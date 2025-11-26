快訊

製鞋旺季 來億、鈺齊營運看俏

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃俊超】

隨著擺脫關稅與匯率干擾，成衣與製鞋產業營運逐漸回穩，加上體育賽事等利多題材，明年多有望優於今年表現。

受到資金排擠、關稅、消費信心等眾多因素，傳產相關個股今年來僅有少數亮點，但是這並不代表展望黯淡，只是在等待適當時機的再次表態。對於成衣與製鞋產業來說，近年最具話題性的是品牌效應降溫，移轉成多家品牌崛起的故事，「潮」對於年輕族群來說才是最看重要的特質。而對於台灣廠商來說，擁有相對較高的技術能力，加上因應地緣政治、成本等因素的逐水草而居，多元化生產基地分散風險，營運能力基本具備一定程度的穩定性。

隨著美國關稅確定，客戶下單節奏回穩，根據投資機構調查，Adidas要求供應鏈共同負擔美國關稅約六％，為品牌廠比重相對較高，平均則約三～四％，不過品牌廠多已採取漲價應對，關稅壓力逐步降低，降息也有利消費市場動能回穩。觀察近月美國服飾與鞋類銷售狀況，仍是位處高檔，此外，明年將於北美舉辦世足賽，預期也將利於提升周邊商品的出貨與消費力道。

底部漸趨成形

全球運動品牌龍頭Nike，於截至八月三十一日的二六財年第一季財報，繳出一張優於華爾街預期的成績單，營收一一七．二億美元、年增一％，獲利雖為年減卻高出預期超過八成，並也是大幅優於前一季。結束連續六季營收連續下滑窘況，或可視為去年十月重披戰袍的新任執行長Elliott Hill，所採取的Win Now策略已初步奏效。

根據華爾街日報專訪，Hill表示Nike主要著重於再次創新、專注核心運動與重新擁抱零售通路三大重點，持續發新產品是必然，另一重點是重新平衡業務策略，修正疫情期間偏重直接銷售路線，縱然直接銷售營收下滑五％、其中數位銷售減少十二％，不過批發業務則成長七％，即重拾與過往重要零售夥伴合作策略，如與曾於一九年分道揚鑣的Amazon重修舊好，逐漸反饋在業績回穩的業績數據上。

德國大廠Adidas第三季不計匯率影響營收年增十二％，創下歷史新高，營業利潤較去年同期成長二三％至七．三六億歐元，並上修全年財測，營收預計成長九％，營業利潤從十七～十八億歐元調升至二○億歐元。近年嶄露頭角的運動品牌，如Deckers旗下Hoka、On與亞瑟士旗下的Onitsuka Tiger，對應台灣供應鏈來億ＫＹ、鈺齊ＫＹ等，股價歷經一段修正與整理過後，底部已逐漸有成形跡象。

On Holding AG第三季財報繳出亮眼成績，營收七．九四四億瑞士法郎、年成長二四．九％，淨利一．一八九億瑞士法郎、每股盈餘○．四三瑞士法郎，都遠優於市場預期，毛利率攀升至六五．七％，每股盈餘調整後EBITDA利潤率為二二．六％、年增率將近五成，顯示所擁有的強勁定價能力，尤其在亞太地區，已是連續四季實現三位數成長，架構在優於市場與原先財測的成績單，On Holding AG也順勢上調全年營運目標。

鈺齊進入春夏款出貨高峰

以產品別來看，單季鞋類銷售年增三○．四％，服飾類仍在快速成長期、年增八六．九％，單季首次銷售超過一○○萬件，直營通路年成長三七．五％、批發業務年增三二．五％，持續維持健康的均衡發展。強勁的營運表現，直接帶動鈺齊的營運表現，去年起On已成為第二大客戶，而今年則躍升至最大品牌客戶，除了現有兩座越南廠，隨著On在中國門市擴張，也規劃將中國湖北與印尼新廠納入供應鏈。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2380期；訂閱先探投資週刊電子版

