股票持股的周期將延長。壽險公司會減少短線模式的處分利益操作，使交易行為更為穩健。因此，過去壽險公司常常會在年底大幅賣股票以美化帳面ＥＰＳ的做法，將會改變，股市因此減少季節性賣壓，而回歸於正常的波動。

看好AI用電需求

這樣會計原則的改變完全不會影響壽險業未來配發現金股息的能力，反而還有可能增加配息。雖然賣股的獲利不列入ＥＰＳ，但資本公積可轉發股利，只要公司資本適足率（ＲＢＣ）達標且經過監管機關核准後，就可以轉列於資本公積的實現利益，並用來發放現金股利。只要壽險公司長期持有股票的現金股息收入越多（投資回報率），就越有能力配發現金股利給股東。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2385期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

