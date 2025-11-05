快訊

AI眼鏡引領下一波穿戴革命

先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

Ray-Ban Meta熱銷帶動ＡＩ眼鏡升溫，全球科技巨頭爭相投入賽道，台廠可望憑晶片、光學與材料等零組件優勢，有望搶占新世代智慧穿戴先機。

猶記得，數年前元宇宙議題火熱，使ＡＲ（擴增實境）、ＶＲ（虛擬實境）眼鏡被寄予厚望，然而多年過去，AR/VR眼鏡尚未能算得上真正普及，細究原因包括裝置重量、舒適度、續航力與延遲等限制，使其不足以支撐長時間應用，也因為缺乏能像智慧型手機生態般帶動需求的殺手級應用，因此大部分使用情境仍停留在短暫的新鮮體驗。

不過，近幾年，在人工智慧技術的進步下，顯著提升了人機互動的效率和體驗。語音、觸控、手勢動作等物理交互模式，以及自然語言處理、虛擬現實等認知與沉浸式交互技術，正推動優化智慧眼鏡的穿戴體驗。而ＡＩ眼鏡作為最受市場期待的穿戴裝置，也正朝向商業化與大規模應用邁進。

Meta雷朋掀ＡＩ眼境需求

ＡＩ眼鏡的本質在於結合ＡＲ與ＡＩ，讓使用者透過一副外觀接近一般眼鏡的裝置，即可進行即時資訊檢索、翻譯、影像識別、智慧助理互動等功能。與過往Google Glass等先驅產品相比，今日的ＡＩ眼鏡在晶片效能、電池續航、螢幕顯示與雲端連線上已有飛躍性進步，加上生成式ＡＩ的成熟，讓裝置能夠更自然地理解語境、回答問題並進行任務輔助，從而提升了實用價值。

而關鍵產品無疑是Meta與知名太陽眼鏡品牌雷朋（Ray-Ban）推出的二代「Meta雷朋眼鏡」，其在提升清晰度與使用者體驗之餘，更首次搭載ＡＩ語音助理、即時翻譯、拍照等功能，被市場視為是第一副ＡＩ智慧眼鏡，也成功帶動銷量從第一代的僅三○萬副，跳增至超過二○○萬副。隨著二代Meta雷朋眼鏡重新定義了ＡＩ智慧眼鏡，也因而成為整體ＡＩ眼境市場快速成長的關鍵原因之一；而儘管目前市場規模尚小，但科技巨頭已著眼於ＡＩ眼鏡市場可望打開、具有下一個軟硬體生態系的成長潛力，因此紛紛投入賽道。

包括蘋果正在研發自己的ＡＩ眼鏡，開發出ChatGPT的OpenAI，已聘請蘋果前首席設計長強尼．艾夫（Jony Ive）的夥伴來開發包括眼鏡在內的ＡＩ硬體；蘋果預計於二六年發表Apple Glass眼鏡，並於二七年上市開賣。另外，外媒也指出，Google正與三星合作開發ＡＩ眼鏡，其特色是搭載Gemini模型的ＡＩ代理，並由眼鏡品牌Gentle Monster和Warby Parker操刀設計。中國選手亦蓄勢待發，像是阿里巴巴、字節跳動（ByteDance）和騰訊（Tencent）也正積極研發類似的ＡＩ眼鏡產品。

科技巨頭全面進軍

據調研機構 Counterpoint《全球智慧眼鏡機型出貨量追蹤》報告，二五年上半年全球智慧眼鏡市場出貨量較去年同期成長一一○％，主要就是受Ray-Ban Meta智慧眼鏡的強勁需求帶動，加上小米、TCL-RayNeo等新進品牌的加入，推升市場快速成長。其中，Ray-Ban Meta在今年上半年出貨量年增超過二○○％，帶動Meta在全球智慧眼鏡市場的市占率提升至七三％，主要得益於市場需求持續攀升與主要生產夥伴、雷朋母公司EssilorLuxottica擴充產能。

先探投資週刊

追蹤

AI股升評 外資火力全開 一山還有一山高，還是即將見頂？

外資調升ＡＩ供應鏈個股的動作百花齊放，不管個股業績成長是正在進行式、還是未來式，外資券商投研雷達全面點兵，都讓ＡＩ股投資熱度不易降溫。

多頭翻騰台股續登頂 驚驚漲、步步高 風險中的絕佳機會

美股持強創高，日、韓與台股也跟上腳步，AI產業依舊是唯一的鎂光燈焦點，台股不僅電子權值股強勢表態，次產業穩定良性輪動，多頭趨勢未見改變。

謝金河：AI的股票沒有封頂 記憶體掀起世紀大行情

十月股市收月線，漲幅前幾名的市場，赫然發現與先前我說的半導體關鍵五國有非常近似的關係，從這個線索來看，ＡＩ的晶片革命正從GPU、ASIC，進化到HBM，甚至HBM催生者金正鎬預告二○二七到二○二八年以Flash為主的HBF會正式問世，帶來更新的衝擊。

設備股煉金術 從弘塑、漢唐與京鼎一路延燒…

AI改變半導體生態發展，並且推升高階半導體設備需求蓬勃發展。從科林研發、科磊、ASML到台灣設備商的弘塑、漢唐與京鼎等業者的營運動能持續向上，目前都沒有淡旺季，凸顯市場熱度持續發酵。

航太軍工業績＆股價遊刃有餘

航太軍工股交出的業績表現都不錯，奇異航太、雷神的商用航太業績搶眼，洛克希德馬丁、諾斯洛普的業績表現強勁，都讓航太軍工股看好營運前景。

