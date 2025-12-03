暴跌強漲 巨量如何解盤

【文／黃俊超】

電子股仍圍繞AI供應鏈，近期Google與Nvidia短線上此消彼漲，供應鏈也跟著良性輪動，非電子族群則可觀察銅價創高效應與軍工題材。

感恩節假期前夕，美股四大指數聯袂反彈，不僅收復十一月二十日長黑Ｋ棒的失土，且皆已回到所有均線之上，ＶＩＸ指數從二六．四降回到十六．三五，原先預期十二月降息機率僅有四成上下，僅約莫一周時間翻倍至突破八成，市場心理面在短時間之內明顯翻轉，摩根士丹利證券與富國銀行皆預估，S&P 500指數將於二六年底攀升至七八○○點，摩根大通與匯豐銀行則看好將有雙位數的漲幅，美國銀行相對審慎樂觀，僅看漲至七一○○點。

雖然對於聯準會十二月是否降息的預期，華爾街變臉速度跟翻書一樣快，不過川普總統很明顯就是期望大幅度降低利率，而現任主席鮑爾任期將於明年五月屆滿，一般認為不會獲得延任，川普必定會選擇願意投其所好的人選，如白宮國家經濟主席哈塞特，簡單來說就是至少在明年的五月過後，聯準會降息甚至大幅降息的可能性將大幅度提升，根據過往經驗，相當有利股市表現。

十二月降息一碼機率高

聯準會降息基本上分為衰退性降息與預防性降息兩種，區別在於當下美國經濟是否已經出現衰退，預防性則多在經濟放緩時就進行調整。根據法人統計報告顯示，過往的三次預防性降息，幅度都是三碼，時間則介於三～七個月，以S&P 500指數作為基準，降息期間平均漲幅為十．三％，降息後三個月平均漲幅八．七％，六個月十五．六％、一年後二○％、二年後則高達五六．三％。

降息為資金寬鬆的利率政策，股市受惠於資金行情挹注，將有助於推升市場對於投資風險的偏好程度，各種融資手段的成本降低，也就意味著槓桿持續拉升向上，而在趨勢上，根據華爾街日報報導，美國上半年ＧＤＰ成長一．六％，其中半數來自ＡＩ相關投資，加上各大ＣＳＰ廠商明年還將加大投資，必定仍會是投資人追逐的主軸，對於其他產業則可能持續出現排擠效應。

美國對於中國在取得ＡＩ晶片上的各種限制，迫使中國企業持續尋求突破空間與機會，根據金融時報引知情人士指出，除了DeepSeek與華為密切合作，用以優化、開發下一代中國ＡＩ晶片之外，阿里巴巴與字節跳動等大型中國科技巨頭，正在轉移至海外各地資料中心，以取得Nvidia的先進晶片，而主要聚集在東南亞，訓練最新的大型語言模型。

除了美國經濟數據牽引著聯準會的動向，日本總務省公告十一月消費者物價指數年增二．七％，連續五一個月走升、十三個月高於二％，核心ＣＰＩ較去年同期增加二．八％，都高於日本央行的目標值，使得市場預期日本央行調高利率的機會越來越高，本波段日圓貶值至近一五八兌一美元；另外一個觀察重點，則是日本十年公債殖利率已經高於中國十年期公債殖利率，中國畢竟是全球第二大經濟體，未來發展勢必將影響國際整體政經局勢。

台灣在ＡＩ產業的熱潮帶動下，今年前十個月出口總值首度單月突破六○○億美元、達六一八億美元，不僅創下歷史新高，且年成長率四九．七％也是近十五年半以來的最大增幅，累計前十個月就已達到五一四四．五億美元、年成長率為三一．八％，也是首次突破五○○○億美元，展望整體第四季，出口預期達一七二三億美元，實質輸出成長三四．八四％，也就代表今年全年出口總額，將有機會挑戰六二五○億元，狠甩二二年創下的四七九五億元好幾條街。

ＣＰＯ需求持續看俏

主計總處也更新了ＧＤＰ預期，初步統計第三季經濟成長率為八．二一％，較前一個月估值增加○．五七個百分點，第四季經濟成長率則上修至七．九一％，全年度更是從原先的四．四五％上修至七．三七％，創下十五年來新高，每人ＧＤＰ三萬八七四八美元，明年經濟成長率則由二．八一％上修至三．五四％，每人ＧＤＰ為四萬九五一美元，而今年與明年的ＣＰＩ，都將高於一．六％。