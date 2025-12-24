AI跌落神壇又驚人再起

【文／方亞申】

上市櫃公司今年來整體獲利十分突出，未來一年也看好，指數將向上墊高，除了令全球稱羨的的AI供應鏈、記憶體外，軍工、矽光子族群、金融高息股都有機會接棒明年第一季資金行情。

如市場預期，美國聯準會今年最後一次開會宣布降息一碼至三．五～三．七五％之間，為今年第三度降息；日本銀行十九日無異議調高基準利率一碼，是今年一月來首度升息，將短期利率自○．五％調高至○．七五％，來到一九九五年來最高水平，符合預期，但日圓匯價不升反貶，甚至逼近可能觸發日銀干預的價位。除了與市場已提前消化日銀升息訊息有關，關鍵在於日本央行總裁植田和男在會後記者會上，對未來升息未給予明確的指引，導致日圓擴大貶勢。

美光大漲帶動費半強彈

美國降息股市先跌後彈；日圓升息也未出現像去年七月一樣國際股市大跌，大致上重要貨幣干擾因素暫時解除，有利大多數國際股市近期反彈。尤其美國公布十一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為二．七％，低於市場預期的三％，看看目前正值冬季用油旺季，但國際油價（西德州）不到六○美元，顯示通膨進一步舒緩。原先市場預期ＣＰＩ將上升，結果不升反降，此數字將使得川普要求降息聲量更大，特別在明年中美國期中大選前，降息換選票動作會更大，也將有利股市上漲。

另一方面企業財報終於對股價有明顯激勵作用。先前輝達及博通業績好，股價開高走低；但十七日記憶體美光公布財報超好，預估本季營收在一八三億至一九一億美元，大幅高於市場平均預估的一四四億美元，上一季毛利率高達六八％，幾乎要追上輝達。美光並表示強勁且持續的產業需求，加上供給受限，導致記憶體價格持續上漲。美光明確表示，在中期內，他們只能滿足幾家關鍵客戶約五○至六六％的需求。且要注意，這裡指的不是一般消費性電子的傳統廠商，而是那些手握數百億美元現金、正在瘋狂建設資料中心的科技巨頭。美光指出，ＨＢＭ（高頻寬記憶體）的消耗量是傳統DRAM的三倍，這種產能排擠效應讓整體供應鏈繃緊到了極限，即便客戶願意加價，產線上的晶圓也無法憑空變出來。預期記憶體短缺現象將持續至二七年初之後。美光財報發布後股價上漲約十六％，這與十一月以來企業發布財報不管是利多或利空大多下跌大為不同，而美光今年累計已經上漲超過二倍！

伺服器兩個最大的贏家

美光大漲也帶動原本跌破季線的費半指數強彈；進而也使那指、標普及道瓊反彈，那指及標普再度站回季線之上。由於時序已接近年底，預估美國四大指數有機會收在今年高點附近，科技股尤其費半指數今年漲幅約四二％相當驚人。

再者，根據統計過去三十年標普指數元月上漲機率約六○％、費半指數上漲機率約六五％、那指約五八％，算是相當高。預期有降息在後，元月行情可期。此外，明年中美國有選舉、五月換聯準會主席，還有明年可能會出現史上最熱絡ＩＰＯ，根據Dealogic數據統計，馬斯克的SpaceX、人工智慧（ＡＩ）業者Anthropic及房貸巨擘房利美（Fannie Mae）與房地美（Freddie Mac）等公司，明年都可能掛牌上市。尤其馬斯克的SpaceX如果掛牌上市，籌資規模可能遠高於沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）史上最高ＩＰＯ紀錄。從規模來看，SpaceX或Anthropic等股票可能成為「必買」標的。投資組合經理人將動用手中現金來買進這些股票，相關族群股價就不可能太寂寞。像是SpaceX與特斯拉關係，又牽涉到亞馬遜的火箭衛星公司藍色起源；Anthropic則與OpenAI等ＡＩ公司有關，在重量級公司ＩＰＯ下，美股二六年將是不寂寞的一年！當然還有另一重要的，美國正積極建設資料中心，OpenAI、甲骨文與超大規模資料中心營運商 Vantage Data Centers在威斯康辛州華盛頓港啟動資料中心園區建設，該計畫是「星際之門」（Stargate）計畫的關鍵成分，擬建四個尖端資料中心，提供約一ＧＷ算力支援ＡＩ運算，預計二八年完工。若再聯合日本軟銀集團宣布，未來三年將在美國新建五座ＡＩ資料中心，算力規模近七ＧＷ，最終目標擴展至十ＧＷ。