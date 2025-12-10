聽新聞
法人看明年 微笑曲線攻30K 短線有雜音 長線成長無虞

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／林麗雪】

美股連續第三年締造雙位數報酬，ＡＩ居功厥偉，台股也雨露均霑，展望明年，土洋機構一致預期，漲多動盪後，或是另一多頭行情爆發的開始。

ＡＩ浪潮推動下，今年美股出現第三年雙位數報酬，也是自二○○八年全球金融危機以來，第三次美股連續三年締造雙位數報酬的一次，全球股市如此興奮的奔跑，在歲末年終展望來年，大家都想問，這次由ＡＩ驅動的股市行情，到底會是泡沫還是另一個多頭行情爆發的開始？

國內外金融機構陸續出爐二六年全球股市展望，除了大篇幅的展望ＡＩ的發展外，事實上也浮現出更多令人省思的聲音，儘管ＡＩ不會是泡沫，但在連續兩年多的大漲後，投資人也不得不冷靜的思考，ＡＩ股是不是該停下來休息一下，等獲利基本面進一步跟上才行。

ＡＩ有穩健需求作支撐

摩根大通近期發表二六年全球投資報告中指出，ＡＩ看起來不像是泡沫，但更像是一場結構性轉變的動盪開端，該機構指出，不同於過去的泡沫投機時期，這次的ＡＩ成長周期主要是由獲利豐厚、現金充裕的大型公司推動，並有穩健的需求作為支撐。

根據統計，美國科技業的自由現金流利潤率接近二成，是一九九○年代末水準的兩倍多，這代表科技業具有穩健的獲利能力和未來進一步資助ＡＩ投資的能力，而ＡＩ支出也正在轉化為ＡＩ硬體、雲端服務和軟體的變現需求。

但不得不承認的是，雖然ＡＩ可以帶來的獲利成長將非同凡響，但市場的樂觀預期上升得更快，且市場難以對以指數速度發展的技術進行準確訂價，據摩根大通統計，科技股占標普五○○指數獲利的三六％，並占該指數過去一年資本支出成長的五六％，這使得市場容易受到任何失誤的影響，如企業採用放緩、電力限制或硬體淘汰速度快於預期等。

ＡＩ雖不是泡沫，但由於企業投入的賭注很高，且最終贏家的能見度有限，上述提及的失誤，就有可能成為未來科技股出現結構性調整的動盪開端，也就是說，由ＡＩ帶動的股市多頭成長周期，雖有堅實的基本面支撐，但其極高的估值和集中度，使得ＡＩ產業鏈未來對任何負面消息都將高度敏感。

二個最被擔心的風險就是電力供應及硬體淘汰速度，其中，資料中心為了容納更多ＡＩ伺服器，電力供應已經成為主要的瓶頸，外資機構示警，若電力供應無法快速跟上ＡＩ運算需求的成長，資料中心的擴建速度將會放緩，而這將直接影響ＡＩ伺服器、ＧＰＵ晶片和散熱解決方案的需求，如果客戶因為電力限制而無法佈署新設備，台廠ＡＩ供應鏈的營收成長將會不如預期，這是個潛在風險。

但市場預期上升過快

再者，ＡＩ技術的發展速度極快，尤其是GPU和ASIC晶片的規格迭代速度驚人，雖然技術迭代是好事，但雲端巨頭有可能會因為晶片迭代太快而延後大規模的資本支出決策，等待技術更為成熟穩定時再採購，而這就有可能會造成硬體製造商的訂單不穩定，或者面臨客戶調整庫存的壓力，後續雲端巨頭的資本支出投入就變得動見觀瞻，尤其當ＡＩ股票處於極高估值的情況下，外資機構坦言，這些風險可能成為引發ＡＩ股價回檔的觸發點，未來一段時間，投資人有必要將這些風險放在心上，並審慎評估手中的ＡＩ股投資部位。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2382期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊

