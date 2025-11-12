謝金河：黃仁勳也有中國夢 尋找AI軍備競賽的贏家

【文／謝金河】

黃仁勳這一席話似乎對先前輝達為中國研發的H20晶片被禁耿耿於懷，九月以來中國互聯網監管機構全面推動晶片國產化，要求阿里巴巴、騰訊、字節跳動等停止採購輝達H20晶片，而使用國產晶片導致的價格上漲，地方政府也加大補貼力道，這一輪中國國家隊把原來補貼電動車的錢拿來補貼國產晶片及ＡＩ生態系，也造成比亞迪股價連番破底，上海股市創十年新高，但比亞迪Ｈ股跌到九四港元，Ａ股也跌到九四．七三人民幣，不過為了拉抬國產晶片，今年從寒武紀、中芯Ａ股、晶合集成、華虹、中微等股價紛紛大漲，接下來會有長江存儲等眾多半導體企業在香港掛牌上市。

作中國白日夢何時醒？

黃仁勳這一席中國ＡＩ將超越美國的談話，立刻造成美國ＡＩ股全面下跌，六日輝達跌七．一三美元，收在一八八．○八美元，市值跌到四．五八兆美元，受到波及比較大的是AMD重挫十八．六三美元，先前AMD讓十％股權給OpenAI，股價大漲二六七．○八美元，市值拉升到四一二六．六九億美元，這回市值一下子縮水到三八五七．五億美元，輝達在十月二十九日一度大漲到二一二．一九美元，市值來到五．一五六二兆美元，這是登峰造極的世界紀錄，這次他看好中國、看衰美國的言論，首當其衝的是輝達與AMD，而TSMC ADR、AVGO股價也都大受影響。

黃仁勳接受《金融時報》的訪談也曝露了他的一些盲點，過去數十年來，有很多大企業都迷信中國市場很大，競相殺進中國市場，我記得二○○三年左右，我曾去了埃及，一下飛機以為到了南韓，因為街頭的廣告都是三星、ＬＧ的家電產品，那個時候南韓的大尺寸面板主導全世界，但等到韓國殺進中國，技術到了中國，中國複製力迅速跟上，這些年中國家電業把南韓擊潰，三星及ＬＧＤ的面板也都收了，很多產業都在中國國家補貼、標準規格大量生產中節節敗退，台灣的產業感受最深刻，這些年中國以舉國之力從○八年起全面進入晶片產業，中國的芯片自主已經進行將近二十年，這當中從聯電以和艦到蘇州建廠開始，台積電在南京投產，中國在成熟製程蠶食鯨吞，到今天為止，台灣的聯電、力積電都變成二軍，這是產業的宿命。

中國入侵成熟製程晶圓代工，又切入矽晶圓生產，大家看到環球晶在二一年股價一度漲到九七二元，今年最慘跌到二五五．五元！如果黃仁勳仍在作中國白日夢，對輝達恐怕是一個長期的憂患，中國正以舉國之力突破ＡＩ晶片的重圍，如果這個領域被中國攻破，這個產業很快一文不值，輝達的五兆美元江山也可能潰堤。

糖衣裹的可能是毒藥

黃仁勳可能對中國禁止H20銷售很在意，但他可能沒有注意到輝達的海外市場銷售比重最高的是新加坡占二二％，新加坡需要那麼大量的ＧＰＵ？背後是中國，也就是說中國透過新加坡進口到相當足夠的先進ＧＰＵ，對於降規的H20自然可有可無。接下來的課題是中國如果可以自製先進製程ＧＰＵ，輝達的價值會剩下多少？為什麼台積電價值屹立不墜？這是台積電在先進製程的領先，如果中國有一天在二奈米以內突圍，台積電及台灣都會充滿危機。