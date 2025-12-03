軍工股短線靠題材 長線等標案

【文／黃俊超】

台灣在未來數年將提高國防預算，並積極打造無人載具與購買武器，帶動軍工股成為非ＡＩ產業最具人氣的族群，投資應朝向已有實績公司。

賴清德總統投書美國《華盛頓郵報》，以提升國防預算捍衛我們的民主為題，文中除了感謝國際社會對台海和平的支持之外，也預告將會提出史無前例的四○○億美元、約一．二五兆元的國防特別預算，包含向美國採購新型武器，以及著重提升非對稱戰力，並加速打造台灣之盾，建構分層防禦，防空系統結合人工智慧驅動及無人化平台。面對中國持續性侵擾與試探，賴總統表示明年度國防預算，預計將會達到ＧＤＰ的三．三％，至二○三○年以前將再提升至五％。

加速打造台灣之盾

而在十一月二十六日國安高層會議後的記者會上，賴總統也明確表示，政府研擬「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」與「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」兩大方案。國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》及預算規畫，預計未來八年（二○二六年至三三年），共投入一．二五兆元經費，不過民進黨在立法院並未過半，後續仍待朝野協商。

在台美關稅正式揭曉之前，賴總統的大動作宣告，從美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言對此表示歡迎的態度來看，或許某部分可能是與美國關稅談判的籌碼或內容。谷立言也表示台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

國防部進一步說明，籌獲項目計精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空、反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及其反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、ＡＩ輔助與C5ISR系統、台美共同研發及採購之裝備、系統等七大類；先前，行政院已通過無人載具產業發展統籌計劃，預計二五～三○年投入四四二億元，期望三○年時國內無人機產值突破四○○億元。

近日國防部軍備局舉行徵商、規格說明會，內容徵求廠商提供「一一五年沉浸式無人機等五項」等二案報價單，公開徵求並非是招標公告，包含沉浸式無人機明、後年分別採購七五○○架、二六五○○架，投彈式無人機一○二○架、三一二○架，中程自殺式無人機九八○架、三○六○架，小型自殺式無人機一三四○架、四五二○架，濱海監偵型無人機三五○架、三六○架，共計將籌購四八七五○架無人機。

首波得標廠商具高度優勢

股市的主要重心在ＡＩ趨勢發展，國防特別預算雖然激勵軍工股表現，然而標案卻仍是明年的事，短期間之內只會是題材性的反應，不過話又說回來，倘若真的能夠通過國會，勢在必行將會讓題材轉變成真正的趨勢，逢拉回伺機布局就會是長線投資的重點，基本上應該會先呈現雨露均霑，而加分項則在於企業的技術水準，若能夠獲得青睞，也將具備外銷的能力與機會。