水冷報到 供應鏈業績將飛揚

【文／林麗雪】

因量產難度高，伺服器水冷機櫃導入工程屢屢延後，不過，供應鏈指出，已陸續完成去瓶頸工程，量產在即，明年液冷供應鏈業績將迎春風。

受限於量產瓶頸，ＡＩ伺服器水冷機櫃的出貨進度多次延後，使得跨入水冷開發的相關廠商營運一直未能取得重大成長；不過，據了解，經供應鏈長時間的努力，水冷櫃及Sidecar的出貨瓶頸有望逐漸解除，明年ＡＩ水冷伺服器將正式上線，由於水冷櫃的平均銷售單價較氣冷櫃高出許多，相關供應鏈明年業績有望進補，沉寂許久的水冷商機有望風雲再起。

去瓶頸完成 良率趨穩定

很早就進行ＡＩ伺服器水冷結構件開發的jpp-KY廠長鍾政格坦言，「水冷元件很不好做，要做到不漏水、良率又要高，又要無雜質，都是很大的挑戰」。再者，ＣＳＰ廠雖有規劃導入水冷方案，但因為水冷方案需要更大的空間，且對樓低板承重有更高的要求，使得水冷櫃的導入進程屢屢延後，相關供應鏈的水冷業績也一直在只聞樓梯響、未見人下來。

過去一段時間，除了jpp-KY因為取得AWS獨供結構件訂單，業績得以屢創新高外，去年傳出跨入水冷櫃研發的晟銘電及聯德控股ＫＹ都因為水冷商機一直遞延，營運不彰，就連已通過輝達驗證、供應水冷感測器的桓達，營運亦未能取得重大進展。

不過，在經過很長一段時間的努力，供應鏈指出，目前良率已逐漸趨於穩定，若無意外的話，明年水冷機櫃可望放量出貨，正式迎來水冷出貨元年，相關供應鏈營運漸入佳境已逐漸可期，股價亦或能期待業績帶來一波驅動。

繼jpp-KY傳出水冷機櫃已正式量產出貨，公司目前已積極備戰明年的出貨產能後，伺服器機殼廠晟銘電在歷經長期間的去瓶頸工程之後，公司日前法說會也指出，公司已解決客戶的問題，水冷機櫃Sidecar預計十一月可望正式放量出貨，且單月出貨量不少，有望達到三位數以上，壓抑許久的營運，可望自十一月開始獲得解放，公司並樂看出貨動能將延續至明年，營運將邁入新的里程碑。

液冷滲透率將快速拉升

晟銘電乃攜手廣達取得Meta專案水冷機櫃訂單，根據法人指出，Meta未來所需的機櫃將逾四萬櫃、甚至更高，水冷櫃需求占比不低，將帶動產值大增，晟銘電營運也將開始躍進。