快訊

登陸20分鐘就消散！鳳凰颱風晚間8時變熱帶低氣壓 20：30解除海陸警

台股多空近日將表態 11檔外資連買股、這檔已逆勢狂買21天

不斷更新／鳳凰颱風撲台…16縣市宣布了！13日全台停班課看過來

AWS供應鏈 業績穩如泰山

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／林麗雪】

ＡＩ軍備競賽到了要面臨考驗時刻，華爾街投資人對ＡＩ投資情緒開始趨於理性，四大ＣＳＰ廠財報更透露ＡＩ策略布局的異同，也同時牽動供應鏈興衰。

美股財報陸續公布後，ＡＩ股漲多回檔，ＡＩ泡沫言論也甚囂塵上，科技股在投資人情緒回歸理性後，出現估值修正已是必然，不過，在回檔的過程中，可以好好的推敲，重整後的ＡＩ股該如何投資？

ＡＩ發展的多與空

從日前北美四大ＣＳＰ廠公布的財報及現金流來源，已可以逐漸看出，過去兩年國際大廠爭相投入龐大資本支出進行ＡＩ軍備競賽，已經到了要面臨現實檢驗的時刻了，尤其輝達創造的ＡＩ永動機，華爾街已開始出現不安聲浪。

加上過去一段時間，OpenAI的大語言模型市占率一路下滑，從二○二三年推出時創下高達五成的市占率，到今年市占率下滑至剩下二五％，其市占更由美國人工智慧新創公司Anthropic所侵蝕，今年Anthropic所開發的ＡＩ系統和語言模型市占率已快速拉升至三二％。

OpenAI市占流失，引發華爾街高度質疑，究竟OpenAI要如何在二○二七年達到計畫的一○○○億美元營收？對於這個問題，OpenAI執行長Sam Altman並未正面回應、甚至防禦性抵抗，這多少引來市場的不安。

再者，四大ＣＳＰ廠在投入龐大的雲端資本支出後，將開始面臨營運策略是否能帶來大量變現的現實考驗，日前四大ＣＳＰ廠公布財報，微軟及Meta在公布低於預期的財報後大跌，但Google及亞馬遜相對優異的財報表現，則拉動供應鏈全面大漲，其中谷歌的雲端業務營收第三季成長了三四％，亞馬遜的雲端業務營收則年增二○．二％，遠超乎分析師預期，加上亞馬遜執行長Andy Jassy聲明表示，AWS正以二○二二年以來未見的速度成長，這個聲明多少消弭了市場對亞馬遜在ＡＩ雲端商機上落後競爭對手的一些疑慮。

四大ＣＳＰ廠公布財報後的股價表現，雖僅是一天的消息反應，但其更深層的意義則是凸顯四大ＣＳＰ廠在ＡＩ布局策略的不同，將牽動供應鏈未來營運的興衰，尤其AWS繼Trainium 2之後，Trainium 3的進度仍持續加快，據了解，供應鏈備戰風風火火，可望是未來一段時間最具業績支撐力道的一群，在ＡＩ股評價受質疑之際，AWS供應鏈業績有望穩如泰山。

供應鏈都相當有信心的指出，AWS Trainium系列伺服器的進度明朗，明年業績可期。近期外資券商大動作調升ＡＩ股供應鏈目標價，包括組裝廠的緯穎、散熱模組廠的奇鋐…等，也都特別提及調升的原因為明年來自AWS ASIC伺服器貢獻顯著，有望對業績已處於高原期的ＡＩ股營運，再添加營運柴火。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2378期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊

追蹤
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

外資高喊緯穎8000元！網猜「準備出貨」：我OK你先買

軟銀賣輝達股套現58億美元 市場揣測孫正義為打造 AI 版圖預作準備

Google 、亞馬遜等支出大增添隱憂 雲端大咖債券爆拋售潮

金像電、台燿 四檔搶鏡

相關新聞

PCB、液冷產值大增 一次看明白Rubin CPX架構

輝達九月推出的VR200 CPX架構的擴充卡，正面迎戰ASIC競爭對手，將性價比大幅提升，還提供客製化機櫃組裝，加深其雲端伺服器護城河。

AWS供應鏈 業績穩如泰山

ＡＩ軍備競賽到了要面臨考驗時刻，華爾街投資人對ＡＩ投資情緒開始趨於理性，四大ＣＳＰ廠財報更透露ＡＩ策略布局的異同，也同時牽動供應鏈興衰。

創高族群新力量 季報＆十月營收傑出股擔綱主流

美日韓股市創新高後回檔，台股漲多拉回亦屬正常，季報及十月營收突出個股，依舊是近期股價創新高者居多，包括記憶體、封測、PCB、散熱及電子下游代工大廠，可作為選股依據。

謝金河：黃仁勳也有中國夢 尋找AI軍備競賽的贏家

輝達的黃仁勳六日接受英國倫敦《金融時報》訪問時稱，中國將在ＡＩ的競賽中擊敗美國，先前他也曾說中國在ＡＩ領域只落後美國幾奈秒（nanosecond，十億分之一秒），原因是中國有較低的能源成本及補貼，再加上監管比較寬鬆；他批評美國、英國西方國家陷入犬儒主義（cynicism），也指稱美國各州對ＡＩ監管嚴格，新的ＡＩ法規可能衍生五○項新規格，他認為西方世界要有更多樂觀心態面對競爭。

5大AI漲價鏈 供應端出現斷層重組

AI技術的爆發正在改寫全球電子產業的價值鏈。這場由運算需求驅動的漲價潮，背後反映的是產能緊缺、技術升級與供應鏈集中化的深層變化。掌握關鍵製程與技術的企業，不僅擁有定價權，更成為資本市場重新評價的焦點。

AI眼鏡引領下一波穿戴革命

Ray-Ban Meta熱銷帶動ＡＩ眼鏡升溫，全球科技巨頭爭相投入賽道，台廠可望憑晶片、光學與材料等零組件優勢，有望搶占新世代智慧穿戴先機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。