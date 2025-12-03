記憶體股超級循環 來了！群聯、宜鼎召開法說釋疑

【文／黃冠豪】

記憶體股價漲多拉回，是中場休息還是一波到底？第一波股價齊頭式大漲，海水退去誰沒穿褲子，會反映在財報上。

近期記憶體現貨市場報價出現波動，部分通路商傳出雜音，但若投資人走進各大記憶體原廠與模組廠的法說會現場，聽到的卻是完全不同的故事。消費性電子需求看似疲軟，但雲端服務供應商的採購單接踵而至，這不僅僅是周期性的反彈，更是一場記憶體產業十年一遇的結構性重估！

不是過去熟悉的景氣循環

過去二十年，記憶體產業的榮枯多半受制於ＰＣ與手機的景氣周期。當占成本結構十至二○％的記憶體價格飆漲，終端品牌廠往往會因為無法轉嫁成本壓力而漲價，進而壓抑需求，導致價格崩盤。本輪循環的主導力量是「伺服器」。根據供應鏈訪查，美系ＣＳＰ大廠如微軟對於二六年通用型伺服器的採購預估大幅優於預期，年增率甚至有望挑戰五○％。對於這些巨頭而言，伺服器是生財工具，而非消費品，其對價格的敏感度極低；換句話說，即便記憶體漲價，為了搶占ＡＩ算力霸權，都會照單全收。

另一個關鍵在於供給端的「排擠效應」。三星與海力士為了追逐高毛利的HBM4，正大規模將先進製程產能轉移。ＳＫ海力士預計將1cnm製程投片量從目前的約二○ｋ提升至明年第四季的一○○Ｋ，看似擴產五倍，但這些產能幾乎全數用於HBM4e與DDR5高階顆粒。這導致了一個結果：標準型DDR5與LPDDR5的產能被嚴重擠壓。至於中國長鑫存儲（CXMT），雖然試圖擴產，但受限於製程技術，主要產能仍停留在DDR4，而伺服器端所需的RDIMM最高容量僅支援到六四ＧＢ，根本無法滿足二六年主流九六ＧＢ與一二八ＧＢ的需求。

換句話說，到二六年第三季，預估DRAM的供需比是九○．一七％的極度緊俏水位；另外，隨著ＡＩ應用從「訓練」走向「推論」，ＡＩ推論需要高速存取具有不可預測I/O模式的龐大資料集，傳統機械硬碟（ＨＤＤ）運算速度跟不上，而威騰（Western Digital）與希捷（Seagate）亦無擴產計畫。這導致原本屬於冷資料儲存的需求，被迫大量外溢至企業級ＳＳＤ。

ＡＩ推論存儲革命

根據多家券商的報告指出，這是一個雙位數的供給缺口。NAND原廠為了維持價格與獲利，擴產計畫異常保守，他們寧可犧牲市占率也要保住平均銷售單價（ＡＳＰ）。這種策略下，擁有龐大低價庫存的模組廠，將成為最大受益者。群聯執行長潘健成近期在多個場合強調：「目前的客戶訂單已經超過我們的供給量。」這句話背後隱含著強大的定價權。截至二五年第三季，群聯帳上存貨高達三一○億台幣，且第四季有望持續增加。在NAND原廠價格「周周漲」、甚至出現滾動式報價（Rolling Quote）的當下，這批低價庫存等同於一座金礦。