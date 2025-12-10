日東紡攜手南亞打造分工版圖

【文／吳旻蓁】

高階玻纖布因ＡＩ與高速通訊需求暴增而供不應求，日東紡攜手南亞展開策略合作，象徵台灣在電子材料產業中的戰略地位提升。

近期，電子材料產業界傳出重要動態，台灣塑化龍頭南亞正式宣布與全球特殊玻纖布領導者日東紡（Nittobo）展開「特殊玻纖布（specialty fiberglass cloth）」策略合作。根據雙方公開資料，日東紡將長期提供關鍵原料「第二代低介電玻璃原紗（ＮＥＲ）」給南亞，同時由南亞協助織造部分特殊玻纖布。雙方預計合作到二七年止，日東紡供應市場的特殊玻纖布中，有高達二○％將由南亞協力生產。

法人指出，這項合作具有多重意義。對日東紡而言，可透過南亞的產能與製造能力分擔生產壓力並擴大供應能力；對南亞而言，則藉由與全球玻纖領導廠合作，取得穩定優質原料並快速進入高階玻纖布領域，強化其在高階銅箔基板（ＣＣＬ）與其他電子材料的布局。對整體玻纖布供應鏈而言，這是一次重要的產能與資源整合，顯示在全球需求擴大、供給吃緊下，供應鏈正在重整分工與產能分布。

南亞股價受資金青睞

而對南亞與日東紡的合作，市場反應也很明顯，消息發出後，南亞股價短期出現強勁漲勢，顯示投資人對這項合作所持的正面期待。若觀察南亞的籌碼狀況，可以觀察到其千張大戶持有率近一個多月從約七五、七六％，拉升近七九％，且內外資法人亦同步站在多方，成為股價上漲助力。

進一步來看，玻璃纖維（fiberglass）及其編織布（fiberglass fabric/cloth）長期是多種產業重要原料，包括建築、汽車、風力發電、船舶甚至航太等。根據研究機構Global Market Insights報告指出，二四年全球玻璃纖維市場規模約為二八七億美元，而預期從二五年起到三四年將以年複合成長率（CAGR）約六．四％左右成長。而推動成長的因素包括，全球對輕量化、耐腐蝕、高強度複合材料需求上升；能源轉型與再生能源（如風電）興起，需要玻纖作為風機葉片、結構材料；汽車、航太、船舶等產業為減重與提升燃油效率，也傾向使用玻纖複合材料。

同時，在電子、高頻通訊領域，新興應用則進一步催生「特殊玻纖布」需求，例如作為高階PCB/CCL的基材，其具備適合高頻、高速信號傳輸的低介電常數、低損耗特性，隨著5G/AI伺服器、車用電子、IoT裝置等需求快速擴大，對這類高規格玻纖布的需求正顯著提升。法人就指出，全球玻纖布缺口約二到三成左右，高階產品缺口甚至高達四成以上，尤其是Low-DK產品，完全供不應求。而玻纖布新增產能將會較為困難，關鍵設備窯爐技術複雜，停機後要花長時間才能恢復，因此出現嚴重缺貨情形；且T-Glass的生產難度更高，日廠良率較高，卻也難以供應市場所需，對此，台廠也正努力追趕中。

高階材料需求翻倍

若觀察整體玻纖布供應鏈，上游為由熔融玻璃經拉絲製成的玻璃原紗，中游是將原紗編織成不同規格用途的玻纖布，下游則包括覆銅基板、ＰＣＢ、多層板與複合材料的製造。電子級玻纖布的技術門檻集中在原紗的一致性、介電特性、吸水率控制、表面處理與布面的均勻度。這些要求使得有效供應者僅限具備完整材料科學、設備穩定性與長期品質管理能力的少數廠商，包括日本、台灣與部分中國大型企業。