AWS供應鏈 業績穩如泰山

【文／林麗雪】

ＡＩ軍備競賽到了要面臨考驗時刻，華爾街投資人對ＡＩ投資情緒開始趨於理性，四大ＣＳＰ廠財報更透露ＡＩ策略布局的異同，也同時牽動供應鏈興衰。

美股財報陸續公布後，ＡＩ股漲多回檔，ＡＩ泡沫言論也甚囂塵上，科技股在投資人情緒回歸理性後，出現估值修正已是必然，不過，在回檔的過程中，可以好好的推敲，重整後的ＡＩ股該如何投資？

ＡＩ發展的多與空

從日前北美四大ＣＳＰ廠公布的財報及現金流來源，已可以逐漸看出，過去兩年國際大廠爭相投入龐大資本支出進行ＡＩ軍備競賽，已經到了要面臨現實檢驗的時刻了，尤其輝達創造的ＡＩ永動機，華爾街已開始出現不安聲浪。

加上過去一段時間，OpenAI的大語言模型市占率一路下滑，從二○二三年推出時創下高達五成的市占率，到今年市占率下滑至剩下二五％，其市占更由美國人工智慧新創公司Anthropic所侵蝕，今年Anthropic所開發的ＡＩ系統和語言模型市占率已快速拉升至三二％。

OpenAI市占流失，引發華爾街高度質疑，究竟OpenAI要如何在二○二七年達到計畫的一○○○億美元營收？對於這個問題，OpenAI執行長Sam Altman並未正面回應、甚至防禦性抵抗，這多少引來市場的不安。

再者，四大ＣＳＰ廠在投入龐大的雲端資本支出後，將開始面臨營運策略是否能帶來大量變現的現實考驗，日前四大ＣＳＰ廠公布財報，微軟及Meta在公布低於預期的財報後大跌，但Google及亞馬遜相對優異的財報表現，則拉動供應鏈全面大漲，其中谷歌的雲端業務營收第三季成長了三四％，亞馬遜的雲端業務營收則年增二○．二％，遠超乎分析師預期，加上亞馬遜執行長Andy Jassy聲明表示，AWS正以二○二二年以來未見的速度成長，這個聲明多少消弭了市場對亞馬遜在ＡＩ雲端商機上落後競爭對手的一些疑慮。

四大ＣＳＰ廠公布財報後的股價表現，雖僅是一天的消息反應，但其更深層的意義則是凸顯四大ＣＳＰ廠在ＡＩ布局策略的不同，將牽動供應鏈未來營運的興衰，尤其AWS繼Trainium 2之後，Trainium 3的進度仍持續加快，據了解，供應鏈備戰風風火火，可望是未來一段時間最具業績支撐力道的一群，在ＡＩ股評價受質疑之際，AWS供應鏈業績有望穩如泰山。

供應鏈都相當有信心的指出，AWS Trainium系列伺服器的進度明朗，明年業績可期。近期外資券商大動作調升ＡＩ股供應鏈目標價，包括組裝廠的緯穎、散熱模組廠的奇鋐…等，也都特別提及調升的原因為明年來自AWS ASIC伺服器貢獻顯著，有望對業績已處於高原期的ＡＩ股營運，再添加營運柴火。