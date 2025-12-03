快訊

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

Google被低估的AI巨人 Gemini 3引爆台鏈新飆股

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／魏聖峰】

谷歌推出Gemini 3的AI模型讓市場驚艷，功能甚至比ChatGPT現有AI模型更強大，帶動母公司Alphabet股價創新高。當Gemini 3挹注到谷歌的搜尋引擎和雲端平台上後，有利市占率擴大；TPU v7晶片推出，象徵谷歌自研晶片進入新的里程碑。

日前Nvidia財報呈現利多不漲，但谷歌的掛牌母公司Alphabet股價卻不斷創新高，甚至頗有當年Nvidia股價多頭時期的風範，資本市值不但超越微軟，還逐步朝四兆美元逼近。假如未來會有更多強勢的ＡＩ公司冒出頭並推出更強大的ＡＩ模型與相關App產品，並能因此獲利，ＡＩ不但不會泡沫化，還會在各層面上進一步改善人類的生活。

搜尋引擎變得更強

最近谷歌推出Gemini 3的ＡＩ模型，被市場認為超越ChatGPT的功能，引發使用者的追逐。這讓市場看到Google AI的商業模式成形，而不是只是追趕OpenAI。過去市場質疑谷歌在ＡＩ的技術反應較慢、只會燒錢以及被OpenAI壟斷，在推出Gemini 3後，它能夠同時處理文字、圖片、影片、音訊和程式碼，不必分開處理。而且這次谷歌很大方，讓所有使用者在推出的第一天就取得Gemini 3 Pro預覽版，同時導入搜尋服務。

谷歌這招讓市場發現，Gemini的技術有超車ChatGPT的情況，當Gemini被導入ＡＩ搜尋摘要（AI Overview）和多輪搜尋（Multi-turn query）後，這會讓使用者在谷歌的搜尋平台停留更長的時間以及更高價值的搜尋意圖。因此，市場把谷歌這次的表現解讀成，谷歌的搜尋引擎霸權沒有遭ＡＩ顛覆，反而因為有更強大的ＡＩ技術，讓搜尋引擎變得更強。這會讓過去ＡＩ模型市場被OpenAI壟斷的現象，變成走向多個模型競爭格局。谷歌會把Gemini最新版本的技術變成谷歌雲端平台（ＧＣＰ）的核心技術，這讓華爾街市場發現相對於Nvidia、蘋果和微軟的資本市值相比，谷歌掛牌的母公司Alphabet的資本市值遭低估，帶動近期股價大漲，資本市值超越微軟，成為全球第三大資本市值企業。

就以截至第三季為止的過去一年財報來看，Alphabet營收三八五四．八億美元、僅輸給蘋果的四一六一．六億美元，但該公司的淨利卻高達一二四二．五億美元，超越蘋果、微軟和Nvidia。因此，Alphabet最全球獲利最強的企業。就過去一年的平均營益率來說，Alphabet是三二．一％、微軟四五．六％、蘋果三二％、Nvidia六二．四％。因此在這全世界最會賺錢的四家企業中，Alphabet排第三並贏過蘋果。再者，Alphabet是全世界最大的廣告公司，第三季來自廣告的收入達七四一．八億美元，過去一年的廣告收入就超過三千億美元。超越第二名Meta的一八九三億美元以及第三名亞馬遜的六四六億美元。

Alphabet淨利最高

就整獲利能力（營益率、淨利）來說，Alphabet不會輸給蘋果，且僅在營益率表現上僅輸給Nvidia的六二．四％和微軟的四五．六％。隨著Nvidia的市值一度超過五兆美元，蘋果市值超過四兆美元以及當時微軟也一度超過四兆美元來看，Alphabet當時的市值僅約三兆美元出頭，以獲利能力和產品的成長性推測，的確遭市場低估。谷歌在反托拉斯官司案被判不用被分割的最大利空結束後，以及第三季交出亮眼的財報數據，終於掀起這波股價的漲勢。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2381期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊

追蹤

延伸閱讀

美銀調博通目標價 估再漲20%但點名聯發科恐瓜分TPU訂單

軟銀孫正義哭著賣輝達 加碼OpenAI！網嘲諷：未來會哭更久

FT：Anthropic找律師規劃IPO 與OpenAI競速衝刺上市

OpenAI要改善聊天機器人 可能延後進軍廣告市場、AI 代理等計畫

相關新聞

記憶體股超級循環 來了！群聯、宜鼎召開法說釋疑

記憶體股價漲多拉回，是中場休息還是一波到底？第一波股價齊頭式大漲，海水退去誰沒穿褲子，會反映在財報上。

軍工股短線靠題材 長線等標案

台灣在未來數年將提高國防預算，並積極打造無人載具與購買武器，帶動軍工股成為非ＡＩ產業最具人氣的族群，投資應朝向已有實績公司。

暴跌強漲 巨量如何解盤

電子股仍圍繞AI供應鏈，近期Google與Nvidia短線上此消彼漲，供應鏈也跟著良性輪動，非電子族群則可觀察銅價創高效應與軍工題材。

謝金河：鴻勁一炮而紅的新啟發 盯住AI賽道上的新贏家

十一月的最後一個交易日，一直是《先探週刊》報導焦點的鴻勁首日上市，股價直衝三○二四元，收盤三○○○元，這是一檔一上市就創下證券市場歷史紀錄的個股，鴻勁上市首日就創下五三九八億元的市值，成為台灣第十五大市值企業，排在鴻勁前面的是老牌晶圓雙雄的聯電，市值五七五一億，排在鴻勁後面的是台光電的五三七五億，及奇鋐的五三三七億。

Google被低估的AI巨人 Gemini 3引爆台鏈新飆股

谷歌推出Gemini 3的AI模型讓市場驚艷，功能甚至比ChatGPT現有AI模型更強大，帶動母公司Alphabet股價創新高。當Gemini 3挹注到谷歌的搜尋引擎和雲端平台上後，有利市占率擴大；TPU v7晶片推出，象徵谷歌自研晶片進入新的里程碑。

NVIDIA財報好到爆表 地表上最強的AI之王

Nvidia交出優於市場預期的財報與財測，即使股價開高走低卻仍是瑕不掩瑜；隨著Blackwell和下一代AI架構Rubin出貨成長，未來可預見收入將達到5000億美元，而且還不包括中東主權AI的新訂單！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。