快訊

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

手插口袋送客…陸外交部司長見日本外務省官員 這穿搭疑洩北京1訊號

水冷報到 供應鏈業績將飛揚

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／林麗雪】

因量產難度高，伺服器水冷機櫃導入工程屢屢延後，不過，供應鏈指出，已陸續完成去瓶頸工程，量產在即，明年液冷供應鏈業績將迎春風。

受限於量產瓶頸，ＡＩ伺服器水冷機櫃的出貨進度多次延後，使得跨入水冷開發的相關廠商營運一直未能取得重大成長；不過，據了解，經供應鏈長時間的努力，水冷櫃及Sidecar的出貨瓶頸有望逐漸解除，明年ＡＩ水冷伺服器將正式上線，由於水冷櫃的平均銷售單價較氣冷櫃高出許多，相關供應鏈明年業績有望進補，沉寂許久的水冷商機有望風雲再起。

去瓶頸完成 良率趨穩定

很早就進行ＡＩ伺服器水冷結構件開發的jpp-KY廠長鍾政格坦言，「水冷元件很不好做，要做到不漏水、良率又要高，又要無雜質，都是很大的挑戰」。再者，ＣＳＰ廠雖有規劃導入水冷方案，但因為水冷方案需要更大的空間，且對樓低板承重有更高的要求，使得水冷櫃的導入進程屢屢延後，相關供應鏈的水冷業績也一直在只聞樓梯響、未見人下來。

過去一段時間，除了jpp-KY因為取得AWS獨供結構件訂單，業績得以屢創新高外，去年傳出跨入水冷櫃研發的晟銘電及聯德控股ＫＹ都因為水冷商機一直遞延，營運不彰，就連已通過輝達驗證、供應水冷感測器的桓達，營運亦未能取得重大進展。

不過，在經過很長一段時間的努力，供應鏈指出，目前良率已逐漸趨於穩定，若無意外的話，明年水冷機櫃可望放量出貨，正式迎來水冷出貨元年，相關供應鏈營運漸入佳境已逐漸可期，股價亦或能期待業績帶來一波驅動。

繼jpp-KY傳出水冷機櫃已正式量產出貨，公司目前已積極備戰明年的出貨產能後，伺服器機殼廠晟銘電在歷經長期間的去瓶頸工程之後，公司日前法說會也指出，公司已解決客戶的問題，水冷機櫃Sidecar預計十一月可望正式放量出貨，且單月出貨量不少，有望達到三位數以上，壓抑許久的營運，可望自十一月開始獲得解放，公司並樂看出貨動能將延續至明年，營運將邁入新的里程碑。

液冷滲透率將快速拉升

晟銘電乃攜手廣達取得Meta專案水冷機櫃訂單，根據法人指出，Meta未來所需的機櫃將逾四萬櫃、甚至更高，水冷櫃需求占比不低，將帶動產值大增，晟銘電營運也將開始躍進。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2379期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

奇鋐、雙鴻 押寶長天期

全民權證／奇鋐 兩檔活跳跳

液冷散熱！全新主流 奇鋐、富世達、晟明電

資料中心用電激增 水冷帶動散熱雙雄後市看旺

相關新聞

無人載具標案上看千億元

賴清德總統於國防演說宣布打造台灣之盾，無人載具為其中重要環節之一，上千億元的標案將為供應鏈帶來龐大商機。

水冷報到 供應鏈業績將飛揚

因量產難度高，伺服器水冷機櫃導入工程屢屢延後，不過，供應鏈指出，已陸續完成去瓶頸工程，量產在即，明年液冷供應鏈業績將迎春風。

白馬股好錢途 資金集中化 AI是顯學 記憶體最熱門

股市近期高檔震盪，記憶體是人氣族群也是強勢指標；此外，第三季財報已全數公告，指數再度轉強的關鍵依舊是ＡＩ類股。

謝金河：沒有三兩三，不能過梁山 AI帶給產業生態的巨變

十一月全球股市又出現一些新變化，一是美國Fed放話，可能不再降息，以目前美國十年及三十年公債殖利率都高掛在四％以上來看，Fed再降空間似乎有限，不管川普怎麼催促，鮑爾似有一定的定見，升息可以視為中性的因素。

拆解Q3財報含金量 AI伺服器廠擴廠 機櫃需求強勁

AI伺服器大廠鴻海、廣達、緯創、緯穎與神達第三季都交出不錯的獲利。亮眼的EPS背後各家仍有問題待解，如何提升毛利率是廣達與鴻海當前最大問題，而擴廠後能否提高產能利用率又將是新的挑戰。

PCB、液冷產值大增 一次看明白Rubin CPX架構

輝達九月推出的VR200 CPX架構的擴充卡，正面迎戰ASIC競爭對手，將性價比大幅提升，還提供客製化機櫃組裝，加深其雲端伺服器護城河。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。