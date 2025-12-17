降息後震盪加劇 操作策略 拿捏槓桿與風險控管

【文／黃俊超】

美股持強帶動加權指數再創新高，AI供應鏈依舊是盤面攻擊主軸，搭配多檔金控股創高表態，持續向上盤堅，惟仍需留意乖離過大可能帶來震盪。

一如市場預期，美國聯準會降息一碼，為今年第三度降息，將聯邦基金利率區間調整至三．五～三．七五％之間，為股市帶來正向刺激，道瓊與費城半導體指數創下歷史新高，S&P 500與Nasdaq指數也持穩於高檔區，整體而言屬盤堅以上至創高格局，帶動加權指數創下歷史新高二八五六八．○二點。指數並非一帆風順，多少都會有震盪，操作上要拿捏槓桿與風險控管。

聯準會主席鮑爾表示，本次降息屬於接近難以取捨的決定，將為聯準會提供觀察經濟進展的空間，並提到通貨膨脹依舊偏高，部分反映關稅影響，另指出近期兩項主要通膨指標有所上升。然而川普總統不僅沒有因降息而感到開心，反而一度怒批僅降息一碼的決定幅度太小，表示利率調整至少可以加倍，再度對鮑爾表達不滿情緒，且也表示強勁的經濟表現不應該成為升息的理由。

由於鮑爾的任期將在二六年五月屆滿，有鑑於川普不斷主張更大幅度降息，以支撐經濟成長動能，未來接班人不論是聯準會理事Warsh，抑或是國家經濟委員會主任Hassett，雖然川普說的是尋找一個會對利率誠實的人，不過市場心知肚明，重點必須是聽話且願意降息的分身，可以預期，在明年五月過後，聯準會繼續降息、甚至大幅度降息的機率提升，寬鬆的貨幣政策，相當有利股市表現。

預防性降息有利資金行情

以S&P 500指數作為基準，自一九七三年以來的十三次降息周期，一年後上漲機率將近七成，若為預防性降息，則三次降息幅度都是三碼，時間介於三～七個月，降息期間平均漲幅為十．三％，降息後三個月平均漲幅八．七％，六個月十五．六％、一年後二○％、二年後則高達五六．三％。簡單來說，除非是降息伴隨著經濟衰退、需求下滑，否則上漲機率非常高。

對於市場來說，二六年可望延續預期降息與ＡＩ趨勢兩大利多，華爾街多仍期待股市續創新高，目前以奧本海默資產管理預期挑戰八一○○點最為看好，德意志則預估八○○○點，接著是摩根士丹利證券與富國銀行，皆預估將至七八○○點，摩根大通與匯豐銀行則看好將有雙位數的漲幅，高盛則預期七二○○～七五○○點，相對保守的是美國銀行僅看漲至七一○○點。

日本央行暗示升息

再換個角度來看，根據Bloomberg統計數據，總統就任第一年平均漲幅約莫十二％上下，今年來則已上漲十六．三四％，優於過往表現，不過第二年通常都是表現相對較差的一年，平均漲幅約僅五％左右，且平均最大修正可能超過十五％，而第三年也是下屆選舉的前一年，則是表現最好的一年，平均漲幅超過十五％，平均修正幅度也是四年中最低，換句話說，縱然明年會有震盪，然中期投資角度依舊該站在買方，而若放眼歷史長河，下跌就是買點。