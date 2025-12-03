謝金河：鴻勁一炮而紅的新啟發 盯住AI賽道上的新贏家

快訊

【文／謝金河】

十一月的最後一個交易日，一直是《先探週刊》報導焦點的鴻勁首日上市，股價直衝三○二四元，收盤三○○○元，這是一檔一上市就創下證券市場歷史紀錄的個股，鴻勁上市首日就創下五三九八億元的市值，成為台灣第十五大市值企業，排在鴻勁前面的是老牌晶圓雙雄的聯電，市值五七五一億，排在鴻勁後面的是台光電的五三七五億，及奇鋐的五三三七億。

鴻勁是一家在台中市大雅路巷弄內的工具機業者，老闆謝旼達致力技術深耕研究，從傳統工具機產業走向半導體測試服務，在測試領域，前段有愛德萬、泰瑞達（TER）提供的測試機台，後段是鴻勁的Handler（測試分類機）及SLT（溫控），在這個領域還有致茂，如今都因為市場定位正確，產品競爭力強勁，成為市場新焦點，很多傳統工具機業者經常抱怨匯率升值，卻不知加快技術升級的轉型之道，鴻勁這回殺出黑馬，給了市場很大的省思。

輝達受到谷歌挑戰

十一月股市結束，全球股市都因為十月過大的漲幅，在十一月出現修正，十月大漲十九．九四％的南韓股市，十一月因為海力士、三星的記憶體回檔，下跌四．四％；而十月上漲十六．六四％的日本股市，也因為中日關係交惡，日經指數下跌四．一二％；美國Nasdaq十一月下跌一．五一％，費半指數十月上漲十．四八％，十一月下跌二．八二％，Nvidia出現顯著的跌勢，Google則因為Gemini 3崛起，頻創新高。台股十月上漲九．三四％，十一月下跌六○六．八七，跌幅二．一五％。這一輪修正是否是市場出現一些雜音，大家對於ＡＩ是否泡沫化的疑慮升高，最具代表性的是輝達在OpenAI受到Gemini 3的威脅，從二一二．一九美元跌到一六九．五五美元，TSMC ADR也從三一一．三六跌到二六六．八二美元，這也是台股回檔的主要原因之一。

但是全市場感到不安的是ＡＩ應用在定位服務的Palantir（PLTR）受到Michael Burry放空的影響，股價從二○七．一八跌到一四七．五六美元，市值蒸發千億美元；另一檔是甲骨文（ORCL），先前OpenAI下單給甲骨文的數據中心訂單曾經讓甲骨文股價大漲到三四五．七二美元，最近慘跌到一八五．六三美元，市值從九二二二億美元蒸發到五二九○．四五億美元，PLTR及ORCL成為兩檔ＡＩ是否泡沫化的代表作。

隨著Nvidia交出第三季財報，營收五七○．一億美元，ＥＰＳ一．三美元，預告第四季營收可達六五○億美元，市場疑慮稍紓解，不過Google則旭日東升，成為市場新的掌門人，母公司Alphabet股價寫下三二七．六八美元歷史新高，市值一度達到三．九六七兆美元，和Nvidia的四．三○一兆美元的差距正在縮小中。下一個可以觀察，Google在ＴＰＵ的陣營如何壯大？如果Alphabet市值跨過四兆美元門檻，下一個目標是否打敗輝達成為市場龍頭？還有Google在ＴＰＵ系統串起的供應鏈，最近沈寂一陣的聯發科從一一三○元漲到一四一○元，非常具有代表性，創意從四月的八一六元漲到二二八○元也是可圈可點。

市場變化出現新贏家

十一月股市譜下休止符，重新檢視一下台股大市值公司排行榜，這當中台積電市值是三七．三四兆，鴻海是三．一四八兆，台達電是二．四二兆，聯發科是二．二三七兆，台股有四家逾二兆元企業，然後是富邦金一．二九七兆，廣達一．○九三兆；值得注意的是，日月光投控躍升到一．○一八一兆，排行第八，接下來國泰金、中信金；值得注意的是緯穎已追到第十一，和中信金旗鼓相當，如果緯穎躋身前十大，這會是市場的亮點。然後是十四名的智邦、鴻勁、台光電和奇鋐，這是這一年市場變化的新贏家，換句話說，在ＡＩ賽道上有角色的企業都有顯著的上升。

