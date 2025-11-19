無人載具標案上看千億元

【文／黃俊超】

賴清德總統於國防演說宣布打造台灣之盾，無人載具為其中重要環節之一，上千億元的標案將為供應鏈帶來龐大商機。

軍工題材在激情過後進入冷靜期，多數相關個股股價也經過一段修正，基本都在跌深反彈與反覆測試底部的階段，未來的標案幾乎可說是勢在必行，加上非紅供應鏈帶來的外銷商機，給予股價一定程度的支撐，在操作上可先回到本業的營運狀態，有獲利的公司觀察重點在於評價是否過高，然若是當前的營運數字不如預期、甚至處於虧損，則不適合過度追價與過多的期待，觀察重心則放在籌碼與技術面。

人人有希望

為強化不對稱戰力，借鏡俄烏戰爭，無人載具絕對是重要環節，國防部預定於明年與後年共將籌獲四八七五○架無人機，最終規格由陸軍特戰、砲兵、機步營等使用單位提出，預計將於明年二月對外公告採購招標規範，仍將遵循均用商規無人機與陸軍無人機反制系統模式，參加競標廠商通過資格審查後，進入ＰＯＣ驗測（概念性驗證），過關後才會進入最有利標的競標階段。

過往國軍各單位是向中科院採購無人機，不過這次將依循軍用商規無人機採購案，根據媒體報導，中科院並不會參加，但是將會以技轉方式釋出給廠商參與，此外，也可預期有部分廠商將與國際廠商合作競標，然為延續國防自主政策，通過ＰＯＣ驗測廠商的無人機，必須顯示國外合作技轉比例，而國內自製比重越高，則加分越多，避免貼牌參與競標的國際廠商，也有助於獎勵國內廠商持續投入研發資金。

國防部軍備局無人機標案五○○億元、無人艇三○○億元，加上行政院通過的無人載具產業發展統籌計劃中，應用於公共安全領域的採購案二○○億元，合計將會高達千億元，預計將於明年分為三階段陸續釋單。去年四家得標無人機的廠商，分別為長榮航太、智飛科技、神通資訊科技與中光電智能機器人，另外包含雷虎、緯創集團旗下經緯航太等，也將加入爭取商機。

漢翔將投標反制系統

而在無人艇方面，主要分為攻擊型與偵蒐型兩大類，攻擊型無人艇每艘造價約在一五○○萬元上下，偵蒐型無人艇則要價三○○○萬～五○○○萬元，應是以台船、龍德造船與中信造船，在製造技術與產能上較具優勢。龍德造船曾幫新加坡政府打造無人艇船體，並與中科院合作三艘無人艇科研案「快奇」、自主研發的水面無人艇「黑潮」，與英國無人載具開發商研發打造超大型無人水下載具「黑鯨」，是最受矚目的廠商，此外，台船的奮進魔鬼魚號已模組化，年產量約可達四○艘。

近期國防部啟動可攜式無人機反制系統標案，總採購金額逾九六億元，之前宣示全力投入無人機反制系統的漢翔，是國內少數開發的業者，可預期絕對不會缺席。今年台北國防航太展上，漢翔已展示無人機反制解決方案，標榜結合軟殺與硬殺兩種技術，軟殺透過發射電磁波干擾無人機的ＧＰＳ與通訊鏈路，硬殺則使用高能量雷射精準擊落，該設備還具備先進偵測與追蹤能力，未來也可能搭載車輛或船艦使用。