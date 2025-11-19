拆解Q3財報含金量 AI伺服器廠擴廠 機櫃需求強勁

【文／魏聖峰】

AI伺服器大廠鴻海、廣達、緯創、緯穎與神達第三季都交出不錯的獲利。亮眼的EPS背後各家仍有問題待解，如何提升毛利率是廣達與鴻海當前最大問題，而擴廠後能否提高產能利用率又將是新的挑戰。

在ＡＩ需求以及台積電、鴻海、緯創、華航、長榮等公司發布的第三季財報優於市場預期，即便台股短線漲幅不少，近期加權指數仍維持在歷史高檔附近震盪。大型法人預估，第三季上市上櫃公司獲利總和達一．三兆元，已超越第二季表現。由這樣的獲利趨勢推測，第三季上市上櫃公司的獲利總和可望創下歷史新高。

ＣＳＰ廠上修資本支出

不僅上市上櫃公司獲利創新高，受到出口大爆發拉抬的結果，第三季台灣的ＧＤＰ成長率達七．六四％，遠高於八月份預測的二．九一％。根據主計處統計，第三季商品出口達一六九四億美元，年增率三六．五％，比原先預測高出七．三九個百分點；帶動商品及服務輸出實質成長三○．六四％，較預測增加六．四四個百分點。台灣出口能出現如此強勁的成長，主要就是ＡＩ需求帶動台灣資通訊產品大量出口，並帶動ＡＩ相關企業獲利強勁成長。

美國四大ＣＳＰ業者日前都已公布上季財報，亞馬遜AWS上季交出營收年增率二○．二％、三三○億美元的成績，是近三年業務最快速成長期，顯示企業對雲端運算的需求持續強勁，特別是生成式ＡＩ服務的導入與應用。微軟雲端營收年增十八％、七七六．七億美元，預期Azure和其他雲端服務的成長動能將持續。谷歌雲端營收年增三四％、一五二億美元。財報公布後，亞馬遜、谷歌和Meta都調高今年資本支出，且增加的資本支出都會在ＡＩ相關。

先前美國五大ＣＳＰ業者今年的資本支出約三六○○億美元，經過上調後的資本支出約三八○○億美元，預期五大ＣＳＰ業者明年的資本支出還會比今年成長一～二成。因此，Nvidia的ＡＩ機櫃仍將供不應求。不僅Nvidia，超微的ＡＩ晶片也將維持高成長模式，超微執行長蘇姿丰最近出席一場公開活動時表示，未來三～五年，年營收成長率將超過三五％，同一期間超微的ＡＩ數據中心收入年增率將達到八成。Nvidia執行長黃仁勳指出，目前ＡＩ都只是成長的初期，ＡＩ並沒有泡沫化。即使Nvidia的ＡＩ機櫃早就供不應求，黃仁勳仍不斷在全球各地招攬新訂單，持續堆高ＡＩ機櫃的訂單量。

鴻海前三季賺一個股本

Nvidia、超微的ＡＩ機櫃需求不斷成長，就得越來越依賴台灣的ＡＩ供應鏈，這也是這兩年來台灣出口量不斷激增的理由。鴻海第三季ＥＰＳ四．一五元、年增率十七％，累計前三季ＥＰＳ已達到十．三八元，已賺超過一個股本。鴻海這次財報中，毛利率、營益率和淨利率同步提升，並實現三率三升的好成績。鴻海在法說會中表示，今年前三季ＡＩ伺服器營收已突破兆元水準，預期第四季ＡＩ伺服器機櫃將比第三季呈現高雙位數的成長，明年在ＡＩ多元解決方案並進下，持續推升市占率表現，持續坐穩ＡＩ伺服器龍頭地位。