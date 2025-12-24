謝金河：再會了2025！從不同角度看新的賽局

謝金河。聯合報系資料照
謝金河。聯合報系資料照

【文／謝金河】

二○二五年即將走入歷史，台股最高達二八五六八．○二，漲幅約二四％，在亞洲表現不若南韓有ＨＢＭ撐大海力士、三星的力道，也不若在軍工產業、半導體相關個股有亮麗表現的日本日經指數，但整體表現仍然可圈可點。

甲骨文露出了破綻

二五年的歲末，市場出現了幾個變數，一是美國Fed的降息，受到長天期債券殖利率居高不下的影響，市場期待降息的力道受到限制，最後Fed只降息一碼，市場流動性資金受到限制，股市在十一月出現不小的震盪回檔，而這個時候，日本銀行也預告將進一步再升息一碼，核心利率將上升到○．七五％，這個舉動引來中國加大宣傳日銀升息，全球金融市場崩潰的恐慌訴求，中國出動各種自媒體努力傳遞日本升息，世界經濟會受重創、股市會大跌的消息，其實這是日本貨幣正常化的一步。

經歷了三十年的失落調整，日本經濟終於回歸正常化，日本銀行在二四年七月升息終結零利率，一度讓全球股市重挫，但今年六月再升息一碼，這次升到○．七五％，市場提前反應，日本銀行升息，股市反而顯著上漲，先前的夢魘得到宣洩，也讓二六年開年的股市更加明朗。

除了市場的貨幣政策，在ＡＩ的賽道上也出現了一些狀況，一是輝達黃仁勳不斷地強調中國ＡＩ超過美國，也造成輝達股價、市值減損，市值從五．一五六兆美元跌到四．一二兆美元，輝達的重挫除了中國因素，也包括Google的Gemini 3聲勢大旺，力壓ChatGPT，這也牽動了九月以來黃仁勳發動的一輪永動機制。Nvidia投資OpenAI一○○○億美元，OpenAI又下單三○○○億美元給甲骨文，後來AMD又給OpenAI十％股份，這個綁定破綻出在甲骨文。

市場強力檢視甲骨文，赫然發現甲骨文負債比高達五○○％，未來必須舉債支應，甲骨文又以ＣＤＳ（信用違約交換）大幅飆高，股價隨之重挫，甲骨文接到三○○○億美元訂單，股價一度飆升到三四五．七二美元，市值跑到九八五三．○二億美元，眼看著一兆美元在望。但好景不長，很快就像洩了氣的皮球連續重挫，股價最慘跌到一七七．○七美元，市值剩下四七七一．七二億美元，股價慘跌四八．七八％，這是今年最慘的一檔個股。受到波及的還有Palantir、ARM，甚至台灣的機櫃廠從鴻海、緯穎、緯創到廣達，在美國上市的美超微跌到二五．三七美元，市值只剩下一七五．三億美元。

歲末衝擊很快一掃而過

另一個是在ASIC陣營崛起的AVGO接到Anthropic二一○億美元大單，卻意外引發連鎖重挫效應，AVGO股價最高一度達四一四．六一美元，市值達一．九六兆美元，這次接下Anthropic訂單，原以為是大單，但XPU是Anthropic自行設計，市場擔心AVGO會從高毛利的晶片設計大廠變成系統組裝公司，儘管AVGO公布亮麗財報，卻難敵股價從四一四．六一美元急殺到三二一．四二美元，市值折損二二．四八％，這個效應也衝擊到台灣的相關供應鏈。

迎Treg療法黄金十年 台寶生醫三大策略搶攻全球免疫治療商機

今年諾貝爾生醫獎頒給「調節型T細胞」（Regulatory T Cell, 簡稱Treg）免疫耐受機制的發現者，可以預期Treg將開啟免疫治療新篇章，並加速全球Treg療法的臨床與商業化發展，成為下一個十年最重要、也是最具改變性的免疫療法，台股中目前僅台寶生醫獨領風潮，首個Treg產品於台、美二地同步進行二期臨床試驗收案，臨床進度位居世界前列。

年底ETF換股潮 新增股一次看 六千億被動資金牽動台股短線波動

年底台股迎來ＥＴＦ換股高峰，六檔ＥＴＦ牽動逾六千億元被動式資金流向，權值、高股息、半導體、ＡＩ伺服器等族群成為關注重點。

AI跌落神壇又驚人再起

上市櫃公司今年來整體獲利十分突出，未來一年也看好，指數將向上墊高，除了令全球稱羨的的AI供應鏈、記憶體外，軍工、矽光子族群、金融高息股都有機會接棒明年第一季資金行情。

缺貨潮卡位戰 AI概念持續催動漲勢

AI GPU機櫃化，高階網通晶片大量出貨，將帶動記憶體、先進封裝、上游關鍵PCB材料、SSD與高速儲存介面、800G光模組將出現缺貨潮。還有AI資料中心廣布，擴大用電需求，電力短缺問題將浮上檯面，核能成為重要的電力解決方案。

日長債殖利率攀升掀蝴蝶效應

聯準會降息效應可能會被日債殖利率攀升效應給抵消掉，若歐美各國的長債殖利率居高不下，恐將給金融市場與經濟帶來新的變數。

