謝金河：鴻海會不會是今年的台達電？預見2026年的潛力股

【文／謝金河】

二○二五年即將走入歷史，整體來看，除了四月間受到川普總統的對等關稅亂流衝擊外，大多數都是盤旋趨堅的走勢，甚至可以說是每一次回檔都是買進的機會，現在又到了年終歲末，眾多的投資機構紛紛預測明年台股的指數目標，向上看三萬點，可以說是基本共識，現在要澄清的是幾個核心的變數。

一是川普努力營造的降息，明年會有兩個變化，一是美國Fed會換主席，鮑爾可能把棒子交給欽定的白宮經濟顧問哈塞特，他會按照川普的旨意努力降息，經過暴力升息，Fed利率已經從五．二五～五．五％降到三．七五到四％，Fed還有多少空間？目前美國三十年期公債殖利率是四．七五九％、英國五．一六一％、德國三．四一八％、加拿大三．七八四％、義大利四．三八七％、日本也有三．三九九％，全世界的三十年期公債殖利率大都在四％以上，只有中國一直盤旋下跌到二．一三％，這顯示二六年除非油價繼續大幅下跌，或是川普關稅有轉圜，整體來看，Fed降息空間可能只有一到三碼，川普要很努力才有辦法把利率壓到三％附近，不過，期待降息對股市有利！

日經濟出現健康徵兆

另一個是日本走過失落三十年歲月，如今從通縮走向通膨，正逐漸把通縮的棒子交給中國，最近中國的十年、三十年債都和日本完成交叉，中國十年債一．八三％，日本跑到一．九三九％，中國三十年債是二．一三％，日本是三．三九八％，二○一一年日本地震海嘯，三十年公債殖利率一度剩下○．三六％，十年債變成負值，日本保持零利率，甚至是負利率有很長一段時間，現在邁向通膨之路，整個日本經濟出現健康的徵兆，接下來日銀會緩步升息，目前日本核心利率只有○．二五％，十二月十九日應該會先升一碼，可能朝著一％的方向邁進。

過去有很長的時間，全世界都借出日圓投資美債等資產，這回借日圓成本上升，渡邊太太的交易模式可能會改變，最近短期資金有一些收縮，像比特幣從十二．五九萬美元跌到八萬美元左右，這是資金回抽的效應，那麼明年美國降息、日本升息會出現並存現象，也許會限制美國降息的幅度。

這次高市首相的「存立危機」理論，掀開中日長期恩怨，日本態度硬起來，會對東北亞帶來衝擊，美國等於在亞洲找到堅定盟友，日本經濟雖有中國抵制，但高市的擴張軍備與重建半導體會成為日本股市的重心，前者是軍工產業，這次三菱重工從二一八一漲到一四○五○日圓，一拆十後又漲到四六九九日圓，這等於是在巴菲特買進日本五大商社同一時間，三菱重工股價大漲超過二○倍，對照川崎重工、石川島播磨重工（ＩＨＩ），日本三大軍工股大漲，意味了日本在地緣政治角色的改變。

光傳輸將扮演要角

這次快閃記憶體大漲，鎧俠和美國Sandisk漲幅都很驚人，半導體測試的愛德萬、設備的東京威力科創、Lasertel、Screen及光纖的古河電工、住友電工、住友金屬、橫河電機、藤倉等漲幅都很驚人！過去日股很溫和，但這次鎧俠從一四○○漲到一四四○五日圓，藤倉從五○○漲到二一六八○日圓，都讓市場感到不可思議。台股這次光纖股大漲，基本上源頭從古河、住友及藤倉大漲延伸出來，加上中國的中際旭創、新易盛帶來的撞擊，光聖這次和IET-KY換股，波若威、上詮、華星光、聯亞等大起，反應的是矽光子的未來，在TPU/GPU競技的時代，光傳輸會扮演重要角色。