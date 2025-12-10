集團股誰接棒？台塑集團＆華新集團大爆發後...

【文／方亞申】

美國可能降息、日本可能升息，地緣政治問題不穩，變數猶存，幸好外資賣壓已在十一月宣洩，十二月獲利好的集團、投信持股集中的AI作帳拉抬較占優勢，台股可攻可守。

十二月往常是全球股市漲多跌少機率最高月份，而全球股市幾乎有三分之二再創新高或在歷史高檔附近，例如歐美日以及巴西、印尼、越南等；僅菲律賓、泰國、北歐等股市表現較不佳，台灣則相當接近歷史高峰，重點在於台灣經濟表現強勁，主計處預估今年經濟成長率達七．三七％，高居亞洲前茅。且在高價的ＡＩ伺服器大量出貨，加上政府普發現金一萬元，預計十一、十二月整體業績都相當不錯。

挺美增加投資力道

法人預估今年台股獲利成長超過一成，超過四．二兆元；明年將進一步成長，獲利有機會挑戰五兆元，年增約十五至十七％，有基本面支撐，大多數投信預估明年台股高點幾乎至少都有從三萬兩千點起跳。

已成為台灣主要出口國的美國，預估經濟成長率也有機會超過三％，前四大ＣＳＰ大廠資本支出，預估將從今年的三七○○億美元，向四五○○億美元拉升。再者降息趨勢已成，有利刺激景氣，尤其從今年四月美國公布提升各國進口至美國關稅，高低有別，但通常都是高高舉起、輕輕放下，主要是各國真的被迫增大投資美國以取代高關稅，包括日本、韓國、瑞士等都是；台灣真正稅率尚未敲定，傳言美國要台灣投資三千億美元，只不過電子大廠除台積電外，包括鴻海、廣達、緯創、緯穎、智邦、聯電、日月光投控等高總市值公司，已先加大投資美國力道，台灣如此，日本、韓國、瑞士等也加大汽車、藥品、電子產品投資金額。當然最重要是從就任開始，川普政府就一直要求聯會降息，十月份降息一次，以近期美國有「小非農」之稱的ＡＤＰ就業報告顯示，十一月民間企業驟減三．二萬名員工，創二三年以來最大單月減幅，加深市場對就業市場走弱的疑慮。

美國通膨雖然仍高於聯準會二％的目標，但已明顯降溫，聯準會的關注焦點已由通膨轉向勞動市場。多位官員發表鴿派談話後，降息預期竄揚。且諸如美國銀行等在內的經濟學家預測，聯準會明年降息兩次。

不過，日本自從高市早苗政府上任以來，股市大漲約一萬點，物價明顯上漲，但日圓卻大幅貶值。

谷歌概念股股價都高姿態

由於十年期公債殖利率突破一．八％，創下逾十七年來新高。長天期的三○年期公債殖利率則突破三．四％，再創歷史高點。去年七月升息一次，今年初再升息一次，是○八年以來連續二次升息，但是在短、中、長天期公債殖利率同步攀升，顯示市場對本月十九日決策會議將升息的預期明顯升溫。

日圓只要不是急速升值，亞洲貨幣應該會跟進，尤其是台幣及韓元。台幣升值就有利外資重返台股。十一月外資大賣台股超過三千七百億元，導致月線收黑。其實美股尤其是科技股與台股關聯性相當大，特別是這波科技產業投資幾乎都朝著ＡＩ方向，而地球上能生產ＡＩ相關零組件及伺服器，除記憶體外，幾乎都是台廠天下，兩國科技股表現亦步亦趨。